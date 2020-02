Bios van AMD Radeon Instinct MI100 met Arcturus-gpu verschijnt online

Website TechPowerUp heeft het bios van de Radeon Instinct MI100-accelerator in handen. Dat is vermoedelijk de eerste kaart waar AMD zijn Arcturus-gpu in stopt. De gpu-versneller voor servers krijgt 32GB hbm2.

Volgens TechPowerUp krijgt de Instinct MI100 een Arcturus-gpu met 128 compute units en 8192 shader cores. Uit het bios is volgens de site op te maken dat de kaart een tdp van 200W krijgt. Gezien de grootte van de gpu is dat laag; de huidige Instinct MI60 heeft een tdp van 300W, die kaart is gebaseerd op een Vega 20-gpu die op 7nm wordt gemaakt en beschikt over 64 cu's met 4096 cores.

TechPowerUp zegt dat het bios verschillende clocktables bevat die suggereren dat de maximale gpu-snelhed 1334MHz bedraagt. Dat is een stuk lager dan wat huidige Navi- en Vega-gpu's halen. De lage kloksnelheden verklaren de lage tdp, maar het is niet duidelijk of dit de definitieve waarden zijn voor de kaart.

Het bios toont aan dat de MI100 zowel hbm2 van Samsung als Hynix ondersteunt. De kaart krijgt 32GB hbm2 en dat zou goed kunnen zijn voor een geheugenbandbreedte van 1TB/s, als de kaart een 4096bit brede geheugenbus krijgt.

Hoewel de Acturus-gpu een stuk groter is dan de huidige Navi-gpu's, is dit niet de 'big Navi-chip' waar al enige tijd over gesproken wordt. De Arcturus-gpu is vermoedelijk specifiek bedoeld voor accelerators in servers en meer verwant aan de Vega-architectuur. De huidige Instinct-kaarten zijn gebaseerd op Vega 20-gpu's, dat waren de eerste 7nm-gpu's van AMD. Ook de Arcturus-gpu's worden naar verluidt op 7nm gemaakt.