Nintendo excuseert zich voor problemen in Pokémon Scarlet en Violet

Nintendo heeft een update aangekondigd voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet op de Switch. Die update moet een aantal bugs verhelpen. Het Japanse bedrijf excuseert zich ook voor de vele vastgestelde problemen in deze games en werkt naar eigen zeggen aan bugfixes.

Versie 1.1.0 van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zal op 2 december worden vrijgegeven en bevat enkele bugfixes waaronder voor een bug waardoor ingamemuziek niet correct kon worden afgespeeld tijdens Pokémon-gevechten met de Elite Four en de eindbaas van de Victory Road-uitdaging. Het Japanse bedrijf schrijft in zijn releasenotes dat het op de hoogte is van de prestatieproblemen in Pokémon Scarlet en Pokémon Violet en excuseert zich daar ook voor. Nintendo claimt dat het de feedback van spelers serieus neemt en dat het werk maakt van oplossingen voor de problemen.

Pokémon Scarlet en Violet zijn op 18 november verschenen voor de Nintendo Switch. Kort na de release van Pokémon Scarlet en Violet hebben gamers heel wat klachten op sociale media geplaatst over de prestaties van de games. Er zou onder andere sprake zijn van frameratedrops en allerhande bugs. De games zijn in drie dagen tijd wereldwijd meer dan 10 miljoen keer verkocht. Dat is volgens Nintendo het beste verkoopresultaat dat een Nintendo-game in die tijdsperiode ooit heeft behaald, in zowel binnen- als buitenland.

Spelers krijgen in deze games een nieuwe generatie Pokémon voorgeschoteld en moeten missies voltooien in een nieuwe regio, genaamd Paldea. De speler is een scholier die deelneemt aan een schatzoekwedstrijd. Tijdens de reis door de regio stuit hij op een van de twee legendarische Pokémon van Paldea, die als vervoermiddel gebruikt kan worden. Net als in voorgaande spellen zijn er acht gyms. De speler kan dit keer echter zelf kiezen in welke volgorde hij deze wil afronden.

Pokémon Scarlet Violet
Pokémon Scarlet Violet

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 13:11 111

01-12-2022 • 13:11

111

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Pokémon Scarlet/Violet

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4 van 5 sterren

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Pokémon Scarlet & Violet Review

2 dec 2022

Pokémon Scarlet & Violet Review

Zelfs met haperingen erg leuk

90
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Reacties (111)

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Ruuddie 1 december 2022 13:19
Sinds een week speel ik dit spel zelf ook, maar ik moet zeggen dat ik alle ophef over issues in de game erg overdreven vind. Aan de hand van alles wat ik lees, had ik overwogen de game te annuleren omdat hij onspeelbaar zou zijn. Dat is dus gewoon absoluut niet waar gebleken; het is gewoon een goede game.

Er zijn zeker performanceproblemen, maar het is echt niet zo dat de hele game voorbij komt hakkelen, alleen bepaalde NPC's etc. De Switch is nu eenmaal een relatief traag apparaat, en veel games draaien niet soepel. In Mario Odyssey zie je ook dat NPC's in de stad voorbij komen hakkelen bijvoorbeeld. Of Lego City Underground draait op zo weinig FPS dat ik regelmatig de auto tegen een boom aan stuur. Vooral als ik eerst op de PS5 heb gegamed en dan naar de Switch ga, merk ik dat de Switch voor mijn gevoel op 25 FPS draait.
KingxHai @Ruuddie1 december 2022 13:50
Ik heb een omgebouwde switch met FPS counter,

Het spel speelt bij mij 99% van de tijd op 20FPS, en wanneer het wel op 30FPS speelt zijn er non stop framedrops (bijvoorbeeld tijdens battles, wanneer er een change is in camera-view of van cut-scene naar gameplay). In de drukkere steden zijn er wel eens framedrops tot in de 10FPS.

Ik heb een overclock homebrew waarmee je de switch best wel aardig kan OC'en:
CPU: 1785 Mhz vs 1020 Mhz
GPU: 921 Mhz vs 460 Mhz
MEM: 1600 Mhz vs 1331 Mhz

Nou speel ik niet met die OC's. Dit zijn de hoogste values die je kan nemen, maar zelfs met deze OC's haalt de game geen stabiele 30 FPS in steden en open wereld. (alhoewel het wel echt veel beter speelt, 30 FPS standaard met framedrops in de 20 in drukkere gebieden) terwijl je met lagere overclocks 60FPS kan halen in Zelda: BOTW of Super Mario Odyssey

Voor mij persoonlijk is 20 FPS en lager echt niet te spelen, gepaard met de bugs vind ik alle ophef niet perse mee vallen maar juist goed, al is het alleen maar om Nintendo/Game Freak te vertellen dat dit echt niet meer kan voor een spel van 60 euro. Waarom kan een Mario of Zelda dit wel EN er nog beter uit zien ook?
Zoop @KingxHai1 december 2022 14:29
Ik vind dit met name kwalijk omdat het spel een hele simpele look heeft. De graphics zijn simpel, dit is een bepaalde stijl die bij de game past, natuurlijk, maar het is echt onbegrijpelijk dat het dan zo slecht draait! En ook onbegrijpelijk dat @ruudieboy dat zit te verdedigen. Het is geen cross platform game, en kan dus puur geoptimaliseerd worden voor dit apparaat. Er is dus NUL excuus waarom dit slecht zou draaien. Is het te zwaar? Dan dienen de developers meer te optimaliseren en/of de graphics verder terug te schroeven, zo simpel is het. Een spel als deze hoort eigenlijk gewoon makkelijk op 60fps te kunnen draaien. Een mobiele telefoon van 10 jaar geleden kan dat ook, waarom de switch dan niet? Ligt niet aan het apparaat, maar puur aan de software.

Als ze dit niet voor elkaar krijgen zouden ze wat mij betreft dan gewoon beter terug kunnen gaan naar 2d sprites, de 3d graphics boeien niet eens zo veel voor een game als dit, maar het is wel rete irritant als het spel constant zo stroopt.

Onder 30 fps is hedentendaags gewoon not done.

Cool, btw, dat je een daadwerkelijke fps counter had, zelf had ik ook wel gegokt dat de game (evenals sword/shield) ergens tussen 15 en 20 fps zou zitten, maar is mooi dat iemand dat daadwerkelijk heeft gemeten.
SkyStreaker @Zoop1 december 2022 17:33
En ook onbegrijpelijk dat @ruudieboy dat zit te verdedigen.
Het is subjectief, onbegrijpelijk? Ja, maar een goed recht.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 18:35]

KRBM123 @SkyStreaker2 december 2022 00:04
Inderdaad, het beste dat over ruudieboy’s mening gezegd kan worden is dat het niet illegaal is.
protoss warrior @Zoop2 december 2022 11:36
Hoezo is dit nou weer verdedigen, zijn mening zie je veel meer op het internet. Ja de game heeft issues, nee het is niet onspeelbaar en ja de gameplay is gewoon goed/heeft een goede basis. (overigens valt er ook nog wel iets te zeggen van specifieke content keuzes zoals bij elke pokemon game maar dat verwachten de fans al niet anders meer)
Het hele FPS verhaal is al helemaal zo'n onzin voor een hele hoop mensen, de slowdowns en plekken waar de game half vastloopt moeten gewoon aangepakt worden maar als de hele game zou lopen zoals een groot gedeelte nu ook al loopt zou ik zelf 0 problemen hebben met de FPS, dus als dat op dit moment 20 fps is dan werkt dat blijkbaar voor mij prima.
Nou heb ik bij 99% van de gevallen waar mensen klagen over FPS in games er totaal geen last van dus dat zal waarschijnlijk meer aan mij liggen dan aan de mensen die er wel last van hebben maar als iemand dan zegt dat het prima loopt betekend dat niet dat die Nintendo/gamefreak aan het verdedigen is, het betekend dat die persoon blijkbaar een andere ervaring heeft als degene die er wel last van hebben.

Overigens voor degene die echt heel veel last hebben is ook al bekend dat die meestal de game heel lang aanhouden, totdat het gepatched is moet je eigenlijk elke 3-4 uur wel een keer de game/switch herstarten.

[Reactie gewijzigd door protoss warrior op 22 juli 2024 18:35]

Wous07 @Zoop3 december 2022 10:21
Je haalt nogal dingen door elkaar. Ruud ontkent niet dat de game slecht draait. Hij vertelt dat de performance issues zwáár overdreven zijn.
Naar mijn mening, als je door die issues heen kijkt (wat heel goed te doen is, want zo erg is het allemaal niet) is dit by far de beste Pokémon game ooit. Met of zonder issues, de game is zijn geld meer dan waard
Zoop @Wous073 december 2022 11:42
Ik haal helemaal niks door elkaar.

Wat ik kwalijk vind is dat het verdedigd wordt met "het apparaat is niet zo krachtig" wat bullshit is als je kijkt naar andere games die veel groter en mooier zijn en wel gewoon stabiele framerates halen. De eerste keer dat ik sword/shield speelde viel mij gelijk al op tijdens de eerste cutscene "oh wow, dit hapert gewoon, das slecht zeg" en overduidelijk dat overall fps gewoon erg laag is. Hierdoor is het voor mij onspeelbaar op een groot scherm, ik krijg vermoeide ogen en kan er zelf een beetje misselijk van worden, puur omdat het beeld constant loopt te stropen. Ik moet hem haast wel handheld spelen, en dan niet langer dan paar uur.

Er is gewoon geen enkel excuus waarom dit spel zo slecht draait, met deze simpele graphics moet het makkelijk op 60fps kunnen draaien op een apparaat als de switch (of toch zeker stabiel 30fps op zijn minst!). Zelfs nintendo erkent dit nu door met een publiek excuus te komen. Hoe goed de rest van het spel ook is, dit zijn voor mij te zwaar tellende minpunten om deze game een positieve beoordeling te kunnen geven. Deze klachten had ik al bij sword/shield, en dat is alleen maar erger geworden bij sca/vio

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 18:35]

deniz280 @KingxHai1 december 2022 16:51
Welke switch versie heb jij precies? Ik denk dat ik niet meer kan ombouwen vanwege te hoge versie..
KingxHai @deniz2801 december 2022 20:41
Weet niet hoeverre ik erover mag praten op tweakers, maar ik heb toevallig 1 van de laatste versies die nog omgebouwd kon worden, als je online zoekt naar Switch Serialnumber RCM vind je een handige website waar je kan controleren op versie/etc.
gokhan66 @deniz2801 december 2022 21:40
Ik heb een modded Mariko, wel wat meer moeite gedaan omdat het een hard mod is.
The Zep Man @KingxHai1 december 2022 14:35
Ik heb een omgebouwde switch met FPS counter,
Op een emulator speelt het wel soepel, wat een argument voor emulatie is i.p.v. tegen, zelfs (juist?) als je het spel legaal hebt gekocht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:35]

HADES2001 @The Zep Man1 december 2022 22:06
Altijd zo een onzin vergelijking. Oh je oude ps4 draait de game op 30fps? Met mijn 3000 euro pc overclocked vorige week gekocht heb ik geen probleem!
Appels en peren. Developers weten de specs van een switch en horen daar omheen te bouwen. Daarnaast ziet xenoblade chronicles 3 er geweldig uit en draait soepel terwijl pokemon scarlet de graphics heeft van een Wii spel en haalt net de 20fps in de open wereld
PearlChoco @KingxHai1 december 2022 14:34
Zeer informatieve post thanks.

En dat laatste vind ik inderdaad het belangrijkste: er zijn andere games die wél soepel draaien op de Switch, en er dan nog eens een PAK beter uitzien.

Deze video van Digital Foundry toont mooi de vergelijking met andere Pokemon titels en met Zelda; onbegrijpelijk dat dit spel 60 euro kost.
Juantinto @KingxHai1 december 2022 20:55
Interessant. Volgens mij hebben ze bij Digital Foundry laten zien dat het overclocken van de MEM relatief het meest uitmaakt. Met als reden dat de geheugenbandbreedte de grootste beperkende factor is voor de Switch.
RoelRLZ @KingxHai2 december 2022 03:36
simpel: Nintendo brengt graag spellen uit die verkopen, of de game nu wel af is of niet er is een deadline te halen (ook EA kan er wat van als je mij vraagt denk maar aan de vele varianten en bugs in C&C). Klanten en klachten worden vaker genegeerd dan naar geluisterd, wel getest of niet volgens mij maakt het ze bijna niks uit als ze maar geld verdienen JUIST DAAROM koop ik niks meer van nintendo!
Ik vergelijk het graag met een auto kopen maar de wielen en het stuur zijn vergeten door de fabrikant, regel dat zelf maar! succes ermee!
Groningerkoek @Ruuddie1 december 2022 13:37
Als je voor een specifiek apparaat programmeert zoals bijvoorbeeld de Switch dan kom je niet weg met te verwijzen naar de snelheid van het apparaat als je game daardoor niet soepel draait, dan heb je simpelweg niet goed geprogrammeerd of de foute keuzes gemaakt.
Wolfos
@Groningerkoek1 december 2022 14:57
Het is gewoon veel te ambitieus om een open world game te maken in een jaar, en gezien de verkoopcijfers ook nergens voor nodig.

Hopelijk nemen ze de kritiek dan ook ten harte en word er een oplossing gezocht. Er zijn best manieren te bedenken om ieder jaar een game af te leveren zonder voor de laagst mogelijke kwaliteit te moeten gaan.
graey @Wolfos1 december 2022 15:42
Ook vreemd gezien de ervaring die Nintendo heeft, in het algemeen, maar zeker ook met de vorige Pokemon games én de open-world versie van Zelda (BotW).
Wolfos
@graey1 december 2022 15:59
Het lijkt er inderdaad op dat ze geïnspireerd zijn door Breath of the Wild, maar even vergeten waren dat het vijf jaar duurde om die game te maken.
Remzi1993 @Groningerkoek2 december 2022 10:37
Inderdaad en dat weten ze dondersgoed tijdens het programmeren en compilen. Zo'n argument slaat dus nergens op.
Carlos0_0 @Ruuddie1 december 2022 13:50
Ik moet zeggen heb ook nog niks gemerkt van de issues, heb 1 of 2 keer gespeeld en tot de 2de gym gegaan.
Hierna gestopt meer omdat het hele open wereld concept mij niet aanspreekt, het verveeld gewoon na een tijdje. je kan niet lekker trainen voor een gym met vele trainers onderweg allemaal goed zoeken enzo.

Geef mij gewoon maar weer een pokemon recht toe recht aan is, Sword en SHield idee mag ook nog deze had open stukken. maar toch nog een route die je uiteindelijk moest volgen.
Brummetje @Carlos0_01 december 2022 16:12
Je kan juist wel eenvoudig lvlen met de terra battles.
Alekz87 @Brummetje1 december 2022 17:28
Te eenvoudig. Ik was na gym 2 overpowered en kon zo de game in 1 ruk uitspelen.
Brummetje @Alekz872 december 2022 08:47
Daar kies je dan zelf voor natuurlijk. Je had ook kunnen stoppen op bepaalde levels (wat ik persoonlijk doe) om het zo voor jezelf leuker te houden als het nog uitdaging heeft.
Carlos0_0 @Brummetje2 december 2022 07:09
Die heb ik nog niet gedaan
Azure @Carlos0_01 december 2022 20:39
Pokemon in de art style van Link's Awakening. Yes please!
chinchan9 @Carlos0_03 december 2022 20:52
en dat vond ik juist weer een nadeel aan sword and shield het idee dat ik een voor-geprogrammeerd pad moet volgen en daar niet vanaf kan wijken door middel van keuzes vond ik daar in tegen weer minder, zo zie je maar weer iedereen heeft z`n eigen ideeën over wat een spel leuk maakt.
YopY @Ruuddie1 december 2022 15:43
De Switch is nu eenmaal een relatief traag apparaat, en veel games draaien niet soepel.
Dat is geen excuus; goede en stabiele framerates waren tientallen jaren geleden al haalbaar, en het spel heeft niet de grafische kwaliteit die dit soort framerates verklaren.
Settler11 @YopY1 december 2022 21:33
Idd, dan moet je het spel hierop aanpassen. Maar, games zoals Breath of the WIld en Mario Odyssey ziet er stukken beter uit. Dus je zou kunnen stellen dat GameFreak het ook kan.

Persoonlijk zijn ze op het grafische gedeelte al hard achteruit gegaan sinds... tja, elke spel op de Switch. Maar ik heb me van alle Switch games wel vermaakt met Arceus - ondanks de zeer mindere visuele aspecten. Kwam vooral door de gameplay.
deniz280 @Ruuddie1 december 2022 16:38
Gelukkig hebben we wel mensen die hier een oog op hebben en het verschil echt merken. Over algemeen merken de gemiddelde gamers met weinig technische achtergrond er weinig van. Als je er wel mee bezig bent dan zie je echt wel een duidelijk verschil tussen de FPS dips van 60-50 naar 20 voor een lange duur..
MissMe NL @Ruuddie1 december 2022 18:45
nee het is gewoon dramatisch. maar ik geef eerlijk toe dat ook ik met een roze bril kijk naar pokemon spellen en mij heerlijk vermaak ondanks de issues terwijl ik andere spellen zou afvallen om zulke issues.
Benjamin- @Ruuddie1 december 2022 23:28
Het 'etc' is wel een rare opmerking. Je hele argument is dat mensen er een te groot ding van maken, maar zelf lijk je het te bagatelliseren.

Ik heb zelf een tijdje meegekeken met iemand, gewoon irl en undocked, en ik zag zat dingen die op hele lage framerates draaide, en niet alleen ver in de verte, maar ook dichtbij. In het algemeen vond ik de framerate wel echt beneden maats.

Verder vind ik het argument over andere games, gewoon echt niet passend. Dit is een preek krijgen van je ouders omdat je niet overgaat op school, en dan zeggen: "ja maar Jantje blijft ook zitten".

Het is onacceptabel in ieder spel om geen stabiele framerate te hebben. Dan ga je verder aan het werk en release je gewoon nog niets.

Ze maken absurde hoeveelheden op een spel als dit, stabiele framerate van 30fps is echt wel het minimale wat je mag verwachten.
benvanoers 1 december 2022 13:16
Dit krijg je dus als je als bedrijf geforceerd wordt om een game op een bepaalde datum uit te brengen.
Naar mijn mening beter een paar weekjes wachten dan een half werkend spel. Tja, alles voor de feestdagen klaar hebben = winst.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 22 juli 2024 18:35]

Mizgala28 @benvanoers1 december 2022 14:10
Het probleem is niet dat ze (Nintendo en Gamefreak) het voor de kerst af willen hebben.

Probleem is de Pokémon Company die altijd een nieuwe game klaar wil hebben net voordat de nieuwe Pokémon aangekondigd worden, de nieuwe anime en de nieuwe merch eromheen.

Niet om Gamefreak te verdedigen want dat verdienen ze niet, ze proberen te veel in te weinig tijd te doen (te veel gimmicks en dingen die maar half werken of in de volgende game weer uit gaan) en hebben een te kleine team daarvoor.

Ik bedoel er zijn alweer wat functies uit de games gehaald tegenover de vorige, dat is tegenwoordig ook niks nieuws meer.

Waar ik mij meer aan stoor is hoe makkelijk mensen "vergeven en vergeten" omdat Nintendo "sorry" zei, zat andere bedrijven die nooit zo makkelijk vanaf zouden komen als ze een game zouden uitbrengen in die staat.
benvanoers @Mizgala281 december 2022 14:22
Dankjewel voor de verduidelijking. Naar mijn mening is Nintendo de laatste jaren veel meer een cash grab geworden qua bedrijf. Neem bijvoorbeeld Skyward Sword hd: alleen hd resolutie, niet eens hd textures en vervolgens meer voor het spel vragen dan bij de release op de wii, veel spellen nog steeds op 60 euro houden, geld vragen voor online, mario 3d all stars limited edition maken, alles van de wii u naar de switch porten in plaats van nieuwe games maken(dit komt ook deels omdat er gewoon goede games bij zitten). Ik kan zo nog erg lang doorgaan. Nintendo was eerst van plan om de switch ook nog eens maar 2gb ram geven totdat Capcom ervoor stapte. Kortom, de klantvriendelijke Nintendo uit het verleden die we allemaal kennen en van houden is niet heel aanwezig meer.

Edit: ik heb een hele mooie gave om van een paar boze zinnen een heel artikel te schrijven, sorry :P

Capcom bron: https://www.technobuffalo...vr.it&utm_medium=facebook

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 22 juli 2024 18:35]

Ad_Astra @Mizgala281 december 2022 14:25
Ik wil even gezegd hebben dat Game Freak voor 1/3 eigenaar is van The Pokémon Company.
De huidige CEO van TPC is de oude producer van de eerste paar Pokémon games.

Ze leggen zichzelf die deadlines op. Ik zie vaak dat mensen TPC and Game Freak als twee afzonderlijke entiteiten zien, waarin TPC direct boven Game Freak staat, maar die verhouding is eerder andersom.
Mizgala28 @Ad_Astra1 december 2022 14:27
Ze leggen zichzelf die deadlines op
Naar mijn weten is TPC die vooral eist, maar misschien is het inderdaad niet zo.

Echter het is Gamefreak die iedere keer mee akkoord gaat, dan denk ik "neem tenminste meer mensen aan dan" maar zelfs dat doen ze niet.

Om het netjes te verwoorden, beide zijn schuldig EN achterlijk bezig.
Ad_Astra @Mizgala281 december 2022 14:34
TPC is niet het moederbedrijf van Game Freak; Game Freak is een van de moederbedrijven van TPC.
Mizgala28 @Ad_Astra1 december 2022 14:51
Ik zeg niet dat TPC het moederbedrijf is, maar TPC gaat wel over de Pokémon franchise ook al is Gamefreak hun mede-eigenaar.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 18:35]

Suncatcher @benvanoers1 december 2022 13:18
Dit krijg je dus als je een half afgemaakte spel alsnog uit wilt brengen voor de holiday season. :|
Ik wacht nog wel een paar maandjes voordat ik deze pokemon ga kopen. Misschien sla ik het wel helemaal over.
DanielsWrath @Suncatcher1 december 2022 13:31
Ik had zelf gedacht dat ik onderhand wel een switch had gekocht, vond vroeger Pokemon erg leuk en heb ook op een gegeven moment de 3DS gekocht om het te kunnen spelen.

Ik zie echter zo veel problemen met de nieuwe Pokemon games qua performance, dat ik niet eens twijfel om er eentje te halen. Heel jammer.
Overigens vond ik die laatste op de 3DS ook om te janken qua spelplezier.
HADES2001 @DanielsWrath1 december 2022 13:36
zo veel problemen met pokemon games? dit is de eerste met issues, Shield/Sword en Diamond/Pearl beide op release en 0 issues. Scarlet/Violet zit alleen vol bugs. Naast dat is het grafisch een grote stap terug, Shield/Sword zag er 10x beter uit en draaide gewoon vloeiend terwijl Scarlet/Violet in de open wereld meer op 20FPS lijkt te draaien
mastersphinx @HADES20011 december 2022 13:41
shield sword geen issues? Dan heb je echt een rooskleurige bril opgehad toen je dat spel had gespeeld, er waren zoveel performance issues, met name in die open wildernis zone was de performance echt ronduit om te huilen. Online multiplayer werkte voor geen meter, die co-op battles waren echt ronduit kapot en vrijwel onmogelijk om bepaalde battles te winnen hierdoor.


0 issues, is gewoon zo ver vaan de waarheid verwijderd, heb er geen woorden voor.


En dan heb ik het nog niet eens over de wat subjectievere issues, waar ook veel kritiek op was, design, gameplay etc etc.
Mizgala28 @mastersphinx1 december 2022 14:12
met name in die open wildernis zone was de performance echt ronduit om te huilen.
Klopt daar waren er issues.

Maar bij lange na niet zo'n sh*tshow zoals bij Scarlet en Violet.
Zoop @Mizgala281 december 2022 14:32
Zelfde buggy traaglopende engine, maar grotere werelden, dus is te verwachten
Verdant @Zoop1 december 2022 15:25
Gek genoeg vond ik Legends: Arceus (gevoelsmatig) beter draaien dan zowel Sword/Shield als Scarlet/Violet, en die draait op dezelfde engine.
Carlos0_0 @mastersphinx1 december 2022 13:48
Ik heb geen issues gehad met Sword & Shield, en heb ook nog niks gemerkt met Scarlet.
Ik ben wel bij de 2de gym al gestopt, niet om de issues, maar de totale open wereld vind ik gewoon niet leuk bij Pokemon.
Tomhap @mastersphinx1 december 2022 14:28
Online raids zijn nog erger in SV. Jr krijgt namelijk een prikborden met raids en het spel is heel lastig met het verversen hiervan. Is een raid niet meer beschikbaar dan moet je wachten tot je mag verversen of gewoon het spel opnieuw opstarten.
Ze wouden de raids iets soepeler maken dat je niet steeds de hele beurt moet afwachten. Maar ik heb raids gehad waar ik gewoon geen aanvallen kon selecteren en de raidtijd gewoon afliep.
Dit terwijl ik naast het modem zat.
Mizgala28 @HADES20011 december 2022 14:20
terwijl Scarlet/Violet in de open wereld meer op 20FPS lijkt te draaien
Volgens Digital Foundry zit je niet eens zo ver naast.

Sword & Shield hadden ook issues, maar vooral in de Wild Area en dan ook minder dan in de huidige games (zelfs Arceus draait beter dan de huidige games)

Verder waren de laadtijden en de graphics (dat laatste vooral buiten de Wild Area) op orde, plus de framerate was ook niet zo dramatisch slecht.

Maar feit is dat alleen Let's Go games en D&P remakes geen grote issues hebben op de Switch, gevolgd door S&S (want Wild Area) en Arceus (want open world)

Maar ook al staat Arceus onderaan, de verschil qua graphics en performance is absurd groot tussen die game en nieuwe S&V games.

Voor mij begon de ellende echt vanaf de Switch met Pokémon, Sun&Moon (+ Ultra varianten) waren nog redelijk ok, beter dan wat de Switch heeft maar slechter dan X&Y en ORAS remakes ervoor.

ik tel de double en triple battle issues even niet in de 3ds games, dat was consistent in alle Pokémon games op dat systeem

Black(2)&White(2) ware de mooiste van dat generatie, X&Y toonde veel verbeteringen omdat 3DS meer rekenkracht had en ORAS heeft dat alleen iets getweaked.

Sun&Moon gingen daar te ver in.

Ik heb ook liever dat Gamefreak minimaal terug gaat naar zoals S&S was op de Switch, niet iedere game hoef per se open world te wezen, en we hebben niet met iedere nieuwe game een gimmick nodig (op Mega Pokémon na, waren de gimmicks erna gewoon zinloos en stonden meer in de weg dan niet)

Maar dat gaat niet gebeuren, dit is de weg die ze (helaas) willen inslaan.
Mobstar @DanielsWrath1 december 2022 13:43
Enige reden dat ik switch had gekocht was voor pokemon, puur voor nostalgisch gevoel
Ik koop pokemon spellen elke keer nog wel maar speel ze vaak niet eens meer uit, voornamelijk mijn vriendin die ze helemaal uitspeelt op der eigen account.
Ik hoop toch nog steeds op een pokemon mmo met goeie graphics en frames en op de pc.. maargoed
Juliuth @benvanoers1 december 2022 13:38
Een paar weekjes uitstellen? Dit spel had gerust een maand later uit kunnen komen en dan was nog niet alles gefixt.
benvanoers @Juliuth1 december 2022 13:41
Je hebt gelijk, maar dan zouden er alsnog minder problemen zijn dan nu. Alles fixen zal bijna nooit mogelijk zijn want er zullen altijd nieuwe bugs naar boven komen. Wel kan je dat aantal beperken als je het spel voldoende playtest. Iets wat bij Cyberpunk en Security Breach dus niet voldoende is gedaan.
Edit: Natuurlijk kan het ook komen door de gerushte release date. Ik geloof dat het mogelijk een mix is. Bij security breach eerder door playtesting want die game is al vaker uitgesteld en vervolgens is last minute de hele verhaallijn verandert.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 22 juli 2024 18:35]

EnigmaNL @benvanoers1 december 2022 14:09
Geforceerd? Door wie?
benvanoers @EnigmaNL1 december 2022 14:09
Nintendo.
Ad_Astra @benvanoers1 december 2022 14:26
Game Freak forceert zichzelf.

Ze bezitten TPC voor 1/3, dus het is niet dat zij worden gedwongen om iets uit te brengen; ze bepalen zelf hun deadlines.
benvanoers @Ad_Astra1 december 2022 14:33
Hier ben ik inderdaad daarnet achter gekomen door een andere reactie. Game Freak doet te veel met te weinig tijd.
Zerora
@benvanoers1 december 2022 13:32
Nee, dit krijg je als je een bedrijf, dat van oorsprong enkel handheld games maakte, full size homeconsole games laat maken onder hoge druk. Sinds ze naar de homeconsole gegaan zijn, Switch voor Pokemon/andere consoles voor Little Town Hero, is de kwaliteit niet heel erg hoog. De games zijn vermakelijk, maar het heeft wel hier en daar nog wat te wensen over.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 22 juli 2024 18:35]

Smuey @Zerora1 december 2022 13:44
Sword en Shield kwamen ook gewoon op de Switch uit en die hebben diezelfde problemen niet. Het is nou niet bepaald zo dat Gamefreak geen ervaring met de Switch zou moeten hebben en het is bij vorige releases blijkbaar wel prima gelukt.
Wolfos
@Smuey1 december 2022 14:20
Sword en Shield hadden wel vergelijkbare problemen in de Wild Area. De framerates waren extreem laag, en er was gigantische pop-in die deed denken aan een PS2 game. Echt bomen die op 10 meter afstand ineens verschijnen.

Het grote verschil is dat de rest van de game meer volgens de traditionele Pokémon formule werkte en dat zag er dan ook prima uit en werkte gewoon goed.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:35]

Zoop @Smuey1 december 2022 14:54
Onzin, Sword Shield haalt ook nooit de 30fps en dipt regelmatig richting de 15 (zelfs al tijdens de allereerste cutscenes). Ze gebruiken nu dezelfde engine maar droppen daar grotere werelden in, is niet verwonderlijk dat deze game daardoor NOG slechter draait.
benvanoers @Zerora1 december 2022 13:39
Alhoewel je gelijk hebt, is dit naar mijn mening niet de reden. Game Freak maakt al een paar jaar consolegames en dat gaat dus wel steeds beter. Wat ik met mijn originele comment bedoel is dat ze gewoon wat meer tijd nodig hadden en dat niet hebben gekregen/voor hebben gevraagd. of ze zijn dus eigenwijs, of ze hebben gewoon grote druk gehad om het op tijd af te krijgen.
Zoop @benvanoers1 december 2022 14:52
en @luxebenen

Hoe kom je erbij dat het steeds beter gaat? Deze game draait slechter dan sword/shield die ook al flinke performance issues had. Daarnaast heb je nog een turnbased game van gamefreak, Little Town Hero, en die heeft OOK performance issues!

Met wat meer tijd gaan ze niet de diepgewortelde performance problemen van hun game engine weten op te lossen. Als je het mij vraagt moeten ze gewoon terug gaan naar 2d sprites, die games waren tenminste wel gewoon altijd goed. De 3d games op de 3ds hadden namelijk ook al performance issues (gelukkig erg minimaal in de overworld zolang je een birds-eye-view hebt, gaat de camera tilten, of tijdens battles, hoppa, ook weer richting de 10/15 fps).

Dit is een stelselmatig probleem bij gamefreak sinds de eerste 3d game die ze maakte, en het is echt niet beter geworden. Sterker nog, ze lijken steeds een stapje verder te gaan met waar ze nog weg mee kunnen komen. Dit is blijkbaar nu toch een stapje te ver dat Nintendo excuses gaat aanbieden ...
benvanoers @Zoop1 december 2022 14:56
Ik dacht als redenering dat Game Freak meer ervaring had en dus ook het spel beter kon optimaliseren. Dit had ik dus verkeerd gehoopt. Met meer ervaring bedoel ik de afgelopen 3 spellen.
Maar ook inderdaad jammer dat er elk jaar een nieuw spel uitgepompt moet worden. Dit jaar zelfs 2...
Arceus en Scarlet en Violet zijn wel wat verschillend, maar 2 grote projecten alsnog. Misschien dat ook dus de reden dat Scarlet en Violet zo buggy zijn.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 22 juli 2024 18:35]

R4gnax
@benvanoers1 december 2022 20:49
Ik dacht als redenering dat Game Freak meer ervaring had en dus ook het spel beter kon optimaliseren. Dit had ik dus verkeerd gehoopt. Met meer ervaring bedoel ik de afgelopen 3 spellen.
Het probleem met die redenering is dat ze niet zo zeer 3 spellen ontwikkeld aan ervaring hebben; als wel 3 keer hetzelfde spel ontwikkeld aan ervaring.
Wasabi! @Zerora1 december 2022 13:46
Alsof Cyberpunk 2077 geen problemen had, of Battlefield 2042 ;)

[Reactie gewijzigd door Wasabi! op 22 juli 2024 18:35]

Wolfos
@Wasabi!1 december 2022 14:33
Daar was dan ook de nodige kritiek op, maar Game Freak probeert hier wel met héél weinig weg te komen. Grafisch ziet het er gewoon niet uit. Textures van extreem lage resolutie, en/of super repetitief. En dan ook nog eens al die pop-in en hele lage framerates.

Wat dat betreft doet het inderdaad denken aan Cyberpunk op de PS4, maar die game was grafisch ook wel erg ambitieus. Dat ontbreekt hier. Deze game doet niks dat niet op de Switch zou moeten kunnen. Breath of the Wild, Skyrim, Xenoblade zien er allemaal een stuk beter uit.

Dit soort graphics hoort gewoon niet als je €60 voor een game vraagt. Hier had het team echt een stuk meer tijd voor moeten nemen.

Ter vergelijking, hier Mario Sunshine op de GameCube.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:35]

Wasabi! @Wolfos1 december 2022 15:06
Ik heb slechtere graphics gezien voor 60 euro. Aan de andere kant, gameplay boven graphics, ook zo'n leuke discussie. Weet nog dat ik honderden uren Tetris op de GameBoy speelde in de 90s. :) Weet ook nog met Dragon's Lair en Space Ace op de interactieve laserdisc in de 80s, belachelijk duur, onspeelbaar, maar retemooi.

https://www.youtube.com/watch?v=F1-6K3cATVM
Cid Highwind @Wasabi!1 december 2022 15:40
Voor 60€ mag je gameplay én graphics verwachten. Dit oogt als een 20€ budget release, of een early access versie van een gelijksoortige prijsstelling.
Wasabi! @Cid Highwind1 december 2022 16:14
Kan, dat heb ik ook wel eens gehad in een 1 Michelin ster restaurant bij de Efteling, de Molen, in de buurt, wat viel dat tegen voor 250 euro pp. was in 2014 of zo. Dan was een patatje pinda voor 3,50 toch aantrekkelijker.
Mizgala28 @Wasabi!1 december 2022 15:18
Weet nog dat ik honderden uren Tetris op de GameBoy speelde in de 90s.
Games die voor dat apparaat prima uitzien.

Maar de vergelijking is krom, zo'n Tetris zou ik nu ook mooi vinden op de Switch.

Er is echter een verschil tussen een game die een specifieke grafische design heeft en eentje waar niet genoeg tijd is ingestoken en die lelijker is dan een Nintendo made Wii of Gamecube game.

Als dit om een random indie dev ging of een "impossible port" dan zou ik het nog eventueel snappen (al zijn de meeste van die impossible ports nog steeds mooier en draaien beter dan deze 2 Pokémon games)

Maar dit is een spel die met Switch in gedachte gemaakt is, een game waar niet genoeg tijd in is gestoken en die daarom zo uitziet en draait.

Games als BOTW (oorspronkelijk een Wii U game) of Xenoblade Chronicles 3 (er zijn wel meer voorbeelden dan die 2) bewijzen wat de Switch echt kan als er voldoende tijd in development gestoken wordt.
Wasabi! @Mizgala281 december 2022 15:42
Duidelijk, moest ook nog denken aan Superman op de N64. Wat een drama.
https://www.youtube.com/watch?v=E7PlY_7TSJA
Wolfos
@Wasabi!1 december 2022 15:19
Dan ben ik benieuwd welke game jij nog lelijker vond, want ik heb de laatste 20 jaar niet zoiets gezien. Morrowind misschien :+
Wasabi! @Wolfos1 december 2022 16:20
Pfoe, zijn er toch een aantal. Postal en Postal 2, Bubsy 3D, etc

https://www.youtube.com/watch?v=ojeQ52EooKE
luxebenen @Zerora1 december 2022 13:39
Gamefreak maakt al 4 jaar switch games, wat hebben handheld games ermee te maken? :?

[Reactie gewijzigd door luxebenen op 22 juli 2024 18:35]

Verwijderd @Zerora1 december 2022 13:49
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Freak#Games

Dat valt allemaal wel mee en is dus geen excuus.
Zerora
@RockmanX1 december 2022 16:21
Ik had het eigenlijk over GameFreak, niet Nintendo.
Joshua @benvanoers1 december 2022 13:21
Ik denk niet perse de feestdagen, maar naast het spel dat uit komt rond een nieuwe generatie zit je ook met allerlei andere dingen die dan gepland zijn. Denk aan marketing, de TCG, allerlei andere collectables, de anime etc. etc.
benvanoers @Joshua1 december 2022 13:23
Dat is inderdaad ook een toevoegende factor. Ze mogen naar mijn mening gewoon beter naar de devs luisteren voordat ze alles gaan plannen.
Vyo @Joshua1 december 2022 14:07
Ik zou eerder denken dat het belangrijkste argument intern om het niet vooruit te schuiven by far de extreem lucratieve periode rondom de feestdagen is.

Het zijn niet eens de games die zoveel opleveren - al breken die cijfers ook record na record - maar alle merchandising en gelicenseerde zooi eromheen maken het al jarenlang de meest verkochte IP.

De cijfers van 2021, US billion is ons miljard:

$76 billion in licensed merchandise
$22.7 billion in video games
$1.83 billion in the movie box office
$144 million in home entertainment
$142 million in strategy guide books and $3 million in jet aircraft sales.

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 18:35]

Vyo @Verwijderd1 december 2022 16:40
Ja die "jet aircraft sales" vond ik ook wat vaag, ook gezien de relatief kleine opbrengst. Desalniettemin is het écht een ding, met so far 13 verschillende vliegtuigen en speciale merch :+

Fun fact: de 747-400D (Domestic) variant heeft op de Wikipedia-pagina van de Boeing 747 serie een van de originele twee Pokémon-jets als voorbeeld. :Y)

[Reactie gewijzigd door Vyo op 22 juli 2024 18:35]

CH4OS @benvanoers1 december 2022 13:32
Ach, zo is er altijd wel wat te zeuren. Neemt men meer tijd om problemen op te lossen, dan is het ook weer niet goed, want dan duurt het allemaal te lang... Het is dus nooit goed, zal ik maar zeggen.
benvanoers @CH4OS1 december 2022 13:34
Natuurlijk is het altijd ergens niet goed, maar naar mijn mening zal men minder kritisch zijn als het spel wat langer in beslag neemt om mooi af te maken zodat de speelervaring gewoon goed kan zijn. Ik denk dat het grote deel wel wat langer wilt wachten voor een beter spel.
RVervuurt @benvanoers1 december 2022 14:30
Het probleem bij Pokémon is dat je ook alle merch en een tv-serie klaar hebt staan. Als je het spel uitstelt, moet dat ook allemaal uitgesteld worden en gezien ze nog vele malen meer verdienen aan de merch dan aan de games, gaan ze dat natuurlijk niet doen.

Toffer zou zijn als er een Pokémon kwam zonder tie-ins qua merch en tv-serie, want dan kan je pas een gepoleisd spel als Breath of the Wild verwachten.
AlexOo @benvanoers1 december 2022 14:46
Probleem bij Pokemon is natuurlijk hun kei harde release cycle die niet alleen gekoppeld is aan de games. Elke generatie heeft ontzettend veel rand ontwikkelingen, zoals de tv series, verkoop van merchandise zoals de TCG etc. De games zijn hier altijd de voorloper van.

Idealiter zou ik een Pokemon game zien die gewoon net als een Zelda pas gereleased wordt als het daadwerkelijk klaar is. Altijd een gemiste kans gevonden dat ze met de remakes hier geen tijd voor hebben gemaakt.

Scarlet & Violet zelfs met alle issues is ontzettend geliefd door de fans op alle vlakken, dit had echt een knaller kunnen zijn als het gewoon jaartje of twee was uitgesteld.
Verdant @AlexOo1 december 2022 17:15
Het helpt in mijn ogen ook niet dat GameFreak tussendoor nog Pokémon Legends: Arceus heeft uitgebracht. Ik heb behoorlijk wat uren (met plezier!) in dat spel gestoken, maar met de kennis van nu had dat team van GameFreak hun tijd en moeite natuurlijk veel beter in Scarlet en Violet kunnen steken.
Jinoh 1 december 2022 13:17
Mooi. Ik ga de game pas weer een goede kans geven als het weer een beetje goed functioneert.

De Switch is tot nu toe Pokemon heaven geweest aan releases en wil graag deze ook spelen.
Quitzcused @Jinoh1 december 2022 13:33
Pokemon heaven? Letterlijk elke versie had major issues en er is een bak aan kritiek
Jinoh @Quitzcused1 december 2022 15:41
Ik baseer het gewoon op mijn eigen niveau van plezier. Vond ze zelf erg leuk desondanks de kritiek. De technische issues waren pas voor mij echt problematisc bij dit deel.
Ad_Astra @Jinoh1 december 2022 14:42
De "Golden Age" van Pokémon is nog steeds de games die uit kwamen op de Nintendo DS.

Die games hadden de beste stories, de meeste content en de best ontworpen werelden.
Dennis de Vries Redacteur 1 december 2022 15:54
Iedereen die Pokémon games, en daarmee Game Freak nog verdedigd, is knettergek. Pokémon is een van de grootste franchises in de wereld momenteel, en staat bijvoorbeeld nog steeds boven Disney als het gaat om inkomsten. Laat dat even bezinken.

Dat ze zo'n spel uitbrengen, waarbij de gemiddelde framerate tussen de 20 en 25 frames per seconde ligt, animaties van objecten in de verte zelfs tot 1 of 3 frames per seconde worden teruggebracht, talloze bugs, missende animaties, waardeloze graphics, noem maar op - dat is gewoon beneden alle standaard.

Voor de dames en heren die nu gaan roeptoeteren 'Ja maar de hardware van de Switch limiteert alles!' kijk a.u.b. even naar Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 3, of Astral Chain. Pokémon Scarlet / Violet is simpelweg het resultaat van een uitgemolken koe.

Game Freak blijft elk jaar 2+ Pokémon games met minimale moeite uitpoepen omdat ze weten dat iedereen het toch wel weer massaal gaat kopen.

[Reactie gewijzigd door Dennis de Vries op 22 juli 2024 18:35]

Derper @Dennis de Vries1 december 2022 16:11
Het is inderdaad lastig te verdedigen dat letterlijk het meeste verdienende merk ter wereld niet in staat is een boven gemiddelde game uit te brengen. Zonder ook vooral.
Zenety 1 december 2022 13:47
Versie 1.0.1 is al uit, 2 december komt versie 1.1.0

1.0.1 was al een patch toen de game geleaked was, voor deze patch was het grafisch haast onspeelbaar.

[Reactie gewijzigd door Zenety op 22 juli 2024 18:35]

MrMii6 1 december 2022 14:15
Nintendo dat zich excuseert is zeldzaam. Gewoonlijk blijven ze stil tot de storm is gaan liggen om vervolgens te doen alsof het nooit gebeurt is. Ben blij om te zien dat ze nu het probleem aanpakken.

Misschien zal dit een les voor hen (en de rest van de industrie) zijn, maar waarschijnlijk niet...
Helaas is dit verhaal niets nieuw. Zeker als we het hebben over franchises zoals Pokémon waarvan men verwacht dat er quasi jaarlijks een nieuwe game uitkomt.
Developers krijgen niet de tijd om alles mooi af te werken onder druk van de holiday-deadline.
Heel spijtig om te zien. Als ze nu gewoon wat meer tijd laten tussen die games zou de kwaliteit en afwerking er enorm op vooruit gaan. Helaas gaat dit nooit gebeuren zolang elk spel met de Pokémon naam onmiddelijk miljoenen verkoopt ongeacht de gebreken.
BitJager 1 december 2022 13:48
Zolang de massa die bagger blijft kopen zal er niks veranderen.
Wouterie @BitJager1 december 2022 14:04
Dit dus. Ze kunnen het gewoon maken om een spel in deze staat op de markt te gooien, dikke omzet te draaien en excuses aanbieden als er mensen over klagen. Volgend jaar weer. Vroeger rolde er koppen als het product zo dramatisch was (in Japan soms letterlijk) maar tegenwoordig is dit de nieuwe standaard.
paulwump @BitJager1 december 2022 14:04
Verklaar je nader waarom je het bagger vind.
BitJager @paulwump1 december 2022 15:50
Vergelijk gewoon met BTOW, Monster Hunter, Immortals: Fenyx Rising, Xenoblade Chronicles 2, Super Mario Odyssey, The Witcher III: Wild Hunt, ... .

Mooie Openworld games zijn wel degelijk mogelijk op de Switch hardware zonder zo een harde ruwe concessies te maken zoals je ziet in de Pokemon games.
Flumedu 1 december 2022 13:19
Deze game begint eindelijk te lijken op de open world waar veel fans al zo'n 15 a 20 jaar op zitten te wachten.

Ik betwijfel of ze het gaan doen, maar stiekem hoop ik dat ze (Nintendo en GameFreak) dit echt serieus nemen en iets veranderen aan de gang van zaken. Als ze per se 1 game per jaar willen uitbrengen, werk dan met meerdere teams die elk 3/4 jaar krijgen om aan een game te werken. Het is niet alsof ze het geld er niet voor hebben.

Maar deze games hebben zo'n grote fanbase waarvan een groot deel zulke dikke nostalgie brillenglazen op heeft dat ze hele grote tekortkomingen niet zien en de games toch wel kopen. Dus vanuit financieel oogpunt zouden ze waarschijnlijk gewoon zo door moeten gaan.

[Reactie gewijzigd door Flumedu op 22 juli 2024 18:35]

Lekker Ventje @Flumedu1 december 2022 13:34
Ik heb de game aan me voorbij laten gaan. Ik erger me dood aan MH-Rise en Pokémon Legends waar je duidelijk kunt zien dat de Switch het allemaal niet meer aan kan. Ik ga MH Rise op de XBox spelen, daar is het 4K (PS ook) en die kan het wel aan.
Gamebuster @Lekker Ventje1 december 2022 13:42
Het is te kort door de bocht om de Switch de schuld te geven: Er zijn andere open world games waarbij de beperkingen van de Switch ook prima zichtbaar zijn, maar desondanks de games wel erg leuk en mooi zijn. Xenoblade en Zelda met name.

De schuld ligt hier echt 100% bij prutswerk van de ontwikkelaar.
GerritGekke 1 december 2022 14:09
We draaien al op versie 1.0.1, de update is versie 1.1.0. Zie ook het officiële pers bericht.
Update history
Click the version number below for information about the update. Each update also includes all previous updates.

Ver. 1.1.0 (Releasing 2 December 2022)
Ver. 1.0.1 (Released 11 November 2022)
Verwijderd 1 december 2022 14:10
Ik heb op andere kanalen gezien dat de game (wel is waar op emulatie) met een 3rd party patch gewoon 60fps kan draaien.

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