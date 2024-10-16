EU: socialemediaplatform X is geen poortwachter onder Digital Markets Act

Komen we weer op het whatsapp voorbeeld uit...
Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat ze het gevoel hebben op Whatsapp in een echokamer te zitten. Dit soort platformen worden vooral gebruikt voor gesloten gesprekken (1:1 of groep), daarom vallen ze ook onder "Instant messaging" en niet onder "Social media". Instant messanging platformen doen ook geen suggesties om met andere mensen of groepen te verbinden die je helemaal niet kent.
Natuurlijk is de droom van Musk om X om te toveren naar een WeChat equivalent. Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het is dus nog een lange weg voor X. Ook andere platformen spelen met dit idee, dat zijn allemaal geen kleine partijen: Microsoft, Meta, Google, Amazon om er maar een paar te noemen. Wanneer je dan kijkt naar de "ability to execute" factor dan lijkt me die voor X een stuk kleiner dan voor andere platformen die vaak al veel meer van de puzzelstukjes in bezit hebben. Wat ze vooral weerhoud is wet en regelgeving. WeChat wordt vanuit de Chinese overheid afgedwonen, dus daar hebben gebruikers geen keus, maar in "onze" wereld zijn er denk ik maar weinig mensen die het een goed idee vinden hun hele leven op een WeChat-achtige wijze in handen van een bedrijf als X te leggen.
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Waar baseer je dat precies op?
Als je dat ontgaan is dan heb je in een bubbel gezet in de afgelopen periode:)
Even zoeken op internet levert -tal- van voorbeelden op, om er een paar aan te halen in de eerste zoekresultaten:
https://arstechnica.com/t...rst-amendment-groups-ads/
https://www.wired.com/story/x-twitter-ban-critics/
https://www.forbes.com/si...lists-are-suspended-by-x/
https://www.euronews.com/...mission-preliminary-finds
Klinkt niet echt als iemand die (onbegrensde) vrijheid van meninguiting naastreeft.
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Gebruikers gemak. Verder bezit Instagram ook e2e en alsnog kunnen ze bekijken welke foto's je stuurt. Dus als je weinig vertrouwen in iets hebt zou ik zeker bij META wegblijven
Daarom zijn Whatsapp en Instagram (en Facebook) ook niet met elkaar te vergelijk; ieder platform heeft een ander doel en vaak ook een andere doelgroep. Whatsapp is redelijk veilig te gebruiken binnen de doelstelling van de App, Insta valt net als Facebook onder "Social Media" en kun je dan ook niet van verwachten dat je privacy technisch "veilig" bent. Meta mocht dus deze platformen ook niet zonder meer aan elkaar verbinden. Maar het lijkt me dan ook duidelijk waarom recent aan Instagram "Threads" is toegevoegd, Meta ziet een gat in de markt vallen en probeert gebruiks op hun platform te houden.
https://about.fb.com/news...ads-new-app-text-sharing/
Dus waarom zouden ze van Instra naar X gaan wanneer ze nu deze mogelijkheid op hun platform ook al hebben.
Dus privacy technisch is Insta en Facebook natuurlijk geen goed idee, ik haalde dit aan met het oog op "Ability to Execute". Whatsapp daarintegen is, in ieder geval binnen Europa, vooralsnog als "veilig" te beschouwen. Maar verstandig dat in de gaten te houden. Op het moment Meta daarin veranderingen aanbrengt zal de gebruikergroep direct gaan schuiven, dat realiseert Meta zich maar al te goed.
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Qua innovatie is Microsoft niet bepaald het beste voorbeeld, dat zag je alleen al hoe ze met de upgrade tussen wp7 naar wp8 en wp8.1 verliep. Die was er niet...
Microsoft is op veel vlakken niet innovatief, maar wordt wel "vertrouwd". Of dat terecht is kan ik veel schrijven maar is een hele andere discussie. Ook Microsoft, en dat is het voorbeeld dat ik aanhaalde, heeft veel platformen. Zij zitten in alle lagen van de bevolking, bedrijven en organisatie en hebben met een groot budget een hoge "Ability to Execute". Punt was dan ook dat zelfs zij het niet voor elkaar kregen gebruikers te overtuigen dat "Microsoft tenzij" een verbeterde beleving van desktop/laptop/tablet/telefoon zou opleveren. Overigens geld hetzelfde voor bijvoorbeeld Appe; er zijn meer IOS gebruikers die heeel blij met hun telefoon en tablet zijn maar tegelijkertijd geen MacOS gebruikers zijn. Waarom zou X dat dan wel lukken? Heb ik Amazon en Google nog niet eens benoemd, ook zij hebben oplossingen en ambities op deze vlakken.
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Is bij Meta, Google en Microsoft niet veel anders. Sterker nog, zou mij niks verbazen dat je data hier op tweakers ook wordt ingezet voor vele doeleinde.
Die drie zijn niet 1:1 met elkaar te vergelijken; zoals eerder aangegeven moet je Whatsapp en Insta/Facebook los zien van elkaar en binnen Google en Microsoft (en deels Meta) de "gratis" diensten vs Enterprise diensten omdat regels en regelgeving daarop verschilt. Wat ze zeggen en wat ze doen is wellicht niet altijd in lijn, maar uiteindelijk zijn ze wel af te rekenen daarop. Ook het feit dat het hier allemaal Amerikaanse partijen betreft die weer onderlinge contracten hebben tussen vestigingen in Europe en Amerika om zo onze wetgeving te omzeilen of het ongeloofelijk lastig maken voor ons om eea te kunnen controleren is het ook nog eens zo dat zij onder de Cloud Act vallen en daarmee jouw data voor de Amerikaanse overheid ten allen tijden toegangkelijk is ook als deze data in een Europees datacenter staat zonder dat zij jouw of onze overheid daarover hoeven te informern wanneer zij zich toegang verschaffen.
Uiteindelijk moet je voor iedere platform dat je gebruikt een afweging maken van de risico's.
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Dat baseer ik op de wetgeving die vele nodes doorduwen die bijna hetzelfde idee geeft als de DSA. Wordt je op 1 van die master nodes geblokkeerd en je kan de rest ook niet meer benaderen. Gaat tegen het decentrale principe in. Ja, jij kan zelf een node opzetten, maar hoe bijzonder is dat?
Platformen hebben regels, geen wetgeving. Ze moeten zich hooguit houden aan de wet en regelgeving van het land waar de instace staat en/of waar zij hun dienst aanbieden. Volgens mij heb je juist bij Mastodon geen centrale instance. Je maakt op een Instance een account aan, dat is dan de instance die voldoet aan waar jij je prettig bij voelt. Je kunt dan met andere instances communiceren wanneer de beheerder van deze verschillende instances dat een goed idee vinden; een instance is een gemeenschap binnen gemeenschappen. Wanneer een gemeenschap zich niet aan de waarden en normen houd de andere gemeenschap dan kunnen de "banden" worden verbroken (block). Dat weerhoud jouw er niet van op meerder instances een eigen account aan te maken, want die mogelijkhied heb je altijd, of je account te verhuizen wanneer je je bij een bepaalde gemeenschap niet meer prettig voelt.
Wordt je op 1 van die master nodes geblokkeerd en je kan de rest ook niet meer benaderen.
Volgens mij is dat niet hoe het werkt, zie ook wat ik al schreeft. Je kunt dus altijd nog een eigen gemeenschap opzetten met je eigen gebruikers. Het punt dat je van boven wordt geblokkeerd is zeker niet opgelost door op X te zitten, als je daar wordt geblokkeerd kun je ook niet meer op dat platform EN je hebt niet de mogelijheid een eigen X gemeenschap op te zetten. Zoals ik aangaf kun je dat laaste wel met Mastodon. je moet het natuurlijk wel heeeel bont maken om op meerdere Mastodon instances te worden geblokkeerd, maar dat is op X niet anderes - zie ook de links van geblokkeerde personen en groepen op X die ik eerder aanhaalde. Als je het dat over redelijkheid hebt dat lijkt me een open gemeenschap per definitie redelijker dan een commercieel bedrijf als X dat zijn platform gebruikt om politiek te bedrijven.
[Reactie gewijzigd door sebati op 19 oktober 2024 13:32]