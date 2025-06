Goedkopere Nintendo Switch Lite blijft minst verkopende versie

De Nintendo Switch Lite blijft de minst verkopende versie van de Nintendo-console. Hoewel het de goedkoopste versie is, was afgelopen twee jaar minder dan een op de zes verkochte Switch-consoles een Lite-versie.

De traditionele Switch was afgelopen jaren goed voor bijna de helft van de leveringen, terwijl het OLED-model goed was voor 36 procent van de leveringen. In totaal leverde Nintendo sinds het voorjaar van 2021 bijna 38 miljoen Switch-consoles. In totaal heeft de consolemaker 122,5 miljoen exemplaren van zijn Switch geleverd, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.

Het OLED-model is sinds de release wel meer in trek dan het traditionele model. Tijdens het afgelopen feestdagenkwartaal leverde Nintendo 4,16 miljoen OLED-modellen en ongeveer 3 miljoen reguliere varianten van de Switch. Waarom de Lite-versie minder verkoopt, zegt Nintendo niet. Het model heeft wel een functionele beperking ten opzichte van de andere versies; de controllers zitten eraan vast, waardoor het niet te gebruiken is als console om op tv te spelen met losse controllers. Ook zijn sommige games daardoor niet speelbaar.

Desondanks gaat het aantal leveringen van de Switch-consoles in totaal omlaag ten opzichte van voorgaande jaren. Het chiptekort is voorbij, maar Nintendo heeft zijn verwachting toch omlaag geschroefd. Het bedrijf denkt in de komende maanden van alle varianten bij elkaar 3 miljoen exemplaren te leveren. Daarmee zou het totaal op 18 miljoen komen dit jaar, waar het bedrijf een paar maanden geleden nog rekende op 19 miljoen.

Op gebied van games deden vooral Pokémon Violet en Scarlet het goed met 20,6 miljoen geleverde exemplaren, zegt Nintendo. Splatoon 3 kwam tot 10,1 miljoen geleverde exemplaren, Switch Sports zit op 8,6 miljoen geleverde exemplaren.