Trailer toont eerste beelden van Fable, game verschijnt in 2025

Microsoft heeft een nieuwe trailer van Fable getoond. De reboot van de fantasy-rpg moet in 2025 verschijnen voor de pc en Xbox-consoles. Uit de beelden blijkt dat keuzemogelijkheden opnieuw een belangrijk gameplayelement zullen zijn.

In de trailer zien we hoe een belangrijk personage uit de game, genaamd Humphry, uit rust moet terugkeren om de stad Albion te beschermen tegen een mysterieuze figuur. De trailer toont ook aspecten van de spelwereld, zoals locaties, npc’s, wapens en monsters, en aspecten van het vechtsysteem. Fable zal volgens Microsoft in 2025 verschijnen. Het is niet duidelijk wanneer precies en hoeveel de game moet kosten.

Fable wordt de vierde grote game in de Fable-serie en de eerste mainline-titel in de franchise sinds Fable 3 uit 2010. In de tussentijd verschenen er wel enkele spin-offs in de Fable-serie, waaronder Fable Heroes. De komende game betreft een reboot, die in 2020 voor het eerst werd aangekondigd. De game wordt ontwikkeld door Playground Games, een studio die vooral bekendstaat om de Forza Horizon-serie.