THQ Nordic en Gunfire Games kondigen nieuwe Darksiders-game aan

Uitgeverij THQ Nordic en ontwikkelaar Gunfire Games hebben een nieuwe Darksiders-game aangekondigd. De bedrijven hebben een korte teasertrailer gepubliceerd, maar deelden verder geen details. Het is niet duidelijk wanneer het spel zal uitkomen.

In de teasertrailer is een verzamelplaats te zien, te midden van een grottensysteem met daarin lava. Naarmate de trailer vordert, zwelt de muziek verder aan en ontspringen er steekvlammen uit rotsstructuren. Daarna volgt de zin: Be prepared to ride again… Meer details worden er voorlopig niet gegeven.

Darksiders is een gamefranchise die sinds 2010 bestaat. De games worden ondergebracht in het actie-avonturengenre. Het verhaal in de games speelt zich af op een post-apocalyptische aarde en daarin volgen de spelers de vier ruiters van de Apocalyps: War, Death, Strife en Fury. De eerste game uit de reeks was Darksiders uit 2010, gevolgd door Darksiders II uit 2012, Darksiders III uit 2018 en Darksiders Genesis uit 2019. Die laatste game was een prequel en werd daarom niet Darksiders IV genoemd. In elk spel ligt de focus op een andere ruiter.