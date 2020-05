Enexis: slim laden elektrische auto's leidt tot 40 procent minder piekbelasting

De piekbelasting van het thuis opladen van elektrische auto's kan met ongeveer 40 procent worden verlaagd, als laders ondersteuning hebben voor smart charging. Hierdoor zouden er meer elektrische auto's thuis opgeladen kunnen worden, zonder dat het net overbelast raakt.

Voor het 'Flexibel laden achter de meter'-onderzoek gaf netbeheerder Enexis 138 huishoudens een energiemanagementsysteem dat de energiestromen binnen een huis regelt. Enexis voedt dit EMS met informatie over de beschikbare netcapaciteit, waardoor het EMS de laadsnelheid van een elektrische auto kan reguleren. Zo kan het EMS tijdens de piekuren tussen 17:00 en 21:00 uur de laadsnelheid 'aanzienlijk' verlagen, om deze snelheid gedurende de nacht weer te verhogen. Voor de pilot werkte Enexis met een ondergrens van de laadsnelheid van 6A.

Uit de proef blijkt dat laadsturing via EMS voor een gedaalde piekbelasting van 40 procent zorgt. In theorie zijn er echter hogere percentages mogelijk, doordat de laadtijd geheel buiten de piekuren te verschuiven is. Volgens Enexis is het overgrote deel van de deelnemers positief over smart charging. Zo gaf 84 procent aan om hier in de toekomst gebruik van te willen maken en zou 81 procent andere elektrische rijders het gebruik aanraden.

De pilot duurde van september 2017 tot september 2019, waartussen deelnemers een jaar meededen. Deelnemers werden verdeeld over vier groepen. Twee groepen kregen een statisch laadprofiel, waarbij het laden tussen 17.00 en 22.00 uur altijd werd verlaagd. De overige twee profielen kregen een dynamisch laadprofiel, waarbij de capaciteit van het elektriciteitsnet leidend was. Wanneer te veel elektrische auto's op hetzelfde, drukke moment energie wilden, dan werd de laadsnelheid tijdelijk verlaagd.

Bij het statische profiel zag Enexis geen verlaging van de piekbelasting, omdat de elektrische auto's om 22.00 uur meteen begonnen met laden. De piekbelasting werd dus alleen verschoven in de tijd en niet verlaagd. Bij het dynamische profiel was volgens Enexis wel sprake van een verlaging in de piekbelasting, namelijk de eerder genoemde 40 procent.

Gebruikers kregen tijdens het onderzoek ook een flex-knop, waarmee ze de auto 24 uur op de normale snelheid konden opladen, indien dit gewenst was. Wanneer gebruikers dit maximaal twee keer per maand deden, kregen zij na het jaar een beloning van vijftig euro. Wie in een maand meer dan twee keer de flex-knop gebruikte, kreeg een euro per keer minder als beloning. Deze knop werd volgens Enexis nauwelijks gebruikt, maar speelde wel een grote rol in de acceptatie van laadsturing. Een aantal deelnemers zou deze knop als noodzakelijke voorwaarde zien voor deelname aan laadsturing. Van de gebruikers gaf 23 procent aan rekening te hebben gehouden met de beloning bij het wel of niet gebruiken van de flex-knop.

Tot slot gaf 52 procent van de deelnemers aan dat ze het toepassen van laadsturing merkten. De deelnemers gaven aan dat hun auto langzamer laadde; enkelen gaven aan dat hun auto minder opgeladen was dan normaal. Deze deelnemers gebruikten daarom de flex-knop, of laadden op bij een snellader of op de plek van bestemming. Energiebeheerders zeiden eerder dat het slim laden van elektrische auto's belangrijk is voor de betaalbaarheid en betrouwbaarheid is van het energienet.