Square Enix laat meerdere Marvel's Avengers-spelers dezelfde held spelen in team

Marvel's Avengers-spelers kunnen met de juli-update in een team helden kiezen die al door andere spelers zijn gekozen. Tot nu toe mocht er in elk team maar één exemplaar van een held zitten.

Uitgever Square Enix schrijft dat het op basis van feedback straks permanent mogelijk moet zijn om tijdens matchmaking en het maken van Strike Teams helden te kiezen die al door andere spelers zijn gekozen. Dit was al kort mogelijk tijdens het Tachyon Anomaly Event in april en mei.

Verder wordt de Patrol Mode, een gamemodus waarin spelers de grootste spelomgeving van de game kunnen verkennen, uitgesteld tot na augustus. Eerder zou die gamemodus 'deze zomer' verschijnen. De uitgever wilde echter focussen op end-game-content zoals Omega-Level Threat: Family Reunion en multiplayer-Mega Hives. Daarom komt de Patrol Mode pas na de War for Wakanda-uitbreiding, die gepland is voor augustus.

Marvel's Avengers is een vechtspel dat zowel als singleplayer als in co-op gespeeld kan worden. De game verscheen afgelopen september voor consoles en pc, in maart kwam een versie voor de nieuwe consoles beschikbaar. Tweakers publiceerde in september een review van Marvel's Avengers.