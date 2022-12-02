Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 06:01 90

Pokémon Scarlet & Violet Review

Zelfs met haperingen erg leuk

02-12-2022 • 06:01

90

Pokémon Violet

Pokémon Scarlet en Violet

Pokémon Scarlet en Violet zijn inmiddels al veelbesproken, vooral vanwege de technische problemen. Een deel daarvan is al opgelost, maar dan nog blijft de game matig draaien op de Nintendo Switch. Dat is jammer, want de verdere games laten op verschillende vlakken leuke verbeteringen en vernieuwingen zien. Oude systemen zijn gemoderniseerd en sommige van de nieuwe elementen, zoals dat er nu drie hoofdmissies zijn, voegen echt iets toe. Ook de meer open opzet van de wereld pakt leuk uit, want Paldea verkennen heeft iets avontuurlijks en rustgevends. Wel is het lastig om de juiste route door de regio's heen te volgen, waardoor je af en toe in te hoge gebieden terechtkomt, maar uiteindelijk slaat die balans wel positief uit. Zo zijn Scarlet en Violet leuke toevoegingen aan de langlopende en nog steeds relevante franchise.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Pokémon Violet, Switch

Prijs bij publicatie: € 52,99

Vergelijk prijzen Vanaf € 47,99

Bekijk alle uitvoeringen (5)

Een tijdje terug ontstond er in de reacties onder een review een discussie over wat nou eigenlijk een roleplayinggame, ofwel rpg, is. Hoewel je in de Xbox-game Pentiment vrij letterlijk een rol in het verhaal speelt, en met de manier waarop je dat invult het verhaal ook beïnvloedt, voldoet dat spel niet aan wat we tegenwoordig verstaan onder een game in het rpg-genre. Terecht of onterecht? Het antwoord op die vraag hangt af van de definitie die je wenst te hanteren. Afhankelijk daarvan zou je eens kunnen terugdenken aan welke rpg’s je door de jaren heen gespeeld hebt. Terwijl je dan nadenkt over The Witcher, Knights of the Old Republic en Dragon Age, vergeet je wellicht een game die ook voldoet aan de eisen voor een rpg en die je misschien wel vaker hebt gespeeld dan je wilt toegeven: Pokémon. Het oude rood, blauw of gele exemplaar behoort zelfs tot de eerste openwereld-rpg’s. De laatste jaren zien we het aloude recept in een wat nieuwer jasje, met Pokémon Scarlet en Violet als meest recente voorbeeld.

Pokémon Scarlet en Violet delen diverse eigenschappen met hun lange lijst voorgangers. Zoals bij elke dubbelrelease binnen de Pokémon-franchise hebben we het hier over twee nagenoeg dezelfde games, waarin het aanbod aan pocketmonsters verschilt. Zoals altijd zul je dus met andere spelers moeten ruilen, wil je de Pokédex in de game compleet maken. Dat is, naast het doorspelen van het verhaal en het opbouwen van een zo sterk mogelijk team van Pokémon, zoals altijd een doel op zich. Maar met Scarlet en Violet veranderen er wel degelijk wat meer zaken, die decennia anders zijn geweest.

Dat begint natuurlijk met een nieuw gebied. De nieuwe Paldea-regio lijkt losjes gebaseerd op het Iberisch Schiereiland, wat ook naar voren komt in hoe de personages in het spel praten. Ook als je de game in het Engels speelt, zul je af en toe een Spaans woord tussendoor krijgen. In Paldea kom je uiteraard ook de nodige bekende en nieuwe Pokémon tegen, waaronder je starter Pokémon Quaxyl, Fuecoco of Sprigatito. Je keuze maakt weinig uit: elk basistype Pokémon is vroeg in de game ook wel te vangen. De keuze voor Fuecoco bevalt ons prima, maar het lijkt minder van belang dan het in vorige games nog wel eens kon zijn.

Zo veel beestjes om je heen

Dat komt door twee belangrijke verschillen tussen Pokémon Scarlet en Violet en de wat oudere games. In de eerste plaats liggen de tijden van door hoog gras banjeren om Pokémon te vinden achter ons. Net als in Pokémon Arceus zul je de beestjes gewoon vrij zien rondlopen. Ben je op zoek naar een specifiek type, dan hoef je dus niet lukraak rondjes te lopen op plekken waar ze hopelijk voorkomen: je kunt gewoon om je heen kijken en naar de Pokémon toe lopen die je wilt vangen, terwijl je Pokémon die je niet interesseren, kunt ontwijken. Dat maakt het samenstellen van een evenwichtig team een stuk makkelijker en vooral sneller: tegen de tijd dat je de eerste gym bereikt, heb je voor vrijwel elk type Pokémon al een goede counter bij je.

Pokemon Violet

Logische route lastig te volgen

Het andere verschil is dat het moment dat je die eerste gym bereikt, niet vast staat. Meer dan in voorgaande games is de spelwereld van Pokémon Scarlet en Violet helemaal open. Je kunt dus zelf een route bepalen en die route loopt niet, zoals vroeger het geval was, automatisch langs de juiste gyms op het juiste moment. Dat klinkt alleen leuker dan het is. Door het gebrek aan sturing kom je vrij snel in gebieden terecht waar de Pokémon te sterk zijn. Je merkt dan ineens dat de Pokémon van trainers in dat gebied een flink hoger niveau hebben dan jouw beestjes en mocht je er in slagen de wilde Pokémon in dat gebied te vangen, dan is de kans groot dat ze niet naar je luisteren: de badges die je in gyms verdient, zorgen er immers ook voor dat Pokémon van hogere levels beter naar jouw commando’s luisteren. Er is geen manier om te zien welke kant je op moet om de volgende logische gym te tackelen en dat kan dan best lastig zijn.

De positieve keerzijde is dat de meer open stijl van het spel ook uitnodigend werkt. Ergens is het ook wel leuk om gewoon een beetje rond te dwalen en verrast te worden door sterke Pokémon. Je kunt ook zien wanneer je in een hoger gebied bent beland, want dan zie je ineens evoluties van Pokémon rondlopen waarvan je even daarvoor nog de normale versie zag. Daar komt nog bij dat de volgende gym niet altijd de meest logische volgende bestemming hoeft te zijn. Dit keer is er namelijk meer onder de zon dan alleen het verslaan van acht gyms en nog wat elitevijanden, om daarna kampioen te worden. Pokémon Scarlet en Violet kennen namelijk drie hoofdmissies, die daarna zelfs nog voortvloeien in een afsluitend stuk van de game.

Drie hoofdmissies

Van de hoofdmissies is Victory Road degene met de bekende content: dit is je reis langs de gyms, de Elite Four en de kampioen van de regio, om te bewijzen dat jij de beste Pokémon-trainer bent. De andere twee missies zijn interessanter. In Path of Legends ga je op jacht naar vijf Titan Pokémon die onder mysterieuze omstandigheden in Paldea zijn beland. Dan is er ook nog Starfall Street, een missie die draait om het dwarsbomen van Team Star. Deze licht boosaardige aanwezigheid in Paldea doet natuurlijk denken aan het aloude Team Rocket, al is hun achtergrond anders en zit het verhaal eromheen een stuk leuker in elkaar. Elk van de drie hoofdmissies heeft specifieke zones of plekken waar je heen moet om verder te gaan en je bent vrij om zelf een volgorde te kiezen, zolang die dus enigszins aansluit bij het niveau van jouw Pokémon.

Terwijl je lekker op avontuur gaat in Paldea, leer je ook om te gaan met de nieuwe systemen in dit spel, of eigenlijk: de veranderde systemen. Er is eindelijk afscheid genomen van onnodig omslachtig werkende systemen. Je kunt je collectie Pokémon nu bijvoorbeeld altijd en overal benaderen, zodat je altijd de samenstelling van je team kunt veranderen. Terugreizen naar eerder bezochte Pokécenters kan ook vanaf elke plek in de spelwereld en dat Pokécenter doet ook meteen dienst als winkel en als plek waar je nieuwe aanvallen kunt vrijspelen, die je dan aan je Pokémon kunt leren. De game heeft de broodnodige stroomlijning achter de rug, wat het spelplezier ten goede komt. Het zorgt ervoor dat je zorgeloos kunt avonturieren en als je even geen zin meer hebt, snel weer een andere kant op kunt gaan.

Pokemon Violet

Pokémon Scarlet en Violet beschikken niet alleen over verbeterde oude systemen, er zijn natuurlijk ook wat nieuwe ingrediënten. Nieuw is bijvoorbeeld het Terastal-fenomeen. Dit fenomeen houdt in dat Pokémon dankzij speciale kristallen in hun Tera Type kunnen veranderen. In deze vorm zijn ze sterker en hebben ze soms zelfs speciale aanvallen. Als speler kun je je eigen Pokémon ook eens per gevecht veranderen in hun Tera Type, wat zeker bij lastigere gevechten van pas kan komen. Ook kom je in de spelwereld soms een kristallenformatie tegen waarin dan een Tera-Pokémon verstopt zit. Deze bevecht je dan met een groepje, waarbij je zelf mag weten of je dat met AI-trainers of met echte spelers samen doet. Dit aspect lijkt een beetje op de Raid Battles uit Pokémon Go. Het is een leuke toevoeging, maar meer een klein extraatje dan iets dat een grote rol speelt in de game. Datzelfde geldt voor andere elementen, zoals de mogelijkheid om met ingrediënten eten te maken waarmee jij en je Pokémon sterker worden. Het helpt, maar wij maakten amper gebruik van dit spelelement en misten het geen moment.

Bij de Tera-gevechten komen ook wat speciale effecten om de hoek kijken. Die voelen aardig over de top en zijn waarschijnlijk ook zo bedoeld. Pokémon Scarlet en Violet zijn hier op zijn spectaculairst. Sommige omgevingen zijn aardig, maar het algemene grafische niveau van de game ligt niet hoog. De omgevingen zijn kaler en leger dan we van games anno 2022 gewend zijn. De animaties van de Pokémon zelf maken nog wel iets goed, maar grafisch maakt de game niet veel indruk.

Technisch matig

Daarmee belanden we vanzelf op het meer technische aspect en op dat vlak komt de game er niet goed van af. Het zal je niet ontgaan zijn dat veel gamers online hebben geklaagd over de technische staat waarin het spel verkeert. Om maar te beginnen met het goede nieuws: daarin zijn inmiddels al stappen gezet. Wij zijn bijvoorbeeld niet door de map heen gevallen en hebben geen crashes meegemaakt. Dat wil echter niet zeggen dat de game nu als een zonnetje draait. De framerate is laag en zakt op momenten zelfs zo ver in dat personages in de spelwereld zichtbaar ‘verspringen’ van de ene naar de andere plek. Ook het renderen van personages gebeurt vaak heel traag, zodat andere trainers soms ineens vlak voor je neus verschijnen.

We hebben over dit laatste punt allerlei meningen gelezen, variërend van ‘onvergeeflijk dat het zo slecht draait’ tot aan ‘tja, van de Switch mag je niet veel meer verwachten’. In beide kanten zit wel een kern van waarheid. Waar het vooral op neerkomt, is of je er zelf overheen kunt stappen of niet. Zeker wanneer je rondrijdt op je mount, stottert het beeld af en toe en de tijd die de game soms nodig heeft om een nieuwe Pokémon uit zijn Pokéball te laten komen, voelt soms net even een seconde te lang. Dit is alsnog een leuke Pokémongame. De verbeteringen en vernieuwingen werken goed. Het voelt vooral alsof deze game nog enkele maanden aan optimalisatie zou kunnen gebruiken, waarbij we natuurlijk wel de aanname doen dat dat dan ook zou helpen. Hoe dan ook, technisch laten Pokémon Scarlet en Violet te wensen over en dat is jammer.

Conclusie

We sluiten dus af met een negatief puntje, maar toch sijpelt onze mening over de hele game al door die alinea heen, want we hebben ons dus uitstekend vermaakt met Pokémon Violet. De game mengt een herkenbare basis en bijbehorende onderdelen met een aantal nieuwe elementen en dat werkt goed. Dat je je kunt richten op meerdere missies is leuk. De verhalen zijn soms best doorzichtig, maar ze leiden naar leuke momenten en gevechten met Pokémon die je niet elke dag tegenkomt. Het fijnst blijft echter dat je Paldea vrij kunt verkennen. Rondrijdend op je mount een beetje rondkijken of je nog interessante Pokémon ziet, items ziet liggen of trainers kunt vinden, geeft haast een ‘zen’ gevoel. Tegelijk is het gebrek aan sturing daarbij een probleem, want je komt al snel in een zone met te sterke Pokémon terecht en het is niet duidelijk waar je heen moet om weer in een zone met het juiste niveau te komen. Dat is, samen met de bedenkelijke staat waarin het spel op technisch vlak verkeert, het voornaamste dat aan te merken is op Pokémon Scarlet en Violet. Wij zien geen reden om de game op die gronden af te raden: het zou betekenen dat je de misschien wel leukste Pokémon-game tot nu toe aan je voorbij laat gaan, maar dat het dus nog beter had gekund, is evident.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Pokémon Violet, Switch

Prijs bij publicatie: € 52,99

Vergelijk prijzen Vanaf € 47,99

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Pokémon Scarlet/Violet

vanaf € 47,99

4 van 5 sterren

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+2 4 van 5 sterren
Games Nintendo

Reacties (90)

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REDSD 2 december 2022 07:07
Ik zou zelf niet snel 50 euro uitgeven aan een game die onderdoet voor zelfs sommige gamecube spellen (zelda windwaker, mario sunshine), maar als een game leuk is, dan is dat het belangrijkste. Een mooi spel wat niet leuk is, is veel minder waard dan een spel wat leuk is maar niet mooi is.

Hopelijk komen er patches voor de performance issues. Ik las dat op een overclocked switch de game ook niet goed loopt, waardoor je zou denken dat het software matig nog wel op te lossen moet zijn.
Carlos0_0 @REDSD2 december 2022 07:27
Er schijn gisteren een patch weer uitgegeven te zijn volgens mii, ik weet het niet ben na gym2 al gestopt.
Niet van wegen de bugs / performance, daar heb ik geen last van gehad. en niet eens bugs ofzo gehad.

Maar was klaar even met open wereld gedoe, ik vond het gewoon even niet leuk meer bij Pokemon.
GerritGekke 2 december 2022 07:36
Qua performance kan het zeker beter, dat wordt door de ontwikkelaar ook min of meer erkend aangezien er vandaag een update (1.1.0.) uitkomt. Ben benieuwd naar deze performance.

De gameplay is er niet minder om en zorgt voor zeker minsten 20u spelplezier. De vrije wereld is leuk maar kent daardoor ook het ongemak dat je soms de verkeerde kant opgaat. Is het er? Ik denk het niet. De pokecenter kan je altijd weer richting het juiste pad sturen.

Grafisch absoluut niet de beste Pokemon game die we gezien hebben, maar doet m.i. ook niet af aan het spelplezier. Misschien komt dat mede doordat mijn verwachting bij switch games qua grafische vormgeving altijd laag zijn. Dan valt het ook niet tegen.
deknegt @GerritGekke2 december 2022 08:56
En toch zijn er games die er goed in slagen om er best goed uit te zien ondanks de limitaties van het systeem. Mario Odyssey, Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles zijn allemaal grote open werelden die allemaal goed lopen zonder haperingen, en die er ook royaler uitzien dan Pokémon ScarVio.

Ook games zoals Astral Chain en Bayonetta laten zien dat je best wel wat uit het systeem kan pompen.

Ik lees nu veel op internet van "Maar ja, die Switch is gewoon niet goed genoeg!", maar de waarheid is toch anders, en ik geloof er eerder in dat Gamefreak er een gigantisch broddelwerk van heeft gemaakt, en voornamelijk op de hype/goodwill aan het verkopen zijn. Onder het mom van "Pokémon verkoopt toch wel", en als je de verkoopcijfers ziet, is dat niet eens gelogen.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 14:17]

Mizgala28 @deknegt2 december 2022 10:22
Ik wordt zo moe van dat excuus die men met deze Pokémon games gebruikt.

"De Switch is te zwak"

Niet waar, ligt aan de waardeloze optimalisatie van deze games.

Ondertussen draaien de door jouw genoemde games beter en zien ze beter uit, zelfs bepaalde van die "impossible ports" zien en draaien beter op de Switch dan dit.

Erger nog, Pokémon Sword & Shield en Legends of Arceus draaien beter dan dit en zien er ook beter uit.

In ieder geval heb ik mijn Violet al uitgespeeld, moest het op mijn Switch zelf spelen omdat ik voor het eerst in meer dan 7 jaar last van mijn ogen kreeg met een game, komt gewoon door de performance (en dat effect wordt erger op een groter scherm)

Ik vind het spel zelf matig, niet doelend op graphics en performance.

Winkels zijn vaak een menu, de gyms vallen tegen, de wereld kan beter, verhaal is een dikke meh (behalve de post game na de league, die is tof) en zelfs zo iets simpels als andere gebouwen en huisjes in gaan kan niet meer, het is puur versiering.

EN DIE SCHOOLUNIFORM, die je verplicht moet dragen, waar is de uitgebreide customisation die games als Sword & Shield, X &Y en in mindere mate Sun & Moon hadden?

...naja, ik pak wel weer eens een oudere Pokémon game uit de kast en speel dat weer eens, zodat ik dit spel wat sneller vergeet (of ik ga de Diamond & Pearl remakes op de Switch verder spelen, die zijn een stuk leuker)

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:17]

rubenos @Mizgala282 december 2022 11:22
Hoe verhouden Scarlet en Violet zich tot Arceus? Ik heb al jaren geen Pokémon meer gespeeld, mijn laatste versie was Pokémon Yellow, inmiddels heeft het ook de interesse van mijn zoontje. Zou het best weer eens willen proberen nu ik een Switch heb, maar ik kan uit deze review niet echt opmaken of dit een leukere/betere game is dan het toch best wel recent verschenen Arceus. Waar zou jij voor gaan als je weer eens wilt instappen?
Cid Highwind @rubenos2 december 2022 11:37
https://www.youtube.com/watch?v=pBZqt7D24Zc

Oordeel zelf, het vergelijk komt duidelijk naar voren. Kort gezegd: Arceus oogt beter, vooral omdat het een meer samenhangend geheel is. Animaties lopen op een hogere framerate, texture tiling is een stuk minder prominent aanwezig en ook de performance is beter.

En dat terwijl ook Arceus er flink van langs kreeg op technisch vlak, ook van Digital Foundry.

Tevens wordt in de video het punt aangesneden wat @Mizgala28 en @deknegt aanhalen: "De Switch is te zwak" is een onterecht excuus. Het 6 jaar oude Breath of the Wild doet het simpelweg veel beter, ook Xenoblade Chronicles toont hoe het ook kan. GameFreak heeft simpelweg niet de tijd of middelen gekregen een game te maken die daadwerkelijk gericht is op het verdoezelen van de tekortkomingen van de Switch en het maken van een art style die hier op aansluit.

Met Violet / Scarlet krijg ik haast het gevoel dat men had ingezet op een Switch Pro / opvolger, welke uitbleef, zonder dat men überhaupt een plan B had anders dan alles naar ultra low te schroeven.
TheMightyRecom @rubenos2 december 2022 13:06
Mijn persoonlijke ervaring met Arceus is super positief. Ik heb me enorm vermaakt met dit spel. Het heeft een originele setting, loopt super en oogt goed op de Switch en het verhaal en gameplay zijn dik in orde.
Als ik zou moeten kiezen en Pokemon Legends: Arceus vergelijk met wat ik tot nu toe van Scarlet en Violet heb gezien dan is mijn keuze snel gemaakt.
rubenos @TheMightyRecom2 december 2022 13:10
Dank! Denk dat ik je advies volg, Arceus is ook makkelijker voor een mooie 2e hands prijs te vinden. Mocht het heel erg bevallen kunnen we daarna verder met een hopelijk gebugfixte Violet :+
Juantinto @Mizgala282 december 2022 12:45
Exact. Ik denk dat het ontwerpdoel en de tijdsplanning sterker uitmaken of het spel goed gaat lopen.
GerritGekke @deknegt2 december 2022 09:05
Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben het volledig met je eens. Ik wil het niet goed praten. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat het er grafisch zo belabberd uit ziet.

Persoonlijk speel ik op de switch de spellen alleen voor de het spelplezier. Grafisch maakt mij minder uit, daarvoor heb ik andere systemen. Ik kijk daar wat door heen en sta er niet te lang bij stil, want dan kan het wel belemmerend werken. Als het er goed uit ziet is dat mooi meegenomen, maar voor mij geen pre.
deknegt @GerritGekke2 december 2022 09:10
Ik vind het zelf ook een beetje lastig. Ik wil graag weer Pokémon spelen, en dan met vrienden. Ik heb al sinds Gen 3 geen game meer echt kunnen spelen. Maar dan zie ik Scarlet/Violet zo belabberd eruitzien en dan denk ik "Is dit 20 jaar aan vooruitgang?"

Echt jammer, dan ook nog technisch slecht en dan is het voor mij wel gezien.

Het is dat de games toch wel verkopen, maar er zouden toch wel ergens developers kunnen zijn die wel een goed ogende en spelende Pokémon game kunnen maken die er ook echt goed (relatief gesproken, vergelijkbaar met andere toptitels op de Switch) uit ziet?

Dus ik blijf wachten, maar ik ben blij dat anderen er wel plezier aan beleven. :)

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 14:17]

Wolfos
@deknegt2 december 2022 13:34
Het is dat de games toch wel verkopen, maar er zouden toch wel ergens developers kunnen zijn die wel een goed ogende en spelende Pokémon game kunnen maken die er ook echt goed (relatief gesproken, vergelijkbaar met andere toptitels op de Switch) uit ziet?
Die zijn er zeker, alleen niet met de deadlines die voor Pokémon gesteld worden.
Autofan1985 @Wolfos5 december 2022 09:38
Plus het probleem dat de maker van deze game (GameFreak) zelf 1 van de aandeelhouders is van The Pokemon Company. Oftewel een andere maker zal er niet snel gaan komen.
Splitinfinitive @deknegt2 december 2022 16:13
er is niet echt een trigger lijkt mij om goed uitziende pokemon games te maken. zolang ze ietwat speelbaar zijn koopt men het toch wel. en door stockholm syndrome zitten ze van alles te verzinnen om maar goed te praten dat het helemaal niet zo ruk is. de game bestaat om pokemon kaartjes te verkopen dus waarom meer dan een MVP game uitbrengen.

wat ik hoor rondom is dat blijkbaar allerlei zaken die in andere games zaten eruit zijn, dat je animaties niet meer kunt skippen e.d. en waardoor dus je game time meer is dan je eigenlijk bezig bent.
DyroB @GerritGekke2 december 2022 10:45
Open wereld had ook opgelost kunnen worden dmv trainers en wilde Pokemon te schalen aan je aantal badges, en dan ‘lock’ je gewoon bepaalde battles en Pokémon totdat badge X is behaald. De lvl cap/luisteren naar je kan dan ook gewoon gekoppeld worden aan aantal badges (ipv specifiek gym A voor lvl 20 luisteren etc).
Autofan1985 @DyroB5 december 2022 09:41
Dat is ook precies wat er gebeurt. Op basis van het aantal badges dat je hebt wordt de cap verhoogt. Echter is jouw cap level 30 en kom je bij een gym met level 45 Pokémon wordt het een lastig verhaal. Dat is meer waar men op doelt.
DyroB @Autofan19855 december 2022 18:01
Maar een cap op trainers/gymleaders is er dus niet echt of begrijp ik je verkeerd? Ik bedoelde namelijk; jouw cap staat op lvl 30 (adhv je aantal badges), dan zou iedere AI trainer/gymleader ook op deze cap (of er een handje vol lvls boven) moeten zitten totdat je lvl cap omhoog is (dmv nieuw gewonnen badge). Als je dan bepaalde ai battles en/of pokemon 'locked' aan een bepaald lvl cap om end-game gedeeltes veilig te stellen voor ''het juiste moment'', dan heb je een vrije wereld zonder dat je (uit het niets?) plots rondloopt in een te hoge cap-area.

Ik heb het spel niet gespeeld, maar wel benieuwd hoe het nou precies zit.
Autofan1985 @DyroB7 december 2022 08:57
De gymleaders hebben een vast team met vaste levels. Het kan dus gebeuren dat je een gymleader treft met hogere levels Pokémon dan dat jij op dat moment als cap hebt. Hopelijk weten ze dit in de toekomst nog te verbeteren inderdaad om er echt een open wereld van te maken. Aan de andere kant is dit wel een methode om de gevechten wat lastiger te maken. Heb er zelf zo een paar pittige tussen gehad. Enige nadeel was dat ik dan weer zwaar overleveld was voor de laatste 2 gyms.
jmignolet 2 december 2022 06:50
Los van de glitches en grafische bugs, vraag ik mij oprecht af of dit voor volwassenen ook leuk is? Ik bedoel dat ik opgegroeid ben met Pokemon Red, Blue en Yellow. Daarna Silver & Gold maar voor mij is het daarbij gestopt.

Hoe kan je in godsnaam nu nog volgen welke type Pokemon er zijn? Of maakt dat niet zoveel uit, je vangt gewoon beestjes?

Oprechte vraag, geen kritiek. ;)

[Reactie gewijzigd door jmignolet op 22 juli 2024 14:17]

sfc1971 @jmignolet2 december 2022 08:09
Ik heb het zelf niet gespeeld als kind en pas een latere versie eens geprobeerd als volwassene.

Het is echt een spel voor kinderen. Zo heb je zogenaamd het mechaniek dat bepaalde pokemon types sterker zijn tegen sommige andere en juist zwakker tegen andere, rock-paper-scissors idee. Zou best kunnen maar als je ook maar een heel klein beetje power levelled kun je daar dwars door heen stomen en met je beginner pokemon iedere trainer van een gym verslaan. Dat is waarschijnlijk express om het ook speelbaar te houden voor kinderen die de types nog niet begrijpen.

En jezelf een extra tien levels geven is niet meer dan de weg kwijt raken in oudere spellen en meer moeten vechten dan als je de optimale route weet.

Als ik dus lees over lastige gevechten dan ben ik die zelf niet tegen gekomen. De AI is om te huilen en gebruikt de skills die vijandige pokemon ter beschikking hebben random, blijft aanvallen uitvoeren die geen effect hebben, heals doen terwijl ze niet gewond zijn en status effecten te plaatsen die al geplaatst zijn.

De verhalen zijn simpel en losse trainers die je in het wild meerdere keren tegenkomt hebben een verhaal lijn die alleen als luchtig kan worden beschreven.

Je hebt kinder films die ook wat voor de rest van familie in zich hebben, dat is dit niet.

Dat betekend niet dat het slecht is maar dat sommige mensen er gewoon uitgroeien en iets meer vlees op het bot verwachten van hun spellen. Toen ik jong was was Pong het spel maar ik verwacht nu toch echt iets meer dan dat. Nostalgie is leuk maar moet je toch vaak niet herleven.
rickboy333 @sfc19712 december 2022 10:00
Pokemon is juist heel erg complex als je het wat serieuzer speelt. De juiste EV distributie kiezen, roles in een team indelen, matchups onthouden (en dat is wat complexer dan alleen typeatchups. Slowbro kan b.v Ferrothorn compleet afschermen, ondanks dat Ferrothorn een grass type is) en speed tiers bijhouden.

Alleen doet TPC en GF er alles aan om de campaign zo simpel mogelijk te maken, single battles zijn minder complex dan doubles (double battles zijn ook het officiële format van competetive pokemon) waardoor je niks anders hoeft te doen dan 1 snelle counter type meer te zetten en je wint. Meestal hebben die gym pokemon slechte coverage en kan je er voor kiezen om je battlestyle niet op "set" te zetten waardoor je altijd gratis je pokemon kan switchen (in competetive krijg je geen gratis switches, als je will switchen word je bestraft door damage te pakken, als je een switch voorspeld kan je daardoor een coverage move selecteren zodat den nieuwe switch-in veel damage pakt). Zelfs als je dat te moeilijk vind kan je oneindig veel healing items gebruiken en als je 1 keer met je Pokemons campeert krijg al dat al je pokemon overleven met 1 hp als ze normaal gesproken KO zouden gaan (word in de community gamesharks genoemd).

Ze kunnen makkelijk een moeilijke pokemon game maken. Maak double battles de standaard gym format en gooi spelers maar eens in een ghost type gym waar de opening een bulky followme me gebruiker + sneller pokemon met weinig defendses. Verwijder de gamesharks, beperk healing item van de backpack tot maximaal 3 per battle en zet de "set" battle style als de enige optie. Dan zul je zien dat het spel veel moeilijker word.

Helaas heeft GF in in Sun/Moon iets complexer geprobeerd in de vorm van totem battles. Deze gevechten waren veel complexer dan gyms ooit zullen zijn (zeker ultra-sun/Moon), echter ging iedereen op internet klagen dat het te moeilijk was, dus gf heeft de statboost en tweede support pokemon achterwegen gelaten voor Titans waardoor Titan pokemon heel gemakkelijk zijn in Scarlet/Violet.
sfc1971 @rickboy3332 december 2022 12:43
Misschien dat dit speelt als je tegen andere speelt maar ik heb het over het RPG gedeelte en daar is niets te merken van verschillende types als je iets overlevelt bent. Dan krijg je een melding "not very effective" als je een vijand bij de eerste aanval KO slaat. Tja, misschien was een andere pokemon instaat om meer damage te doen maar boeit het als je alle gym's en npc's en wilde pokemons met gemak verslaat?

Tuurlijk kan ik mezelf enorm beperken, ik kan ook Doom spelen met alleen de chainsaw maar graag zou ik toch in een nieuwe versie van een FPS een slimmere AI zien die uitdaagt en niet alleen maar recht op me afloopt.

Het was toen ik het speelde best vermakelijk maar ik kan eerlijk niet zeggen dat ik ook maar op enig moment uitgedaagd werd door de AI.
rickboy333 @sfc19712 december 2022 14:21
Ik zeg niet dat jij het jezelf moeilijker moet maken, ik zeg enkel dat een deel van de complexiteit van competetive best naar de singleplayer geport mag worden, en dat ff eens moet stoppen om het spel constant makkelijker te maken dan het is.

Want zoals je zegt. Gewoon je starter volpompen en je komt overal wel redelijk doorheen, hoewel de levels wanneer pokemon niet meer naar je luisteren wel flink lager is geworden.
Aksurai @sfc19712 december 2022 12:05
Ben het niet geheel eens met de redenatie dat het voor kinderen is omdat je kunt over levellen. Dit kan ook in bijvoorbeeld Dark Souls en bijna alle (J)RPG's. Het hele idee van makkelijk/simpel = voor kinderen is enorm achterhaald.
Lekker Ventje @jmignolet2 december 2022 06:58
Ik ben 50+ en speel ik nog steeds Pokémon games. Alleen na Legends en MH Rise ben ik even klaar met dit soort games zolang er geen opvolger van de Switch is. Ik heb geen behoefte aan pop ups, hele lage framerates en textures.
Wolfos
@Lekker Ventje2 december 2022 11:23
Heeft weinig met de Switch te maken. Op de PS5 was deze game ook een rommeltje geweest, alleen met iets hogere framerate :+
IIsnickerII @jmignolet2 december 2022 07:31
Een aantal van ons zijn nooit gestopt, dus bijhouden is niet zo'n issue. Ook zijn er in totaal maar 3 nieuwe types bij gekomen, dus dat onder de knie krijgen valt wel mee. Het is meer de verschillende moves en abilities van de pokemon waar je van op de hoogte moet zijn, maar dat leer je wel spelenderwijs.

Ik kan met zekerheid zeggen dat qua gameplay dit de beste pokemon game sinds tijden is. Als je nog eens van plan bent om het een poging te geven, dan is deze versie het zeker waard, ondanks de performance issues.
Nielsvoorma @jmignolet2 december 2022 07:46
Ik volg pokemon al 20 jaar niet meer;

De 1e generatie (en een klein beetje de 2e generatie) ken ik nog steeds nagenoeg compleet;

Het is inderdaad dat je in de nieuwere spellen niet echt weet welke pokemon nu "goed" zijn, echter is het gewoon voor het spelen nog wel vermakelijk. Competitief stel je natuurlijk niets voor, maar dat betekend niet dat het spel zelf niet vermakelijk is. Het is maar waar je het spel voor speelt. Als je competitief bent dan leer je het vanzelf wel, en als je een verzamelaar/shiny hunter bent dan maakt het toch niet echt uit.

Je komt de main storyline makkelijk door zonder echte kennis over de pokemon.


Aanvulling:
Ik ben de main storyline ook doorgekomen, er zit nog wat afterstory dingen die ik kan doen, maar ik speel eigenlijk alleen in de weekenden. Ik heb mij prima vermaakt, al vallen de glitches en de mindere graphics wel op. Ik speel alleen in docked mode, en er zijn echt heel veel situaties waar de framedrops e.d. enorm afleiden

[Reactie gewijzigd door Nielsvoorma op 22 juli 2024 14:17]

Jerra @jmignolet2 december 2022 08:07
Toen ik begon met Pokémon Blue wist ik ook niet welke Pokémon er waren, daarom vulde ik mijn Pokédex om ze allemaal te ontdekken! :)
Tricolores @jmignolet2 december 2022 08:20
Ik zat enkele jaren terug in dezelfde situatie. Na Gen 2 gestopt, maar toch nog interesse. Ben bij Sword&Shield weer ingestapt en het is verbazend hoe snel je weer "weg" bent met het hele gebeuren. Heb de game snel uitgespeeld en ben zelfs in online competitief na enkele maanden naar de hoogste rank kunnen stijgen.

Wat anderen hier zeggen klopt ook, dit zijn de beste games in héél lange tijd. De technische issues zijn storend, maar voor wie wil instappen... Dit is een prima game!
CelisC @jmignolet2 december 2022 09:59
De laatste pokemon game die ik vóór dit jaar heb gespeeld, was Pokemon Sapphire (2002). Ik had weer kriebels om er weer in te springen, dus dit jaar heb ik een Switch gekocht en begon ik met Pokemon Brilliant Diamond. Voor mij was dit een geweldig begin om te starten, omdat ik de nostalgie van de sprite in een RPG wereld in een moderner jasje mee kon maken. In de Pokemon battles krijg je in dit spel veel meer 3D elementen te zien en kun je zelfs een aantal outfits voor je eigen character kopen en dragen. Die customization vond ik er erg leuke toevoeging.

Hoewel ik het nog niet gespeeld heb, is sinds een week ook Pokemon Eevee bij mij binnen. Ik vermoed dat dit ook een erg leuke game is om nostalgie met vernieuwende elementen te mixen.

Wat voor mij persoonlijk zo leuk is aan de nieuwe generaties, is dat zelfs de 'Ratata' van de nieuwe generatie compleet nieuw aanvoelt en een kick geeft om als spik-splinternieuwe pokemon tegen te komen. Dat gevoel wordt voor mij nooit oud :)

Mocht je het interessant vinden, ik ben zelf 33 j.o. De spellen hebben duidelijk jongere generaties als doelgroep, maar het is ook voor een 'ouwe rot' nog steeds een erg leuke franchise.
Triblade_8472 @jmignolet2 december 2022 10:11
Hangt ervan af wat je zoekt in een spel.

Ik vondt vooral het linaire deel wel erg prettig, en juist dat is helaas losgelaten.
Ook vindt ik het terrestalize er erg lame uitzien. Een fontein op z'n kop, really..?

Zelf ben ik een verhaal speler en was na Pokemon Red op de eerste Gameboy overgegaan naar Emerald via een emulator en daarna naar Sword&Shield op de Switch. Ik vond SS erg zwak doordat het erg simpel was. Ik ben benieuwd naar deze als het met kerst onder de boom ligt ;)

Ik heb weinig problemen alle Pokemon te onthouden omdat ze niet allemaal in het spel zitten. En alles wat je tegenkomt, kom je spelenderwijs tegen.
MennoE @Triblade_84722 december 2022 18:01
Ik wil geen taalnazi zijn, maar 'ik vondt' kan echt niet. Bij gebruik van ik heb je sowieso geen dt, en bij verleden tijd al helemaal niet. Dus ik vind en ik vond.
Verwijderd @jmignolet2 december 2022 12:19
lijkt mij wel een typische game waar je van moet houden. Ben je geen fan, dan lijkt mij het lastig om hier mee te gaan vermaken.
pedra 2 december 2022 07:26
echt jammer dat er tegenwoordig zoveel troep uitkomt dat gewoon niet af is. we fixen het later wel attitude. ergste is dat ze er nog mee weg komen want het is pokemon, mensen kopen het toch wel

maar er zou echt meer bescherming voor dit soort practijken komen.
steam heb je 2 uur om te testen. zorgen ze dat dat de intro net iets meer opgepoetst is of er genoeg in zit om je tijd te verspillen.
aan de andere kant heb je dan reviews zoals deze die een kleine stukje maar doen over het technisch aspect terwijl het gewoon slecht werkt en de hele gameplay verpest.
AppieNL @pedra2 december 2022 09:33
Ik ben het helemaal met je eens, maar hoeveel games van Nintendo zelf hebben dit soort performance issues?

Ik ken wel wat spellen op de Switch van third parties die niet goed draaien, maar van Nintendo zelf kan ik er geen bedenken, heb je een voorbeeld?

Treurig als Nintendo ook mee gaat in die "release now, patch later" cultuur die zo aanwezig is bij de concurrentie en staat haaks op de filosofie van Miyamoto (die niks met Pokemon te maken heeft, weet ik, maar toch).

[Reactie gewijzigd door AppieNL op 22 juli 2024 14:17]

deknegt @AppieNL2 december 2022 10:07
Pokémon is altijd een beetje een rare eend geweest in Nintendo. Technisch gezien is Nintendo één van de oprichters van de franchise, maar officieel gezien is Pokémon dan weer een onderdeel van "The Pokemon Company" en de developer Gamefreak ook.

Het is dan een game van een derde partij die exclusief games levert op Nintendo systemen (Behalve Pokémon Go, dan).

Dit is dan weer anders dan Mario/Zelda, die dan wel echt een directe studio onder de Nintendo hierarchie is, en dan ook de verwachtingen/eisen meekrijgen dat elk game van zodanige hoge kwaliteit zijn dat ze technologisch leidend zijn voor het systeem.

Ook is het een beetje gemakzucht, want ondanks alle technische mankementen verkoopt dit spel beter dan alle eerdere titels, en worden er weer honderden miljoenen verdient, dus dan is er weinig appeal om hier iets aan te doen, omdat het dan ook nog niet eens Nintendo de reputatie direct raakt.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 14:17]

Settler11 @deknegt2 december 2022 18:56
Pokemon Brilliant Diamond en Shining Pearl ook niet. Maar helaas Is dat ook niet geslaagd.
Wolfos
@AppieNL2 december 2022 10:35
Ik ken wel wat spellen op de Switch van third parties die niet goed draaien, maar van Nintendo zelf kan ik er geen bedenken, heb je een voorbeeld?
De Link's Awakening remake heeft bij overgangen tussen kamers gigantische framedrops. Breath of the Wild zit met regelmaat op de 20FPS (vooral op de Wii U, op de Switch een stuk beter maar ook niet perfect).
Nintendo doet veel kleinere games, maar als een team iets ambitieus probeert worden ze duidelijk beperkt door de hardware, en dat is erg zonde.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:17]

Naamloos87 @AppieNL4 december 2022 22:05
The Legend of Zelda: Link's Awakening heeft/had ook last van framedrops.

[Reactie gewijzigd door Naamloos87 op 22 juli 2024 14:17]

lenwar @pedra2 december 2022 09:30
echt jammer dat er tegenwoordig zoveel troep uitkomt dat gewoon niet af is. we fixen het later wel attitude. ergste is dat ze er nog mee weg komen want het is pokemon, mensen kopen het toch wel
Tjsa... It just works :)
https://yewtu.be/watch?v=YPN0qhSyWy8

Het meest kwalelijk van het geheel vind ik zelf meer dat dit tijdens het testen van het spel naar voren gekomen MOET zijn. Aan het einde van je test-traject moet je toch minimaal het spel 'gewoon gespeeld' hebben. Althans... Dat lijkt mij.
Er kunnen altijd vage bugs bestaan bij spellen. Dus als een speler op een onverwachte manier iets doet in een niche-stukje van een spel, dat het spel daar dan niet lekker mee omgaat. Dat snap ik op zich wel, maar wat ik zo van dit Pokémon spel zie is echt triest.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Bethesda-spellen als Skyrim en Fallout (waar het filmpje over ging ;) ). Die laten zelfs bekende script-bugs die met mods door de community gemaakt zijn liggen.

Ik vraag me overigens oprecht af of ze dit met wat losse patches dit soort performanceproblemen kunnen oplossen. Als dat zo is, dan hebben ze echt heel rot geoptimaliseerd bij de 'eind-versie' van het spel. Maar goed. Ik hoop oprecht voor de spelers dat ze het kunnen
deknegt @lenwar2 december 2022 09:36
Het vermoeden gaat onder debuggers/reverse engineers dat veel van de framerate issues komen omdat Gamefreak de hele gamewereld inlaad ten alle tijden. IPV wat de meeste andere developers doen en een render distance + viewport render hanteren waar alleen gerendered word wat je kan zien.

Met bruteforce methodes zoals Switch Pro met custom overclocks en via emulators konden ze al aantonen dat puur met beefier systemen het wel mogelijk was om soepel te laten draaien.

Dus zoals jij vermoed, gewoon nul-komma-nul optimisatie uitgevoerd, weinig tot geen testing, en de markt op gegooid omdat de Pokémon games toch wel met miljoenen over de toonbank gaan rond de Sinterkerst.
lenwar @deknegt2 december 2022 11:14
Nou weet ik niet of de rest van de wereld zich iets aantrekt van die anderhalve paardekop die Sinterklaas viert (op de manier hoe we het hier in Nederland en België doen. Sint Nicolaas wordt wel wereldwijd iets mee gedaan. (In Polen krijgen kinderen op 6 december een klein cadeautje onder hun kussen terwijl ze slapen, enz, enz)
Het vermoeden gaat onder debuggers/reverse engineers dat veel van de framerate issues komen omdat Gamefreak de hele gamewereld inlaad ten alle tijden.
Nou ben ik geen softwareontwikkelaar, maar dat klinkt niet optimaal :) Het lijkt me sowieso niet handig om dat zo te doen in relatief grote omgevingen.
Met bruteforce methodes zoals Switch Pro met custom overclocks en via emulators konden ze al aantonen dat puur met beefier systemen het wel mogelijk was om soepel te laten draaien.
Ik hoor daar altijd veel mensen over "De switch is te licht, kan spel xyz niet aan, enz". Ik vind dat altijd een beetje een rare redenatie. De switch is 'as-is' uitgebracht. De spelmakers moeten hun spellen dus aanpassen aan de beperkingen van de console. De insteek moet dus eigenlijk zijn: Het spel is te zwaar voor de Switch. (of onvoldoende geoptimaliseerd). Het probleem moet bij het spel liggen.

(N.B. Ik zeg nadrukkelijk niet dat jij nu op die manier 'klaagt' voor het geval. Gewoon even een algemene observatie.)

We kunnen hier (als techies) wel blijven mekkeren over wat voor oude videokaart enz in dat ding zit, waar we het eigenlijk als een black box moeten zien. Het komt er dus gewoon domweg op neer, dat bepaalde spellen niet mogelijk niet op het apparaat.

Dat mijn auto niet harder gaat dan 170 (ofzo), ligt niet aan de snelweg.

In dit geval is het natuurlijk wel frappant dat het echt specifiek een Nintendo-spel is :)
Wolfos
@deknegt2 december 2022 12:25
Het vermoeden gaat onder debuggers/reverse engineers dat veel van de framerate issues komen omdat Gamefreak de hele gamewereld inlaad ten alle tijden.
Wow. Dat verklaart waarom de textures zo slecht van kwaliteit zijn. Als je ze nooit uit het geheugen laad dan hou je dus geen geheugen over voor fatsoenlijke kwaliteit. In plaats van alleen inladen wanneer nodig hebben ze dus gekozen om alles helemaal kapot te comprimeren zodat het in één keer past.

Hopelijjk mogen deze ontwikkelaars binnenkort een Unreal Engine licentie ontvangen. Ja, het kost wat, maar het mag duidelijk zijn dat dit team zelf niet capabel genoeg is om een 3D engine te ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:17]

Splitinfinitive @Wolfos2 december 2022 16:16
als ze nu al geen moeite doen, waarom verwacht je dat ze met een andere engine dit wel zouden doen?
Wolfos
@Splitinfinitive2 december 2022 16:24
Het is dan in ieder geval technisch beter geregeld. Zeker als ze premium support krijgen van Epic Games.
Dingen zoals world streaming en dergelijke zijn gewoon ingebakken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:17]

deknegt @pedra2 december 2022 09:26
Volgens mij kan je in de EU/NL wel terugvallen op het herroeppingsrecht als het een online aankoop is, zowel het online kopen van een fysieke game of een digitale aankoop. Bedrijven zoals Steam schuilen achter '2 uur is een koop', maar dat houd geen stand onder druk van de Europese wetgeving.

Alleen is het gewoon zo dat ze je een beetje proberen bang te maken en af te zien van het gebruik van dit recht. En dat het na die 2 uur moeilijker is, want je moet dan ook echt een beetje inlezen en je recht eisen, i.p.v. dat je dit recht gewoon krijgt.

Nintendo/Sony zijn daar helemaal lastige in, want die zijn karakteristiek heel naar en stug qua consumentenrecht. Je hebt daar niet eens een 'trial periode' zoals bij Steam, dat is garantie tot aan de deur en als je het spel opstart heb je volgens hun al geen recht meer op herroeping.

Tegen verwachtingen in had Nintendo wel refunds aangeboden in de eerste week na release van Scarlet/Violet, omdat de kritiek op het technische vlak zodanig hoog was dat ze hun eigen eer nog wilden redden. Ik weet niet of dit alsnog geld, maar ik zou er niet van uit gaan.

Maar dan nog, je hebt volgens Europese regels wel gewoon het recht om je geld terug te krijgen, en ook niet alleen 'winkelkrediet' (behalve als je met store credit hebt betaald). Je moet alleen even rondzoeken op het internet voor een degelijke brief die je dan naar de gameboer moet sturen om je refund te krijgen.

Natuurlijk moet je natuurlijk niet na 50 uur spelen dit proberen, want dat gaat natuurlijk niet op.
hallogallo @pedra3 december 2022 16:39
Kunnen we verwachten dat Gamefreak dit gaat oplossen of gaan we waarschijnlijk alleen wat kleine bugfixes krijgen?
pedra @hallogallo3 december 2022 19:38
Weet het niet. Maar volgend jaar moet er weer een nieuwe versie zijn dus zullen er niet te veel tijd aan besteden
Armselig @pedra4 december 2022 00:20
echt jammer dat er tegenwoordig zoveel troep uitkomt dat gewoon niet af is. we fixen het later wel attitude. ergste is dat ze er nog mee weg komen want het is pokemon, mensen kopen het toch wel
Zo rolt de gameindustrie tegenwoordig, het erge is dat zelfs Nintendo dit doet. Niet een naam waar je dit soort praktijken verwacht. Goed, Nintendo maakt de game niet zelf, dat is GameFreak, maar toch...
Mauz1978 2 december 2022 06:51
Ik vind m zelf ook echt fantastisch. Ik probeerde bij elke uitgave te kijken of het nou wat voor mij was, maar ik kwam er nooit echt in, vooral vanwege het liniaire aspect dat je eerst moest levelen in het gebiedje voor een gym voordat je die gym kon doen. Hier kan je het helemaal zelf bepalen en dat was precies, zo blijkt nu, waar het bij mij elke keer aan lag. Bij de voorgaande games moest je bijvoorbeeld level 40 zijn om door te gaan, maar alles wat je tegenkwam was daarmee automatisch zwakker. In Scarlet heb ik echt een paar keer flink op mn donder gehad, of hele krappe overwinningen/verliezen, heerlijk!

Voor het eerst een pokemon die ik ook leuk vind, dankzij m’n zoon van 8 die het spel zelf gekocht heeft en nu is papa veel verder dan hem haha. Wel een groot minpunt voor mn zoon is, is dat de game niet in het Nederlands is, zoals geen enkele Pokemon game.

[Reactie gewijzigd door Mauz1978 op 22 juli 2024 14:17]

Wielink @Mauz19782 december 2022 07:21
Dat is ergens ook wel een voordeel. De reden dat we allemaal tegenwoordig relatief goed Engels kunnen is dat onder andere games en films die we speelden ook Engels waren. :)
Jerra @Wielink2 december 2022 08:10
Ik heb op de basisschool nooit Engels gehad maar mijn kennis was toch redelijk op de middelbare school dankzij de Pokémon spellen (In Blue, Gold en Emerald heel veel uren zitten)
The Zep Man @Wielink2 december 2022 08:45
Hi! I like shorts! They're comfy and easy to wear! ;)

Hoe onnozel en grappig die tekst ook is geworden door de vertaling, het is correct Engels en makkelijk op te pikken. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:17]

Carlos0_0 @Mauz19782 december 2022 07:09
Ik kwam er juist wel altijd in en vond het binaire schijnbaar juist fijn, ik ben al bij gym2 op volgorde nu gestopt met het spel.
Ik vind het hele grote wereld aspect gewoon niet leuk, het is veeleer te groot gemaakt niet leuk meer.

Ik vond juist leuk die route volgen tig keer terug terug lopen, omdat je alle trainers moest doen enzo.
Dan kon je een beetje lekker trainen, nu kan het schijnbaar trainen door de Terra Raids ofzo. die heb ik nog niet gedaan.
Mauz1978 @Carlos0_02 december 2022 10:23
Grappig hoe verschillend de ervaring is: wat jij opnoemt vond ik juist vreselijk haha
mrakd 2 december 2022 08:13
Wat ik vooral mis bij de laatste Pokémon games is de moeilijkheidsgraad. De laatste games waren zo makkelijk dat je nooit van Pokémon hoefde te wisselen. Levelen zoals vroeger is ook niet meer nodig. Zou graag teruggelezen hebben hoe lastig dit spel is.
protoss warrior @mrakd2 december 2022 08:44
Zolang de xp share all verplicht aan blijft staan zal geen enkel pokemon spel meer lastig zijn voor het verhaal naar mijn verwachting.
Met scarlet en violet kan je het jezelf wel makkelijker lastig maken doordat de wereld zich niet aanpast aan jou level en je dus content kan doen die voor hogere levels bedoeld is dan jouw eigen pokemon op dat moment zijn, ik zie mezelf nog wel op een 2e profiel proberen om zo snel mogelijk de hogere level gyms ed te doen zonder al te veel te trainen en dus lagere level gyms over te slaan.

Aan de andere kant heb je dus de tera raids als je je daar niet op voorbereid of teamgenoten hebt die zich niet hebben voorbereid dan ga je bij level 6 en waarschijnlijk zelfs bij level 5 raids het niet redden, volgens mij is de charizard raid die binnenkort komt level 7 en als het vergelijkbaar is met de moeilijkste raids van sword/shield dan lukt dat waarschijnlijk alleen met specifieke pokemon/moves.
Domol2 2 december 2022 23:58
Persoonlijk vindt ik de grootste ergenissen nog wel. Dat de personages geen stemmen hebben net of je naar een stel goudvissen aan het kijken bent. Of dat ze wat aanrijken aan jou dat hun handen leeg zijn. En het langdradige gepraat tussen door vindt ik ook echt heel vervelend daardoor voelt het spel nog langzamer aan dat het al is. En ik merk aan mij zelf ook dat ik die open wereld pokemon games niet trek. Ik vindt het vooral een beetje doelloos rondlopen en die wilde pokemons zitten niet eens verstopt. Kan ook zijn dat ik als kind zijnde veel meer plezier gehaald heb uit pokemon red & bleu.
Carlos0_0 @Domol23 december 2022 00:09
Ik heb het ook met de open wereld, dit trekt mij niet in Pokemon.
Je blijft voornamelijk maar inderdaad doelloos doorlopen, dit was ook 1 van de redenen ik Archeus niet leuk vond.

Ik vond de open stukken van sword en shield nog leuk, maar uiteindelijk had je daar nog een doel.
Je moest gewoon het verhaal volgen uiteindelijk, alleen tussen de steden door had je grotere gebiede(niet zo erg als dit).

Ik vond elk deel vanaf red en blue leuk tot en met sword en shield, maar waar nu heen gaat nee pas ik voor.
G_Dragon
2 december 2022 08:27
Ik heb mij echt prima vermaakt met dit spel en had de Pokédex ook vrij snel compleet, vind het spel erg verfrissend op deze manier. Ondanks inderdaad de technische staat waarin het spel nooit uitgebracht had mogen worden, ik hoop wel dat er ooit een regel gaat komen dat spellen eerst afgewerkt moeten worden voordat ze iets mogen uitbrengen (hiermee bedoel ik niet alleen dit spel, maar over het algemeen).

Vandaag komt de eerste update uit voor dit spel + de 7 sterren Charizard raid, ben heel benieuwd of we daar nog verbetering van gaan vernemen.
Jittikmieger 2 december 2022 08:27
Technisch en esthetisch gezien vind ik dit spel matig tot erg slecht: https://www.youtube.com/watch?v=pBZqt7D24Zc

Ik ben nu Pokémon Red maar gaan herspelen (relaxed, one handed op mijn Miyoo Mini tijdens saaie WK 2022 wedstrijden). Ik had ook liever gezien dat ze een mooie 2d Pokémon hadden gemaakt met fantastisch spite werk. Bij grote open wereld spellen blijft de hardware van de Switch toch een erg beperkende factor. Alhoewel ik bij deze game release toch echt het idee heb van een snelle X-mas cash grab en de ellende fixen we later wel...
deknegt @Jittikmieger2 december 2022 10:42
Ik speel zelf ook wel af en toe wat fanhacks die zeer goed in elkaar steken. Ik ben zelf ook fan van hacks die alleen het zo aanpassen dat ALLE pokémon te vangen zijn, zodat je niet meer zoals vroeger moest gaan ruilen voor evolutions of pokémon die wel in de ene maar niet in de andere voorkwamen. Maakt het als een solo spel net weer iets leuker.

Ook zijn er wat hele degelijke hacks die de moeilijkheid opschroeven, en je wat meer uitdaging geven. Denk daarbij aan een iets scherpere level curve, of dat tegenstanders ook 6 pokémon op zak hebben.
Carlos0_0 @deknegt3 december 2022 00:24
Ja zelf ook eens wat hacks gespeeld, de laatste was Ultra violet erg leuk.
Ik wil er nu eigenlijk wel eens 1 spelen je meerdere werelden af gaat, dus niet alleen kanto en jotho eventueel maar nog paar extra van delen erna.
rickboy333 2 december 2022 10:10
Naar mijn idee is het probleem met de open wereld is dat je de hele tijd moet schakelen tussen het westen en het oosten van Pladea en zo uiteindelijk maar het noorden toewerken. Dit is ongeloofelijk omslachtig waardoor spelers verward raken.

In het begin van je 3 avonturen kan je kiezen tussen het westen en het oosten als je in de hoofdstad bent. Laat dat dan ook doorslaggevend zijn. Ga je eerst naar het oosten dan word de Klawrf titan, fire team star member en grass/electric gym je eerste gyms, terwijl de bug gym, dark type Team Star boss en Flamigo titaan in het westen de laatste zijn in je avontuur. Als je het westen eerst wil doen dan worden de dingen on het oosten je laatste stop. Maak voor de gym leaders 2 teams (en voor als de player behind in het westen, en een als de player begind in het oosten) en naar mijn idee heb je dan een veel duidelijkere"rondje om Paldea" kan maken.
Carlos0_0 @rickboy3333 december 2022 00:16
Inderdaad hierdoor blijf je ook eindeloos doelloos rondlopen, waardoor ik al bij gym2 gestopt ben.
Er zit geen structuur in die wat je wil wanneer, maar weinig sturing zoals sword en shield nog wel had een beetje.

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