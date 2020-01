Intel toont losse DG1-videokaart voor ontwikkelaars

Intel heeft tijdens de CES een preview gegeven van de DG1, de, nagenoeg, eerste losse videokaart van het bedrijf. Het gaat om een kaart specifiek voor software-ontwikkeling, die niet als zodanig voor consumenten beschikbaar komt.

Intel stuurt samples van de kaart naar independent software vendors, die zo vast aan de slag kunnen met het optimaliseren van software voor Intels Xe-architectuur voor gpu's. Het is de bedoeling dat dit jaar Xe-gpu's op de markt komen als onderdeel van het Tiger Lake-platform voor laptops en als losse chip.

Tijdens een perspresentatie demonstreerde Intel de gpu bij een resolutie van 1080p op ongeveer 30fps, met de toevoeging dat het nog om vroege chips en drivers gaat. Intel verduidelijkte verder dat de DG1-videokaart dynamische tuning voor energiezuinige platformen gaat bieden en dat de kaart niet alleen voor gaming, maar ook voor grafische toepassingen is. Het lijkt er daarmee op dat het bedrijf zich in eerste instantie met name op gebruik voor laptops en de instapmarkt richt. Dat is geen verrassing: eind december verscheen al informatie dat de eerste implementaties van Xe over 96 execution units beschikken. Intels krachtigste geïntegreerde gpu is tot nu toe de Iris Pro Graphics P580, oftewel de GT4e, met 72 execution units, al is die gpu op een andere architectuur gebaseerd.

Intel verwacht de Xe-architectuur voor gpu's op den duur in te kunnen zetten voor een reeks producten, van low performance-toepassingen zoals zuinige laptops, tot high performance-workstations, datacenters en zelfs high performance computing zoals exascaleclusters.

Eind 2017 werd duidelijk dat Intel dedicated gpu's wilde gaan ontwikkelen, toen het een nieuwe Core and Visual Computing Group oprichtte, met Raja Koduri aan het roer. Die werkte daarvoor bij AMD Radeon. Overigens introduceerde Intel in 1998 ook al losse gpu's, de i740 en i752, maar die waren niet bepaald succesvol en Intel stapte toen al snel uit de markt voor dedicated grafische chips.