ING heeft internetbankierenstoring die inzage gegevens en betalingen blokkeert

De Nederlandse ING heeft een storing bij zijn dienst voor internetbankieren. Inloggen is wel mogelijk, maar klanten maken melding dat ze geen inzage hebben in de bij- en afschrijvingen. Ook is het saldo niet te zien en is geen geld over te maken. Dit alles geldt ook voor de mobiele app.

ING maakt zowel op zijn eigen website als op Twitter melding van de storing. De storing treft zowel de zakelijke als de particuliere dienst voor internetbankieren, naast mobiel bankieren. De bank zegt hard te werken aan een oplossing, maar noemt geen oorzaak of een verwachte tijd voor wanneer de problemen voorbij zouden moeten zijn.

Op storingswebsite Allestoringen is zichtbaar dat het aantal klachten vanaf ongeveer 8.30 uur flink opliep. Daar maken klanten melding van de problemen, waarbij vooral het niet kunnen inzien van de gegevens van de spaarrekening wordt genoemd. Ook melden meerdere klanten dat het niet mogelijk is geld vanaf hun rekening over te boeken of betalingen te doen.