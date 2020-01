Google laat gesprekken in real time vertalen en transcriberen met Translate-app

Google heeft op een presentatie in San Francisco een toekomstige functie van de Google Translate-app getoond waarmee het mogelijk is om een conversatie in real time in een andere taal om te zetten en die vertaling direct te transcriberen.

Deze nog niet uitgebrachte functie geeft Android-gebruikers de mogelijkheid om audio op te nemen in een bepaalde taal, en die in real time te laten omzetten in tekst en een andere taal. Onder meer The Verge was aanwezig bij de presentatie en volgens het medium gaf Google aan dat de functie bij de release waarschijnlijk nog een internetverbinding vergt.

Daarmee verschilt de functie van de vertaalfuncties die al beschikbaar zijn in de Google Translate-app, waarbij de vertalingen op het apparaat geschieden. Google zegt dat het voor de nieuwe functie nodig is om de vertaling te laten afhandelen door eigen servers, omdat een meertalige transcriptie volgens het bedrijf complexer is dan enkel het vertalen van geschreven tekst in een andere taal of het invoeren van een enkele gesproken zin en die in een andere taal om te zetten.

De nieuwe functie zal zodra ze beschikbaar komt, alleen nog werken met geluid dat live wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon van een smartphone. Dat betekent dat de functie nog niet werkt met audiobestanden, maar door het afspelen van opgenomen audio en dat op te pikken met de smartphonemicrofoon is ze ook te gebruiken.

Tijdens de presentatie heeft Google uiteengezet dat de functie voortdurend hele zinnen evalueert tijdens het opnemen van de audio. Vervolgens wordt interpunctie toegevoegd, worden bepaalde woordkeuzes aangepast aan de hand van de context van de hele zin en wordt getracht om elementen te corrigeren op basis van accenten en dialecten. Dat moet volgens Google leiden tot een accurate benadering van wat er wordt gezegd.

Volgens CNet is Google de nieuwe functie momenteel aan het testen in een aantal talen, waaronder Spaans, Duits en Frans. Het is nog onbekend wanneer de transcriptiefunctie officieel beschikbaar komt in de Google Translate-app voor Android.