Flitsmeister biedt optie om gebruikers voor vergoeding pakjes te laten bezorgen

Flitsmeister is Pickup gestart, een pakketbezorgingsdienst waar het de gebruikers van zijn app voor inzet. Die gebruikers kunnen bijverdienen door een pakket af te leveren, tot een bedrag van tien euro.

Met Pickup stapt Flitsmeister in de markt voor lokale pakketbezorging. De voordelen ten opzichte van concurrenten is volgens het bedrijf dat het zijn 1,7 miljoen gebruikers kan inzetten voor potentieel snelle leveringen. Winkeliers kunnen met de dienst aangeven dat ze een pakket willen laten bezorgen, waarna Flitsmeister-gebruikers in de buurt een notificatie krijgen als ze zich hebben aangemeld als bezorger.

De gebruiker haalt het pakket op en levert deze af. Daarna kan die gebruiker een betaalverzoek sturen naar de winkelier. Bij een afstand van minder dan tien kilometer, betaalt die de bezorger 5 euro. Een aflevering waarbij tussen tien en twintig kilometer afgelegd is, levert 7,50 euro op en bij lange afstanden van meer dan twintig kilometer betaalt de verzender 10 euro. Flitsmeister verdient er 'nu nog niets aan'.

De ontvanger moet nu nog handmatig laten weten dat een pakket goed is ontvangen, maar Flitsmeister wil dit automatiseren. Ook wil de dienst in de toekomst een verzekering aanbieden, want pakketten worden nu nog onverzekerd verstuurd. Tegen het AD meldt Flitsmeister dat zich al tienduizend gebruikers hebben aangemeld als potentiële bezorger en 250 winkels die interesse hebben in het verzenden.

Flitsmeister is van oorsprong een app die automobilisten waarschuwt voor flitsers, maar het bedrijf heeft zijn dienstverlening uitgebreid met onder andere navigatie en eigen hardware.