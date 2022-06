Flitsmeister integreert sdk van Bosch voor waarschuwing tegen spookrijders

Flitsmeister voegt waarschuwingen tegen spookrijden en spookrijders toe aan zijn app. Dat werkt met een sdk van Bosch die detecteert of een gebruiker de verkeerde richting oprijdt. Als dat zo is, krijgen de bestuurder en andere Flitsmeister-gebruikers een waarschuwing.

De sdk van Bosch gebruikt gps-gegevens en vergelijkt aan de hand van clouddata de beweging van de auto met hoe andere auto's gebruikelijk op diezelfde plek bewegen. Als blijkt dat de bestuurder de verkeerde richting op gaat, krijgt deze een waarschuwing te zien in de Flitsmeister-app. Ook andere gebruikers van Flitsmeister krijgen direct een pushmelding met een waarschuwing over de spookrijder.

Door het gebruik van de bestaande sdk van Bosch, komen er via Flitsmeister ook waarschuwingen binnen van spookrijders die in andere apps zijn gedetecteerd met dezelfde sdk. Met name in Duitsland wordt de sdk van Bosch in diverse apps gebruikt, blijkt uit de website van Bosch waar een overzicht staat. Volgens Flitsmeister is de spookrijderswaarschuwing in zeventien Europese landen geïntegreerd in navigatie-apps en apps van radio- en nieuwszenders.

Om de waarschuwingen te ontvangen, moet de Flitsmeister-app in de achtergrond of voorgrond geopend zijn. Flitsmeister heeft naar eigen zeggen meer dan 1,8 miljoen gebruikers. De app begon in Nederland, maar is inmiddels ook in België en Duitsland te gebruiken.