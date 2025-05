Nintendo brengt 15.0.0-update zonder grote wijzigingen uit voor Switch-console

Nintendo heeft update 15.0.0 voor zijn Switch-console uitgebracht. Deze update brengt geen grote wijzigingen met zich mee. Gebruikers kunnen voortaan screenshots maken in de Switch Online-app op het thuisscherm van de Switch. Ook de bluetoothaudioinstellingen zijn verplaatst.

Nintendo meldt in de patchnotes van versie 15.0.0 dat gebruikers met de fotoknop van de Switch screenshots kunnen maken in de Switch Online-app, waarin het bedrijf informatie deelt over zijn abonnementsdienst. Het is echter niet mogelijk om video's die in de app afspelen op te nemen. Daarnaast is optie 'Bluetooth Audio' verplaatst. Deze staat nu hogerop in de systeeminstellingen.

Verder zou de bluetoothfirmware voor Nintendo Switch Pro Controller een update hebben gekregen, zegt Switch-modder OatMealDome. Gebruikers krijgen voortaan ook een pop-up te zien als ze het maximumvolume van hun koptelefoon proberen te overschrijden. Die wijzigingen staan niet in de patchnotes van Nintendo.

De vorige firmwareupdate voor de Nintendo Switch verscheen in maart. De update voegde een functie toe waarmee gebruikers de games en apps voor hun Switch kunnen organiseren in mappen. Nintendo noemt die feature Groups.