Konami zet servers voor Metal Gear Solid V voor Xbox 360 en PS3 stapsgewijs uit

Uitgever Konami is begonnen met het stapsgewijs uitzetten van de servers voor Metal Gear Solid V: The Phantom Pain en Metal Gear Online voor de Xbox 360 en de PlayStation 3. Het sluiten van de onlinediensten zal pas volgend jaar volledig zijn afgerond.

De eerste fase betekent dat het doen van in-gameaankopen in beide games niet meer werkt. Vervolgens zijn vanaf 30 november niet langer dlc te koop voor Metal Gear Online. Dan volgt op 1 maart volgend jaar het einde van de distributie van de games, wat betekent dat de titels niet meer te vinden zullen zijn in digitale winkels. Vanaf 31 mei 2022 worden de diensten volledig gesloten.

Konami benadrukt dat de onlinediensten in fasen zullen verdwijnen en dat game offline nog wel gewoon speelbaar zal blijven. Metal Gear Online is een van de twee beschikbare multiplayermodi voor Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Deze onlinecomponent was niet direct bij de release van de hoofdgame beschikbaar en werd later toegevoegd.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain verscheen op 1 september 2015. In de offlinemodus wordt het verhaal van Big Boss gevolgd, beter bekend als Naked Snake. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen van MGS V: Ground Zeroes. Hij moet een nieuw leger en een nieuwe basis opbouwen om het op te nemen tegen de groep die zijn basis aan het einde van Ground Zeroes aanviel. Daarbij is de kenmerkende tactische spionage van de Metal Gear Solid-reeks weer inzetbaar.