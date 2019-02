Flitsmeister voegt CarPlay-ondersteuning toe

Er is een nieuwe versie van Flitsmeister voor iOS verschenen die CarPlay-ondersteuning toevoegt. Daarmee kan het beeld van de app nu ook worden weergegeven op schermen in auto's met CarPlay.

CarPlay-ondersteuning was al beschikbaar in een bèta van Flitsmeister, maar nu is de functionaliteit definitief beschikbaar voor alle gebruikers via versie 9.0 van de iOS-applicatie. Met CarPlay kunnen gebruikers functies van de iPhone bedienen via spraakcommando's of knoppen in de auto.

Momenteel krijgen gebruikers naast navigatie waarschuwingen van Flitsmeister te zien via CarPlay, zoals waarschuwingen voor een flitser of een naderende ambulance. Het is nog niet mogelijk om flitsers te melden via CarPlay, maar Flitsmeister zegt die functionaliteit nog toe te willen voegen.

Volgens Flitsmeister heeft het lang geduurd voordat Apple toestemming gaf om de app op CarPlay te laten draaien. De ontwikkelaars denken dat dit komt omdat de app 'gigantisch veel gebruikers' heeft en dat Apple daarom kritisch is geweest.