EU: socialemediaplatform X is geen poortwachter onder Digital Markets Act

X wordt niet als 'poortwachter' aangewezen onder de Digital Markets Act. Dat concludeert de Europese Commissie na haar onderzoek naar het socialemediaplatform. Daardoor hoeft het niet te voldoen aan deze strengere concurrentieregels.

De Europese Commissie maakte haar beslissing op woensdag bekend. De EU heeft naar eigen zeggen geconcludeerd dat X niet hoeft te worden aangemerkt als poortwachter. Het platform is volgens de Commissie 'geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken', zo concludeert het na haar onderzoek en input van X en andere belanghebbenden. Het platform hoeft daarom niet te voldoen aan de Digital Markets Act, die is bedoeld om de concurrentie op 'digitale markten' te bevorderen, waaronder sociale media.

De EU begon haar onderzoek naar X in mei, toen het platform bekendmaakte dat het meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU had. Dat is een van de randvoorwaarden om aan de Digital Markets Act te moeten voldoen. De Europese Commissie gaf op woensdag aan dat het de marktpositie van X in de gaten blijft houden. Zo nodig kan het de beslissing herzien.

De Digital Markets Act is sinds begin maart van kracht. Onder die wet zijn verschillende poortwachters aangemerkt, die met sommige van hun diensten moeten voldoen aan strengere concurrentieregels. Zo moeten berichtendiensten interoperabel zijn met concurrenten en moeten besturingssystemen als iOS opengesteld worden voor alternatieve appwinkels. Wat sociale media betreft moeten Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok voldoen aan de DMA.