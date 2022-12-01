Nintendo excuseert zich voor problemen in Pokémon Scarlet en Violet

Nintendo heeft een update aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet op de Switch. Die update moet een aantal bugs verhelpen. Het Japanse bedrijf excuseert zich ook voor de vele vastgestelde problemen in deze games en werkt naar eigen zeggen aan bugfixes.

Versie 1.1.0 van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zal op 2 december worden vrijgegeven en bevat enkele bugfixes waaronder voor een bug waardoor ingamemuziek niet correct kon worden afgespeeld tijdens Pokémon-gevechten met de Elite Four en de eindbaas van de Victory Road-uitdaging. Het Japanse bedrijf schrijft in zijn releasenotes dat het op de hoogte is van de prestatieproblemen in Pokémon Scarlet en Pokémon Violet en excuseert zich daar ook voor. Nintendo claimt dat het de feedback van spelers serieus neemt en dat het werk maakt van oplossingen voor de problemen.

Pokémon Scarlet en Violet zijn op 18 november verschenen voor de Nintendo Switch. Kort na de release van Pokémon Scarlet en Violet hebben gamers heel wat klachten op sociale media geplaatst over de prestaties van de games. Er zou onder andere sprake zijn van frameratedrops en allerhande bugs. De games zijn in drie dagen tijd wereldwijd meer dan 10 miljoen keer verkocht. Dat is volgens Nintendo het beste verkoopresultaat dat een Nintendo-game in die tijdsperiode ooit heeft behaald, in zowel binnen- als buitenland.

Spelers krijgen in deze games een nieuwe generatie Pokémon voorgeschoteld en moeten missies voltooien in een nieuwe regio, genaamd Paldea. De speler is een scholier die deelneemt aan een schatzoekwedstrijd. Tijdens de reis door de regio stuit hij op een van de twee legendarische Pokémon van Paldea, die als vervoermiddel gebruikt kan worden. Net als in voorgaande spellen zijn er acht gyms. De speler kan dit keer echter zelf kiezen in welke volgorde hij deze wil afronden.