EU: socialemediaplatform X is geen poortwachter onder Digital Markets Act

X wordt niet als 'poortwachter' aangewezen onder de Digital Markets Act. Dat concludeert de Europese Commissie na haar onderzoek naar het socialemediaplatform. Daardoor hoeft het niet te voldoen aan deze strengere concurrentieregels.

De Europese Commissie maakte haar beslissing op woensdag bekend. De EU heeft naar eigen zeggen geconcludeerd dat X niet hoeft te worden aangemerkt als poortwachter. Het platform is volgens de Commissie 'geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken', zo concludeert het na haar onderzoek en input van X en andere belanghebbenden. Het platform hoeft daarom niet te voldoen aan de Digital Markets Act, die is bedoeld om de concurrentie op 'digitale markten' te bevorderen, waaronder sociale media.

De EU begon haar onderzoek naar X in mei, toen het platform bekendmaakte dat het meer dan 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de EU had. Dat is een van de randvoorwaarden om aan de Digital Markets Act te moeten voldoen. De Europese Commissie gaf op woensdag aan dat het de marktpositie van X in de gaten blijft houden. Zo nodig kan het de beslissing herzien.

De Digital Markets Act is sinds begin maart van kracht. Onder die wet zijn verschillende poortwachters aangemerkt, die met sommige van hun diensten moeten voldoen aan strengere concurrentieregels. Zo moeten berichtendiensten interoperabel zijn met concurrenten en moeten besturingssystemen als iOS opengesteld worden voor alternatieve appwinkels. Wat sociale media betreft moeten Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok voldoen aan de DMA.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 15:25
129 • submitter: wildhagen

16-10-2024 • 15:25

129

Submitter: wildhagen

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Reacties (129)

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Luminair 16 oktober 2024 15:27
Heel bijzonder vind ik dat, vooral als ik kijk naar de byline van dit artikel, waarin drie sociaal netwerk deel-knoppen zijn geplaatst: eentje voor Facebook, eentje voor LinkedIn, en jawel—eentje voor X / Twitter. En dat geld denk ik wel voor meeste prominente websites.
wildhagen
@Luminair16 oktober 2024 15:33
Het aantal bezoekers van X is aanzienlijk gekrompen sinds het door Musk is overgenomen, en zeker een heleboel zakelijke users zijn vertrokken vanwege de slechte sfeer, vele bots, veel desinformatie en nauwelijks moderatie die ertegen optreedt.

Dat blijkt ook uit deze quote:
Het platform is volgens de Commissie 'geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken', zo concludeert het na haar onderzoek en input van X en andere belanghebbenden.
Ik snap de logica dus enerzijds wel. Anderszijds zou het misschien toch wel goed zijn om X wél als poortwachter te zien. Dan moeten ze immers nog aan de eisen voldoen die eraan gesteld worden door de DMA, waardoor je toch nog enigszins invloed erop kan uitoefenen als EU zijnde.
Verwijderd @wildhagen16 oktober 2024 17:02
Het aantal bezoekers van X is aanzienlijk gekrompen sinds het door Musk is overgenomen.
X is enorm gekrompen de laatste jaren
Ik hoor dat eigenlijk best vaak, en hier lees je het ook meermaals terug. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan valt het allemaal wel mee. https://www.statista.com/.../twitter-users-worldwide/ (let op: de link is 1x geldig)

Vergeet niet dat er voor de komst van Elon nog veel meer bots actief waren. Daar wordt nog steeds aan gewerkt, maar er is vooruitgang. Na de overname en de initiële dip, waarbij mensen vertrokken en adverteerders afhaakten, is er sindsdien een rustig stijgende lijn zichtbaar. Ik denk dat ze binnen een jaar, maximaal twee, hun bezoekersrecord zullen verbreken.
Dat alles kan ervoor zorgen dat X nu te klein is geworden om als poortwachter aangeduid te worden.
@Blokker_1999 In de conservatievere schattingen zitten ze nog steeds boven de aantallen van 2019 en rond de aantallen van 2020. Er is nog geen officiële data voor 2024, maar als je Statista-schattingen moet geloven, zijn er maanden in 2024 waarbij ze de 400 miljoen gebruikers hebben aangetikt. Dat zegt nog niets over het gemiddelde van 2024, maar het geeft wel aan dat de daling lang niet zo sterk is als mensen denken en constant herhalen.

Jouw post leest alsof 70% van de bezoekers is vertrokken, terwijl het in werkelijkheid om slechts een beperkt aantal gaat waarbij er ook een herstel in gang is gezet. Daarnaast heeft je conclusie met betrekking tot gebruikersaantallen niets te maken met het wel of niet poortwachter zijn. De werkelijke reden staat gewoon in het artikel: "Het platform is volgens de Commissie 'geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken'".

Het lijkt wel alsof er, zodra de naam Elon valt, een groep mensen begint te reageren die telkens dezelfde argumenten herhalen, zonder te controleren of wat ze overnemen wel inhoudelijk klopt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 17:47]

Verwijderd @Verwijderd16 oktober 2024 19:30
Ik wil niet de lastig zijn, ... maar nu dat ik hier al ben... Waar komen die cijfers vandaan van de bezoekersaantallen?

Als er aan de bots gewerkt word, dan zou je toch eerder een dalende lijn moeten zien van bezoekers, aangezien je veel meer activiteit kan veroorzaken met bots, dan actuele bezoekers.

Dan is er nog een punt, wat met de scraping voor AI, wat overal enorme druk veroorzaakt? Is dat ook in die bezoekersaantallen. Wat men niet officiële scrapers (trust me, ik heb mezelf nooit geadverteerd als ik ergens miljoen pages scrapped in het verleden).

Het probleem met statistieken, is dat bedrijven dat leven op veel bezoekers gemotiveerd zijn om hogere nummers constant te publiceren, waardoor gans die "we kuisen de bots op", eigenlijk tegen dradig is aan hun winst idee, want iedere bot dat een advertentie "ziet", is inkomst. Zal men werken tegen bots, ja, maar als ze echt genoeg uitzien als eindgebruikers, aka, de adverteerders niet de bomen injagen dat ze geld betalen voor bots, ... well ... je ziet de issue.

Anecdotal zie ik enkel dat Twitter meer en meer een bot gedoe geworden is, enkel dat de bots beter geworden zijn (of de gebruikers dommer, aka, ze komen meer over als bots).
Verwijderd @Verwijderd16 oktober 2024 19:50
Ik wil niet de lastig zijn, ... maar nu dat ik hier al ben... Waar komen die cijfers vandaan van de bezoekersaantallen?
Je bent niet lastig, daarvoor zitten we in de comments ;) De link naar mn bron staat in m'n post. Of bedoel je iets ander?
Als er aan de bots gewerkt word, dan zou je toch eerder een dalende lijn moeten zien van bezoekers, aangezien je veel meer activiteit kan veroorzaken met bots, dan actuele bezoekers.
Ja, zeker. Er is namelijk ook een toestroom van nieuwe gebruikers, waarvan het aantal iets hoger ligt dan de afname van het aantal bots en vertrekkende mensen. Hierdoor zien we een licht stijgende netto gebruikerslijn.
Dan is er nog een punt, wat met de scraping voor AI, wat overal enorme druk veroorzaakt? Is dat ook in die bezoekersaantallen. Wat men niet officiële scrapers (trust me, ik heb mezelf nooit geadverteerd als ik ergens miljoen pages scrapped in het verleden).
Oh ja goed punt, ik heb werkelijk geen idee of en hoe dat in gebruikers statistieken zichtbaar zal zijn.
Het probleem met statistieken, is dat bedrijven dat leven op veel bezoekers gemotiveerd zijn om hogere nummers constant te publiceren, waardoor gans die "we kuisen de bots op", eigenlijk tegen dradig is aan hun winst idee, want iedere bot dat een advertentie "ziet", is inkomst. Zal men werken tegen bots, ja, maar als ze echt genoeg uitzien als eindgebruikers, aka, de adverteerders niet de bomen injagen dat ze geld betalen voor bots, ... well ... je ziet de issue.
Ook een goed punt, alleen is dat niet nieuw sinds Elon het overgenomen heeft. Dit is iets van alle tijden. Moeten we dan maar geen enkele statistiek m.b.t. gebruikersaantallen meer geloven?
Anecdotal zie ik enkel dat Twitter meer en meer een bot gedoe geworden is, enkel dat de bots beter geworden zijn (of de gebruikers dommer, aka, ze komen meer over als bots).
Geinig, mijn ervaring is het tegenovergestelde. :P

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 19:59]

Caelestis @Verwijderd16 oktober 2024 19:59
Anecdotal zie ik enkel dat Twitter meer en meer een bot gedoe geworden is, enkel dat de bots beter geworden zijn (of de gebruikers dommer, aka, ze komen meer over als bots).
Of de AI's op andere platformen worden slimmer.
Tot zover is X op dit moment het enige platform wat geen AI plugins door je strot probeert te douwen. Grok is wel beschikbaar maar geen emailtje, popup of reclame onzin om de zoveelste copilot copy te gebruiken zonder dat je erom gevraagd heb.

Als je denkt dat er minder bots zijn op een alternatief platform kan het natuurlijk ook zo zijn dat je ze gewoon niet meer kan detecteren.
n4m3l355 @Verwijderd17 oktober 2024 01:05
Ik denk niet dat we sinds de overname nog iets kunnen zeggen over de gebruikers van Twitter. Voor de overname gaf Twitter namelijk dankzij de regelgeving altijd netjes de gebruikers door aan de SEC, dat waren ze wettelijk verplicht. Musk begon daar over te schandalen over fakes en what not, maar dat was onzin (verrassing). Echter nu twitter privaat is hoeft dat niet meer en kan Musk vanalles roepen, iets wat hij dan ook veelvuldig doet.

Persoonlijk kan ik me niet voorstellen gezien de huidige toestand dat op Twitter veel kwalitatieve gebruikers zitten. Wellicht dat het nog meer gekken en extremisten aantrekt maar dat is niet de bulk van de bevolking.

Hier overigens een bron dat aangeeft dat wereldwijde traffic 7% omlaag is sinds de overname.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 17 oktober 2024 01:12]

Verwijderd @n4m3l35517 oktober 2024 01:17
Persoonlijk kan ik me niet voorstellen gezien de huidige toestand dat op Twitter veel kwalitatieve gebruikers zitten. Wellicht dat het nog meer gekken en extremisten aantrekt maar dat is niet de bulk van de bevolking.
Waarom zou het alleen extremisten aantrekken? Ik beschouw mijzelf nou niet bepaald als extremist :D. Maar ik ben momenteel veel vaker op X en meer content dan ik ooit op Twitter ben geweest. Ik zie vrijwel nooit iets wat ik extremistisch zou noemen, maar goed, de kringen waarin ik mij bevind zijn over het algemeen vrij braaf. Dus dat kan aan mij liggen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 oktober 2024 01:19]

FranzFerdiNaN @Verwijderd17 oktober 2024 13:59
> Vergeet niet dat er voor de komst van Elon nog veel meer bots actief waren

Volgens wie? Elon Musk?
Snowfall @wildhagen16 oktober 2024 16:03
En wat voor soort invloed zou jij dan graag zien vanuit de EU?
wildhagen
@Snowfall16 oktober 2024 16:08
Een modererende/matigende invloed, waar de ergste excessen van X getemperd kunnen worden door maatregelen vanuit de DMA.

Denk als voorbeeld bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid desinformatie die via X verspreid wordt, de vele haatberichten, grote hoeveelheid bots etc.

Als je als poortwachter bent aangewezen moet je aan diverse eisen voldoen en, en kan dat worden afgedwongen door toezichthouders etc.

Dat zou me toch wel heel erg wenselijk lijken, vanuit maatschappelijk oogpunt.
CAPSLOCK2000
@wildhagen16 oktober 2024 16:54
Een modererende/matigende invloed, waar de ergste excessen van X getemperd kunnen worden door maatregelen vanuit de DMA.

Denk als voorbeeld bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid desinformatie die via X verspreid wordt, de vele haatberichten, grote hoeveelheid bots etc.
Ik ben het op zich met je eens, alleen is de DMA niet de juiste wet om dat te doen. De Digital Market Act. richt zich op marktwerking en concurrentie.

Jij hebt het over de DSA, de Digital Services Act. Die gaat onder andere over desininformatie en algoritmes. X valt wél onder de DSA.
Snowfall @wildhagen16 oktober 2024 23:31
Denk als voorbeeld bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid desinformatie die via X verspreid wordt, de vele haatberichten, grote hoeveelheid bots etc.
Dus je wilt dat de EU invloed gaat uitoefenen op wat voor content jij en ik mogen consumeren?

https://eenvandaag.avrotr...e-strijd-tegen-nepnieuws/

En dit bovenstaande voorbeeld is niet de eerste keer.

https://www.tweedekamer.n...2018Z00879&did=2018D05173
nst6ldr @Snowfall17 oktober 2024 06:43
Help me herinneren: wat gaat er verkeerd in de artikelen die je deelt over EU vs Disinfo?
DJ Henk @Snowfall17 oktober 2024 08:02
Dat de EU bij vlagen bureaucratisch en incompetent is, betekent niet dat dus elke vorm van ingrijpen verachtelijke censuur is.

Het gaat niet over of jij en ik iets wel of niet mogen zeggen (of lezen), het gaat over wie er elke dag een megafoon krijgt om zijn verhaal bij iedereen door z'n strot te duwen. Als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, bij voorkeur van meerdere kanten, dan gaan mensen het vanzelf geloven. Een bekend voorbeeld waarbij dat slecht heeft uitgepakt is in Rwanda: Wikipedia: Radio Télévision Libre des Mille Collines

Het algoritme bepaalt hoe vaak je een bepaalde boodschap te zien krijgt en daarmee draagt het platform ook een verantwoordelijkheid. In de naam van winstmaximalisatie wordt die nogal eens terzijde geschoven. Dan is het toch fijn als er ergens een overheid is die ze tot de orde roept.
Guru Evi @wildhagen17 oktober 2024 01:24
Aka censuur
CH4OS @wildhagen16 oktober 2024 16:00
Het gaat ook niet alleen over hoe groot een website of dienst is qua bezoekers of gebruikersaantallen. Het gaat erom hoezeer een ander bedrijf afhankelijk is van de diensten van X/Twitter als 3rd party, om de eigen diensten aan de eigen klanten/gebruikers aan te bieden.
n4m3l355 @CH4OS16 oktober 2024 16:35
Maar is dat wenselijk dat we enkel kijken vanuit zakelijk perspectief? Dat Twitter onderhand alle relevante zakelijke accounts is kwijt geraakt maakt het platform niet minder groot. Sterker nog dit is het gevolg door het ontbreken van kwalitatieve moderatie. Twitter zal dan ook steeds verder afglijden, dat dit zakelijk weinig impact meer heeft kan best, maar op sociaal vlak is Twitter zeker schadelijk.
mjtdevries @n4m3l35516 oktober 2024 16:46
Los van de vraag of dat waar is, is dat niet waar de wet op gericht is.
Dan moet je een andere wet maken.
Darkstriker @n4m3l35516 oktober 2024 18:46
Twitter voor zichzelf (of beter Elon) redden is niet echt het goel van de DMA, he?
Frame164 @wildhagen16 oktober 2024 16:51
Dan ga je de spelregels veranderen voor een specifiek bedrijf omdat je misschien wat aan te merken hebt op wat ze doen. Best wel gevaarlijk. Nu zijn de regels gewoon toegepast.
Raymond Deen @wildhagen16 oktober 2024 20:18
Heel bijzonder, want er wordt zelfs in nieuwssites nog veelvuldig naar x verwezen als bron.
Dat is toch een aardige poortwachter rol.
mschuurman @wildhagen16 oktober 2024 16:35
Het tegenovergestelde is waar, X heeft enorm veel features toegevoegd sinds de grote cleanup van Musk en wordt dus veel meer door "echte gebruikers" gebruikt.

Bijvoorbeeld:
- vrijheid van meningsuiting
- langere video's
- een transparant en open-source "community notes" systeem
- verified accounts, ook voor staats-figuren (zilver vinkje)
- creator-fee
- jobboard
- video/audio livestream calls
-
firest0rm @mschuurman16 oktober 2024 17:24
Die conclusie kan je niet trekken met de genoemde functionaliteiten die X volgens jou erbij heeft gekregen. Je moet met statistieken komen om jou claim te onderbouwen.

Kan je vertellen dat er minder actieve gebruikers zijn op het platform https://www.statista.com/.../twitter-users-worldwide/ De trend is neerwaarts. of dat minder bots zijn is niet direct meetbaar. Dat zouden we moeten vergelijken met het aantal accounts dat daadwerkelijk verbannen zijn.

[Reactie gewijzigd door firest0rm op 16 oktober 2024 17:32]

Blizz @mschuurman16 oktober 2024 18:10
Allemaal niet waar, niet een Musk-innovatie, fake news copy-paste propaganda of niet innovatief/noemenswaardig.

Bovendien zijn alleen vele Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties van Twitter vertrokken sinds Musk het heeft overgenomen en verpest, dus het is inderdaad niet een relevant platform hiervoor.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 16 oktober 2024 18:10]

bzuidgeest
@mschuurman16 oktober 2024 17:28
vrijheid van meningsuiting
De versie daarvan die X ondersteund is een versie die ik liever niet heb. Het is overigens al meerdere malen gebleken dat die "feature" alleen werkt als je mening niet conflicteert met die van Musk.

Neem het kanaal dat poste waar musk zijn vliegtuig was. Dat mocht dan blijkbaar niet. Maar volgens Musk zijn definitie zou dat gewoon onder vrijheid van meningsuiting moeten vallen. Maar dat was in dat geval niet handig voor hem.

Sommige mensen zouden dat verdedigen met dat het tracken van dat vliegtuig wellicht gevaar opleverde voor Musk, Maar veel van de zooi die Musk toestaat is ook gevaarlijk, maar alleen niet gevaarlijk voor hem.

Musk is rap tempo aan het afglijden naar compleet gek. Zo jammer van iemand die toch ook veel indrukwekkende dingen gedaan heeft.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 16 oktober 2024 17:31]

OruBLMsFrl @bzuidgeest16 oktober 2024 17:48
Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Hoe meer macht Musk krijgt en met hoe meer gekke dingen hij toch nog wegkomt, hoe gekker die man wordt vrees ik.
iew @OruBLMsFrl17 oktober 2024 10:31
Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.
Tsja dat zeg ik al zo lang..., maar geldt dat alleen voor een persoon als Elon Musk ?
Dat geldt net zo goed voor overheden, politici, instanties, extreem rijke mensen etc etc etc.

En vaak wanneer je dit zegt (Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.) word je dikwijls al de complothoek in getrapt.
demolition_man @bzuidgeest16 oktober 2024 19:24
Doxing is gewoon verboden dus word terecht tegen gegaan. Je mag over alles een mening hebben dat betekend niet dat je over iemand anders allemaal persoonsgegevens mag publiceren.
bzuidgeest
@demolition_man17 oktober 2024 08:34
De gegevens uit mijn voorbeeld waren openbare gegevens. Vlucht gegevens zijn niet prive.
Blokker_1999
@Luminair16 oktober 2024 15:30
X is enorm gekrompen de laatste jaren, vele bedrijven zijn er van weggetrokken of hebben hun aanwezigheid afgebouwd. Er zijn een stuk minder bezoekers. Dat alles kan ervoor zorgen dat X nu te klein is geworden om als poortwachter aangeduid te worden.
Acroynum @Blokker_199916 oktober 2024 15:33
Heb je bewijs dat de aantallen zijn gekrompen? Ben namelijk wel geintereseerd waar je dit vandaan haalt.

[Reactie gewijzigd door Acroynum op 17 oktober 2024 12:28]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Acroynum16 oktober 2024 15:53
Een aantal bronnen, zo maar de 1e Google hits:

Elon Musk's X sees decline in users in the EU
New Data Shows X Is Losing Users in the US and UK
Usage Of Elon Musk’s X Dropped 30% In The Last Year, Study Suggests
Elon Musk's X is losing users in the U.S., UK, and EU. X's own data proves it.
vali @Bor17 oktober 2024 09:36
Heb je überhaupt de links wel gelezen? Als je misinformatie graag verspreidt is dat je goed recht, maar als je met bronnen je punt wilt maken moeten ze wel wat beter zijn dan dat. Zoals @Acroynum aangeeft maken ze grotendeels gebruikt van dezelfde data en wordt er enorm veel zout gebruikt bij hun statement. Dus als je daadwerkelijk van menging bent dat aantallen gekrompen zijn dan zie ik graag de juiste informatie erover.

[Reactie gewijzigd door vali op 17 oktober 2024 09:39]

Acroynum @Bor16 oktober 2024 21:50
Je 2e + 4e link zijn eigenlijk hetzelfde. Deze halen alle 2 dezelfde data aan. En wat er gezegd wordt is dat deze niet de data van apps kunnen lezen maar enkel de website gebruikers.
https://twitter.com/Micro2Macr0/status/1838252845931368604
Maar of dit waar is kunnen we natuurlijk ook niet weten.

Uit je 3e link staat letterlijk in het rapport: "Keep in mind this is not a measure of subscribers or Twitter/X accounts, but a measure of people who say they are “currently ever” using the service." :+

Uit je 1e link: "In the period 1 February to 31 July, the platform had some 105.9 million EU users, down from 111.4 million in the previous reporting period: August 1 2023 - January 31 2024."
Nog niet eens 5% vind ik persoonlijk niet "enorm". Maar dat kan aan mij liggen.
gfive @Acroynum16 oktober 2024 18:52
Google op overname twitter door musk en je vind Al je informatie. Door Musk zijn erg veel adverteerders weggelopen. Zo ook miljoenen bezoekers,,,
Acroynum @gfive16 oktober 2024 21:52
Er zijn vast ook miljoenen bezoekers bij gekomen.
Dat de adverteerders zijn vertrokken geloof ik inderdaad.
Maar om dan te zeggen dat X enorm is gekrompen...
gfive @Acroynum16 oktober 2024 23:50
Google:
Yes, X, formerly known as Twitter, has seen a decline in traffic since Elon Musk acquired the company:
Website traffic: In September 2023, global website traffic was down 14% year-over-year, and US traffic was down 19%.
Mobile app usage: In the first nine months of 2023, mobile app usage in the US was down 12.8% year-over-year.
Daily sign-ups: New daily sign-ups are down 500,000.
Active minutes: Active minutes spent on the platform are down 200 million.
Ad portal: X's ad portal for companies is down 16.5%.

Maar Als je zelf even zoekt….

[Reactie gewijzigd door gfive op 16 oktober 2024 23:54]

Mickelimic @Acroynum16 oktober 2024 15:43
Precies! Ik ken net veel mensen, inclusief mijzelf, die X voor het eerst gebruiken sinds Elon Musk het heeft overgenomen. Dit is uiteraard slechts anekdotisch, maar toch een duidelijk fenomeen in mijn omgeving.
do_sch @Mickelimic16 oktober 2024 16:06
bedoel je niet... voor het laatst?

Want dat is anekdotisch meer in overeenstemming met mijn omgeving. Daar is iedereen naar Mastodon vertrokken.
sympa @Mickelimic16 oktober 2024 15:45
Ik keek er wel eens op, maar nu ik een account moet hebben dus nooit meer.
Zo gaan die dingen twee kanten op.
MornixRS @Mickelimic16 oktober 2024 15:50
Dat zegt wel iets over jou én je omgeving! Just kidding!
bzuidgeest
@Geekomatic16 oktober 2024 17:34
Dat klinkt misschien veel voor jou. Maar voor een social media platform is het niets.

https://www.statista.com/...anked-by-number-of-users/

Voor X moet je naar beneden scrollen, behoorlijk scrollen. Twitter was overigens ook relatief klein. Dit platforms zijn nooit groot geweest. Dat lijkt alleen maar omdat het de spuigaten van zo veel bekende mensen waren, maar in vergelijking met andere social dingen is het niets.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 16 oktober 2024 17:35]

MC Taz Man @Blokker_199916 oktober 2024 15:52
Citation needed. Volgens eigen metingen van X, is het gebruik juist enorm toegenomen. Er zijn miljoenen bots verwijdert, waarmee het aantal accounts omlaag is gegaan, dat meen ik me te herinneren. Maar dat had, aldus Musk cs, geen enkel negatief effect op het daadwerkelijke gebruik van het platform.
wildhagen
@MC Taz Man16 oktober 2024 15:58
Citation needed. Volgens eigen metingen van X, is het gebruik juist enorm toegenomen.
Dat lijkt echt niet te kloppen. Lees bijvoorbeeld https://mashable.com/arti...77uIpA3Y4B&test_variant=a

Daaruit blijkt dat, ook volgens hun eigen officiële cijfers, het aantal bezoekers wel degelijk flink is teruggelopen sinds de overname. In ieder geval in de EU, waar dit artikel over gaat.
MC Taz Man @wildhagen16 oktober 2024 16:20
Helaas blijkt hier niet uit welke kant het gebruik op gaat. Dat het aantal accounts omlaag is gegaan, had ik (en heeft X) al aangegeven. Da's dan ook niet wat ik zei.
Atilim @MC Taz Man16 oktober 2024 16:26
Inkomsten uit advertenties is sinds de overname van musk ook gekrompen.
MC Taz Man @Atilim16 oktober 2024 16:29
Wederom niet wat ik zei, of zelfs maar impliceerde.
Spykie @MC Taz Man16 oktober 2024 16:35
Heb je het artikel wel gelezen?

As Social Media Today points out, Musk's company reported a decline in monthly active users over the last year.
MC Taz Man @Spykie16 oktober 2024 16:48
Ja, ik heb het gelezen. Wat er óók gezegd is (en niet in het artikel staat) is dat minder gebruikers méér zijn gaan twitteren. Enige wat ik zo snel kan vinden is dat er (aug '24) gemiddeld 350k posts per minuut er bij komen, wat neerkomt op zo'n 500 miljoen per dag.

Kan zo snel geen recente data vinden over het aantal posts per dag vorig jaar augustus, maar in 2010 was het slechts 50 miljoen/dag
Spykie @MC Taz Man16 oktober 2024 19:19
Lijkt me niet een bijzonder interessante metric.
MC Taz Man @Spykie17 oktober 2024 06:32
Wat niet? Dat er méér interactie is door de gebruikers? Lijkt me juist essentieel.

Je kan als platform 5 miljard gebruikers hebben, maar als 4 miljard daarvan bots zijn en 999 miljoen van de overige accounts nauwelijks je platform gebruiken, heb je geen fuck aan die 4.999 miljoen accounts.
Verwijderd @MC Taz Man16 oktober 2024 18:54
Volgens eigen metingen van X, is het gebruik juist enorm toegenomen.
:+
Prince @Luminair16 oktober 2024 15:31
Ik snap het op zich wel.

LinkedIn spreekt voor zich denk ik. En op Facebook doet een firma advertenties bij Facebook om de eindgebruikers te benaderen.

X doet dit niet. Eens dat een firma een X account kan hebben, maar dan moet een gebruiker zich daarop aanmelden om dit te zien/te volgen. Er wordt niets "opgedrongen" op een manier waarin het bedrijf eindklanten opzoekt.
Stijnvi @Luminair16 oktober 2024 15:50
Enerzijds volledig mee eens. Anderzijds zie je dat Tweakers op X vaak 0 likes krijgt op een post. Zelfs het AD haalt vaak niet meer dan 10 likes, en heel vaak zelfs 0. En de NOS komt niet vaak boven de 1k likes.
Dat kan je dus niet bepaald "groot" noemen.
RoyD @Stijnvi16 oktober 2024 16:54
Misschien omdat bepaalde berichten ook gewoon niet likewaardig zijn.
vali @Stijnvi16 oktober 2024 21:13
Denk eerder dat dat ermee te maken heeft dat steeds minder mensen Tweakers volgen dan daadwerkelijk x afneemt qua gebruikers. Hetzelfde qua likes zie je ook op youtube van bijvoorbeeld VI maar ook vele grote politieke partijen. Die bezitten weinig likes en weinig views. Gemiddelde "influencer" maakt x3 qua aantallen .

Om serieus op de posted op te gaan, het is mooi om te zien dat X niet onder de DSA wet valt. Als het zo blijft dat ze er ver weg van kunnen blijven kan je bijna stellen wat het nut van DSA is. Bedoel, op technisch vlak is EU niet echt bepaald groot, waarom zouden bedrijven in andere landen überhaupt zich van de wetgeving aantrekken?
Pompi @Luminair16 oktober 2024 16:22
Ik denk dat je qua raarheid beter naar
Het platform is volgens de Commissie 'geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken
kan wijzen, aangezien er veel bedrijven zijn die geen webcare meer hebben en je alleen naar Twitter/X verwijzen om daar contact op te nemen.
Voor mijzelf als iemand die nooit een Twitter/X account heeft gehad, is dat altijd erg irritant en frustrerend want dan blijft vaak genoeg alleen mailen over en dat duurt vaak langer dan even snel kunnen chatten.

En is het in mijn optiek dus duidelijk wel een toegangspoort naar de eindgebruiker.

[Reactie gewijzigd door Pompi op 16 oktober 2024 16:23]

WillySis @Luminair16 oktober 2024 17:00
Musk heeft flink zijn best gedaan om het voormalige Twitter-vogeltje zijn nek om te draaien. Gezien de reactie van "Europa" is hij dus al een aardig eind op weg.
Ik ben benieuwd wat Musk verder nog kan verzinnen om het aantal gebruikers verder terug te dringen.
himlims_ @Luminair16 oktober 2024 15:38
Meer dan de helft van politiek bestek (nationaal, internationaal of overkoepelend) dumpen hun gedachten vaak via Twitter (of die linkse tegenhanger)
litebyte
@himlims_16 oktober 2024 15:47
Er is geen linkse tegenhanger van twitter. Ga ervan uit dat je Bluesky hiermee bedoeld (zelf gebruiker ervan vanaf het eerst beta uur) stelt in relatie tot Twitter (nog) niets voor. Bovendien op X zitten ook veel zogenaamde linkse media/politici en andere SF (...Social Famous) op.
MornixRS @himlims_16 oktober 2024 15:51
Welke linkse tegenhanger?
CH4OS @Luminair16 oktober 2024 15:51
En hoe afhankelijk is Tweakers van X/Twitter om gebruikers/personen te bereiken voor haar dienstverlening naar haar gebruikers of de personen toe?

True, X/Twitter en de andere socials zullen vast hun aandeel hebben in de views van alle artikelen op elke website, maar het is niet zo dat Tweakers afhankelijk is (geworden) van X/Twitter om de eigen dienst(en) aan te kunnen bieden.

Zo'n beetje elke nieuwssite en blog heeft die knoppen natuurlijk wel, maar dat betekend niet dat ze er automatisch afhankelijk van zijn, want dat is weer geen enkele.

Het zou anders zijn wanneer vele websites (zoals Tweakers bijvoorbeeld) juist X/Twitter gebruiken voor de eigen gebruikers/klanten om op de diensten van de website (zoals Tweakers dus) in te loggen. Maar haast niemand is afhankelijk van X/Twitter als tussenliggende, derde partij.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 oktober 2024 15:58]

Wolfos @CH4OS16 oktober 2024 16:50
NPR is tot de conclusie gekomen dat het nauwelijks verschil maakte voor ze.
https://niemanreports.org/articles/npr-twitter-musk/

Dus inderdaad, logische beslissing. Het is gewoonweg niet nodig om een Twitter profiel te hebben als bedrijf.
Guru Evi @Wolfos17 oktober 2024 01:29
Ja, nauwelijks verschil:
https://www.nytimes.com/2...i-berliner-diversity.html
Kerfuffle @Luminair16 oktober 2024 19:58
Daar erger ik me ook aan. Zeker omdat de gemiddelde Tweaker net even wat verder zoekt naar een passend social media platform dan die drie mainstream - en zeker niet onomstreden - keuzes. Opties toevoegen voor delen op Mastodon, Bluesky en Threads is een kleine moeite.
Alxndr 16 oktober 2024 15:49
Niet helemaal on-topic, maar:

"Zo moeten berichtendiensten interoperabel zijn met concurrenten.."

Weet iemand welke berichtendiensten en hoe ver ze hiermee zijn? Ik zou graag Whatsapp (waarom staat die niet in het lijstje poortwachters?) en Telegram niet meer gebruiken, maar dat geldt niet voor m'n contacten...

Ik vind het trouwens wel een leuke boodschap aan Musk: je platform is niet belangrijk/telt niet mee :9~

Het onderstreept in mijn ogen dat het enige bestaansrecht van twitter is dat journalisten en andere media een onuitputtelijke bron van quotes hebben om uit te cherry-picken en vervolgens te doen alsof dat 'de stem van het volk' is of vertegenwoordigt.
sebati @Alxndr16 oktober 2024 16:32
Whatsapp valt onder de DMA, zie oa nieuws: EU wijst eerste poortwachters onder DMA-wet aan, waaronder Apple, Goo...

Onder de DMA is Meta dan ook begonnen om (deels) het Matrix protocal in Whatsapp toe te voegen, zie oa https://matrix.org/blog/2024/09/whatsapp-dma/
Zoals uit het artikel al blijkt is dat bijna onbruikbaar gezien je er wat voor moet doen en ook de partij die koppelen wil met Whatsapp een overeenkomst moet sluiten. Gaat in de praktijk dus niet gebeuren. Is ook enkel voro chats tussen twee gebruikers en nog niet voor groupchat, die functionaliteit pas op een later moment onder de DMA verplicht.

Het huidige X al in de huidige staat aan een langzame dood sterven, steeds minder relevant worden; zoals de meeste mensen al aangeven (ervaren) is het na de overname van Musk er niet beter op geworden. Alternavieven groeien gestaag en X blijf straks over als echokamer voor "gelijkgestemden". Enige reden dat ik er nog op zit is dat ik een aantal mensen en organisaties volg die nog niet naar alternatieven zijn verhuisd (of dat ik weet), zodat dat het geval is ben ik er ook weg. De tab "Volgend" op X is nog te doen, maar zodra je de "Voor jou" sectie opent komt alle bagger direct naar boven.
vali @sebati17 oktober 2024 14:03
Enige reden dat ik er nog op zit is dat ik een aantal mensen en organisaties volg die nog niet naar alternatieven zijn verhuisd (of dat ik weet), zodat dat het geval is ben ik er ook weg
Je ziet mensen diezelfde uitspraak maken met Whatsapp en tot heden zit gros van de mensen in de "echokamer " van signal en telegram.

Wat wel een feit is dat X verre van een langzame dood is en beter dan ooit doet. Dat mensen dat niet fijn vinden mag uiteraard, maar het is wel bijzonder dat gros van de mensen hier beweren dat X het slecht doet.
sebati @vali18 oktober 2024 13:22
Volgens mijn valt X in de catregorie "Social Network" en platforman als Whatsapp/Signal/Telegram/Element(Matrix) onder Instant Messaging (aangeduid als N-IICS in nieuws: EU wijst eerste poortwachters onder DMA-wet aan, waaronder Apple, Goo...).
Platformen groeien onderstussen een beetje naar elkaar toe, maar zijn in essentie heel verschillend. Zou X dus ook niet willen vergelijken met Whatsapp/Signal/Telegram/Element(Matrix), wellicht dat enkel Telegram nog het dichts in de buurt komt van X. Op Whatsapp/Signal/Element(Matrix) heb ik enkel bekenden voor gesloten groep en 1:1 gesprekken, daarintegen X, Mastodon of BlueSky lenen zich beter voor "random" volgen van onderwerpen, gebruikers en organisaties met een specifieke (public) feed.

Succes (van X) is natuurlijk relatief, het is maar waar je naar kijkt en wat je belangrijk vind. Natuurlijk heeft dat met "bubbels" te maken; mensen met eenzelfde interesse of doel. Ik merk dat de content (daar gaat het uiteindelijk om), de kwaliteit daarvan en het platform veel minder is geworden sinds Musk het stokje overgenomen heeft.
vali @sebati18 oktober 2024 14:12
Waar het onder valt is weer een andere discussie.. Ik maakte de vergelijking omdat er een groep mensen dit met Whatsapp doen maar je ziet hetzelfde ook met bijvoorbeeld Windows gebeuren waarbij een groep Linux gebruikers dit roepen.

Succes van iets is altijd relatief, maar feit is wel dat als iets zo gigantisch groot is dat het niet zo snel zal verdwijnen. Ook dat het platform minder is geworden valt daaronder en zelf merk ik dat het platform beter is geworden. Ja er is veel ruis, maar liever dat dan dat er centraal orgaan onzichtbaar gaat bepalen dat iets verwijderd moet gaan worden.

Verder zie ik zelf X misschien wel als eerste kandidaat die de poging kan wagen om marktaandeel van Whatsapp af te snoepen gezien het ook instant messaging bevat. Doordat Musk ook internet kan aanbieden is het ook geen gek idee dat ze ooit de concurrentie met Android aangaan en x ombouwen naar een smartphone OS. Dus nee, de groei met het platform zal zeker alleen maar toenemen., Mastodon is leuk project, maar gezien het niet meer decentraal is zie ik het langzame dood sterven.
sebati @vali18 oktober 2024 16:19
Succes van iets is altijd relatief, maar feit is wel dat als iets zo gigantisch groot is dat het niet zo snel zal verdwijnen.
Misschien niet verdwijnen, maar wel minder relevant.
Ja er is veel ruis, maar liever dat dan dat er centraal orgaan onzichtbaar gaat bepalen dat iets verwijderd moet gaan worden.
Elon -is- een centraal orgaan; "hij" bepaald wie erop mag, wie niet (meer) en wat de spelregels zijn.
Verder zie ik zelf X misschien wel als eerste kandidaat die de poging kan wagen om marktaandeel van Whatsapp af te snoepen gezien het ook instant messaging bevat.
Zie t niet zo snel gebeuren: waarom zou je het ene vendor lock in model voor het andere inleveren?Whatsapp is e2e encrypted, zou ik bij X niet opvertrouwen. Daarnaast moeten ook zij zich houden aan regelgeving, net als andere platformen. Meta kan vandaag nog Whatsapp met Instragram en/of Facebook koppelen, daar zitten meeegaaaa veel gebruikers die allemaal niet naar X gaan "gewoon omdat he er ook mee kunt chatten"... het is al moeilijk genoeg, zo niet onmogelijk, om een gebruiker van Whatsapp naar Signal/Telegram/... te brengen. Zie het niet zo snel gebeuren. Enige reden zou wat mij betreft zijn om bijvoobeeld Matrix/Element te gebruiken juist omdat het decentraal is je je met meerdere netwerken kunt koppellen (net als bij email, net als met bellen) - juist omdat je dan als groep of bedrijg je eigen regels kunt maken, maar toch contact kunt houden met de buitenwereld.
Doordat Musk ook internet kan aanbieden is het ook geen gek idee dat ze ooit de concurrentie met Android aangaan en x ombouwen naar een smartphone OS.
Tja als je 100 miljard over hebt... <G>
Microsoft -met al zijn markinvloed- is het NIET gelukt om ertussen te komen... Go Figure. Dit is de mark van 2 + de rest. Ook Facebook met hun toestel hebben het geprobeerd, vele anderen zoals Nokia en Blackberry die nog geen 10 jaar geleden heer en meester in deze markt waren zijn nu van de aardbodem verdwenen. ALS er al een alternatief komt dan is dat omdat mensen opeens toch privacy vriendelijke platformen eisen, dan ben je bij X niet aan het juiste adres.

En hier heb je het volgende voorbeeld dat jij bij X het product bent: nieuws: X laat derden AI-modellen trainen met gebruikersdata volgens nieuw pr...
Mastodon is leuk project, maar gezien het niet meer decentraal is zie ik het langzame dood sterven.
Waar baseer je dat op, het is nog steeds decentraal. Je kunt je eigen instance draaien en met andere instances communiceren, zelfs met mensen op BlueSky.

[Reactie gewijzigd door sebati op 18 oktober 2024 17:38]

vali @sebati18 oktober 2024 21:06
Misschien niet verdwijnen, maar wel minder relevant..
Komen we weer op het whatsapp voorbeeld uit...
Elon -is- een centraal orgaan; "hij" bepaald wie erop mag, wie niet (meer) en wat de spelregels zijn.
Waar baseer je dat precies op?
Zie t niet zo snel gebeuren: waarom zou je het ene vendor lock in model voor het andere inleveren?Whatsapp is e2e encrypted, zou ik bij X niet opvertrouwen.
Gebruikers gemak. Verder bezit Instagram ook e2e en alsnog kunnen ze bekijken welke foto's je stuurt. Dus als je weinig vertrouwen in iets hebt zou ik zeker bij META wegblijven ;)
Microsoft -met al zijn markinvloed- is het NIET gelukt om ertussen te komen
Qua innovatie is Microsoft niet bepaald het beste voorbeeld, dat zag je alleen al hoe ze met de upgrade tussen wp7 naar wp8 en wp8.1 verliep. Die was er niet...
En hier heb je het volgende voorbeeld dat jij bij X het product bent:
Is bij Meta, Google en Microsoft niet veel anders. Sterker nog, zou mij niks verbazen dat je data hier op tweakers ook wordt ingezet voor vele doeleinde.
Waar baseer je dat op, het is nog steeds decentraal. Je kunt je eigen instance draaien en met andere instances communiceren, zelfs met mensen op BlueSky.
Dat baseer ik op de wetgeving die vele nodes doorduwen die bijna hetzelfde idee geeft als de DSA. Wordt je op 1 van die master nodes geblokkeerd en je kan de rest ook niet meer benaderen. Gaat tegen het decentrale principe in. Ja, jij kan zelf een node opzetten, maar hoe bijzonder is dat?

[Reactie gewijzigd door vali op 18 oktober 2024 21:13]

sebati @vali19 oktober 2024 11:37
Komen we weer op het whatsapp voorbeeld uit...
Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat ze het gevoel hebben op Whatsapp in een echokamer te zitten. Dit soort platformen worden vooral gebruikt voor gesloten gesprekken (1:1 of groep), daarom vallen ze ook onder "Instant messaging" en niet onder "Social media". Instant messanging platformen doen ook geen suggesties om met andere mensen of groepen te verbinden die je helemaal niet kent.

Natuurlijk is de droom van Musk om X om te toveren naar een WeChat equivalent. Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het is dus nog een lange weg voor X. Ook andere platformen spelen met dit idee, dat zijn allemaal geen kleine partijen: Microsoft, Meta, Google, Amazon om er maar een paar te noemen. Wanneer je dan kijkt naar de "ability to execute" factor dan lijkt me die voor X een stuk kleiner dan voor andere platformen die vaak al veel meer van de puzzelstukjes in bezit hebben. Wat ze vooral weerhoud is wet en regelgeving. WeChat wordt vanuit de Chinese overheid afgedwonen, dus daar hebben gebruikers geen keus, maar in "onze" wereld zijn er denk ik maar weinig mensen die het een goed idee vinden hun hele leven op een WeChat-achtige wijze in handen van een bedrijf als X te leggen.

[...]
Waar baseer je dat precies op?
Als je dat ontgaan is dan heb je in een bubbel gezet in de afgelopen periode:)
Even zoeken op internet levert -tal- van voorbeelden op, om er een paar aan te halen in de eerste zoekresultaten:
https://arstechnica.com/t...rst-amendment-groups-ads/
https://www.wired.com/story/x-twitter-ban-critics/
https://www.forbes.com/si...lists-are-suspended-by-x/
https://www.euronews.com/...mission-preliminary-finds

Klinkt niet echt als iemand die (onbegrensde) vrijheid van meninguiting naastreeft.

[...]
Gebruikers gemak. Verder bezit Instagram ook e2e en alsnog kunnen ze bekijken welke foto's je stuurt. Dus als je weinig vertrouwen in iets hebt zou ik zeker bij META wegblijven ;)
Daarom zijn Whatsapp en Instagram (en Facebook) ook niet met elkaar te vergelijk; ieder platform heeft een ander doel en vaak ook een andere doelgroep. Whatsapp is redelijk veilig te gebruiken binnen de doelstelling van de App, Insta valt net als Facebook onder "Social Media" en kun je dan ook niet van verwachten dat je privacy technisch "veilig" bent. Meta mocht dus deze platformen ook niet zonder meer aan elkaar verbinden. Maar het lijkt me dan ook duidelijk waarom recent aan Instagram "Threads" is toegevoegd, Meta ziet een gat in de markt vallen en probeert gebruiks op hun platform te houden.
https://about.fb.com/news...ads-new-app-text-sharing/
Dus waarom zouden ze van Instra naar X gaan wanneer ze nu deze mogelijkheid op hun platform ook al hebben.

Dus privacy technisch is Insta en Facebook natuurlijk geen goed idee, ik haalde dit aan met het oog op "Ability to Execute". Whatsapp daarintegen is, in ieder geval binnen Europa, vooralsnog als "veilig" te beschouwen. Maar verstandig dat in de gaten te houden. Op het moment Meta daarin veranderingen aanbrengt zal de gebruikergroep direct gaan schuiven, dat realiseert Meta zich maar al te goed.

[...]
Qua innovatie is Microsoft niet bepaald het beste voorbeeld, dat zag je alleen al hoe ze met de upgrade tussen wp7 naar wp8 en wp8.1 verliep. Die was er niet...
Microsoft is op veel vlakken niet innovatief, maar wordt wel "vertrouwd". Of dat terecht is kan ik veel schrijven maar is een hele andere discussie. Ook Microsoft, en dat is het voorbeeld dat ik aanhaalde, heeft veel platformen. Zij zitten in alle lagen van de bevolking, bedrijven en organisatie en hebben met een groot budget een hoge "Ability to Execute". Punt was dan ook dat zelfs zij het niet voor elkaar kregen gebruikers te overtuigen dat "Microsoft tenzij" een verbeterde beleving van desktop/laptop/tablet/telefoon zou opleveren. Overigens geld hetzelfde voor bijvoorbeeld Appe; er zijn meer IOS gebruikers die heeel blij met hun telefoon en tablet zijn maar tegelijkertijd geen MacOS gebruikers zijn. Waarom zou X dat dan wel lukken? Heb ik Amazon en Google nog niet eens benoemd, ook zij hebben oplossingen en ambities op deze vlakken.

[...]
Is bij Meta, Google en Microsoft niet veel anders. Sterker nog, zou mij niks verbazen dat je data hier op tweakers ook wordt ingezet voor vele doeleinde.
Die drie zijn niet 1:1 met elkaar te vergelijken; zoals eerder aangegeven moet je Whatsapp en Insta/Facebook los zien van elkaar en binnen Google en Microsoft (en deels Meta) de "gratis" diensten vs Enterprise diensten omdat regels en regelgeving daarop verschilt. Wat ze zeggen en wat ze doen is wellicht niet altijd in lijn, maar uiteindelijk zijn ze wel af te rekenen daarop. Ook het feit dat het hier allemaal Amerikaanse partijen betreft die weer onderlinge contracten hebben tussen vestigingen in Europe en Amerika om zo onze wetgeving te omzeilen of het ongeloofelijk lastig maken voor ons om eea te kunnen controleren is het ook nog eens zo dat zij onder de Cloud Act vallen en daarmee jouw data voor de Amerikaanse overheid ten allen tijden toegangkelijk is ook als deze data in een Europees datacenter staat zonder dat zij jouw of onze overheid daarover hoeven te informern wanneer zij zich toegang verschaffen.

Uiteindelijk moet je voor iedere platform dat je gebruikt een afweging maken van de risico's.

[...]
Dat baseer ik op de wetgeving die vele nodes doorduwen die bijna hetzelfde idee geeft als de DSA. Wordt je op 1 van die master nodes geblokkeerd en je kan de rest ook niet meer benaderen. Gaat tegen het decentrale principe in. Ja, jij kan zelf een node opzetten, maar hoe bijzonder is dat?
Platformen hebben regels, geen wetgeving. Ze moeten zich hooguit houden aan de wet en regelgeving van het land waar de instace staat en/of waar zij hun dienst aanbieden. Volgens mij heb je juist bij Mastodon geen centrale instance. Je maakt op een Instance een account aan, dat is dan de instance die voldoet aan waar jij je prettig bij voelt. Je kunt dan met andere instances communiceren wanneer de beheerder van deze verschillende instances dat een goed idee vinden; een instance is een gemeenschap binnen gemeenschappen. Wanneer een gemeenschap zich niet aan de waarden en normen houd de andere gemeenschap dan kunnen de "banden" worden verbroken (block). Dat weerhoud jouw er niet van op meerder instances een eigen account aan te maken, want die mogelijkhied heb je altijd, of je account te verhuizen wanneer je je bij een bepaalde gemeenschap niet meer prettig voelt.
Wordt je op 1 van die master nodes geblokkeerd en je kan de rest ook niet meer benaderen.
Volgens mij is dat niet hoe het werkt, zie ook wat ik al schreeft. Je kunt dus altijd nog een eigen gemeenschap opzetten met je eigen gebruikers. Het punt dat je van boven wordt geblokkeerd is zeker niet opgelost door op X te zitten, als je daar wordt geblokkeerd kun je ook niet meer op dat platform EN je hebt niet de mogelijheid een eigen X gemeenschap op te zetten. Zoals ik aangaf kun je dat laaste wel met Mastodon. je moet het natuurlijk wel heeeel bont maken om op meerdere Mastodon instances te worden geblokkeerd, maar dat is op X niet anderes - zie ook de links van geblokkeerde personen en groepen op X die ik eerder aanhaalde. Als je het dat over redelijkheid hebt dat lijkt me een open gemeenschap per definitie redelijker dan een commercieel bedrijf als X dat zijn platform gebruikt om politiek te bedrijven.

[Reactie gewijzigd door sebati op 19 oktober 2024 13:32]

MornixRS 16 oktober 2024 15:53
X is verworden tot een complete beerput en dat is sinds Musk het heeft overgenomen alleen maar erger geworden. Het besluit van de EU in deze is goed te begrijpen: het zakelijke belang zoals genoemd is vergeleken met de andere platforms verwaarloosbaar. Daarbij is de markwaarde is met 80% afgenomen én het draait nog steeds met verlies.

[Reactie gewijzigd door MornixRS op 16 oktober 2024 15:54]

cyberb0b2000 16 oktober 2024 17:28
Waarom gebruiken overheden deze dienst dan? Ik ben van mening dat alle overheden, en ik heb het niet over bewindslieden, niet via X hun berichten moeten versprijden. Ik heb het dan over de Politie, rws etc.
familyman 16 oktober 2024 15:28
Raar besluit, als er toch 1 platform is waarvan ik graag maar controle en beheersing van zou zien, is het X. De (verkeerde) invloed van 'alternative' facts, lees leugens, polarisatie, en andere ongewenste effecten, is in mijn ogen overduidelijk.

De redenering zal vast kloppen, maar is dan voor mij een reden om nog eens goed naar de wet te kijken.
CAPSLOCK2000
@familyman16 oktober 2024 16:56
Raar besluit, als er toch 1 platform is waarvan ik graag maar controle en beheersing van zou zien, is het X. De (verkeerde) invloed van 'alternative' facts, lees leugens, polarisatie, en andere ongewenste effecten, is in mijn ogen overduidelijk.
De redenering zal vast kloppen, maar is dan voor mij een reden om nog eens goed naar de wet te kijken.
Dit gaat over een andere wet. De Digital Market Act gaat niet over dat soort dingen, daar hebben we de Digital Services Act voor. Gelukkig valt X daar wel onder (hoeveel verschil dat maakt, tja...).
Eastend @familyman16 oktober 2024 15:34
"De (verkeerde) invloed van 'alternative' facts, lees leugens, polarisatie, en andere ongewenste effecten, is in mijn ogen overduidelijk."
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Door dit soort redenaties staat die zwaar onder druk. En dat is een zeer slechte zaak. 'Slechte meningen' verander je met goede redeneringen en overtuigingen, niet door het te verbieden.
IlIlIllII @Eastend16 oktober 2024 15:40
Het is vrij aannemelijk dat @familyman het voornamelijk heeft over desinformatie en nepnieuws. Dat heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken. De kwaliteit van Twitter als platform is gigantisch afgenomen na de overname van Musk. Het komt als geen verassing dat adverteerders en andere bedrijven het platform massaal links laten liggen.
sympa @IlIlIllII16 oktober 2024 15:46
Maar leugens zijn niet bij voorbaat verboden. En een platform dat irrelevant is hoeft dan ook niet aan allerlei regels te voldoen.
Overigens moet dit wel een reden zijn voor Nederlandse politici en instanties om zich te verwijderen van X.
familyman @Eastend16 oktober 2024 16:17
Een afwijkende mening, heb ik niet zo'n moeite mee. Links, rechts, whatever.

Leugens, verdraaiingen, onzin om reuring te maken, wel.
xian05 @Eastend16 oktober 2024 16:54
Maar die vrije meningsuiting staat blijkbaar zwaar onder druk volgens volgende.
https://youtu.be/WYQxG4KEzvo?si=GoMKVJkb3b5ke_5p
Llopigat
@Eastend16 oktober 2024 15:48
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed.
Alleen vind je dat op Twitter ook niet. Alleen het extreem-rechtse geluid wordt daar toegestaan. Het is net zo geworden als gab.com

Ze hebben zelfs het doodnormale en niet aanstootgevende woord 'cis' geblokkeerd. Terwijl je scheldwoorden gewoon kan gebruiken.
Kraay89 @deMercer16 oktober 2024 16:13
Gefeliciteerd met je coming out!

Cisgender is een heel normaal woord dat gewoon in het woordenboek staat en een prima betekenis heeft. Vind je het onprettig dat jouw genderidentiteit overeenkomt met het voor jou bij de geboorte geregistreerde geslacht?

Dat je je onprettig voelt bij dat woord is jouw probleem. Niet dat van de rest van het speelveld.
Llopigat
@deMercer16 oktober 2024 16:01
Het is alleen bedoeld voor discussies waar er onderscheid gemaakt wordt tussen trans en niet-trans mensen. Bijvorbeeld over medische kwesties. Dat is maar heel weinig nodig. En daarvoor is deze neutrale term uitgevonden.

Maar het betekent niet meer dan dat je niet-trans of intersekse bent, het is absoluut geen scheldwoord. Het is ooit uitgevonden omdat mensen 'normaal' gingen gebruiken en dat impliceert dat trans mensen niet normaal zijn, wat natuurlijk niet zo aardig is. Daarom is deze neutrale term bedacht.

Sowieso zullen trans mensen dit onderscheid ook niet willen maken, dus het is puur voor kwesties waar dit wel relevant is zoals medische gevallen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 oktober 2024 16:04]

lordawesome @Llopigat16 oktober 2024 16:36
Het probleem van de term cis is dat het normale mensen als iets anders dan normaal beschrijft. Terwijl zij toch echt de meerderheid vormen en dus de norm zijn. Zij blijven dat totdat een andere groep de meerderheid bereikt.

Zo is een auto met 4 wielen normaal en een auto met 3 wielen een driewieler. Dat is geen reden om normale auto's ineens vierwielers te gaan noemen. Dat blijven normale auto's.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 16 oktober 2024 16:59]

aaradorn @lordawesome16 oktober 2024 17:52
Zeggen dat iemand niet "normaal" is omdat ze op het zelfde geslacht vallen is natuurlijk enorm kwetsend.

Normaal is een sociale standaard, wat zich aanpast, samen met de samenleving. Wat normaal was in 1600 is nu toch ook niet meer de norm? Dus pas je gewoon aan.
lordawesome @aaradorn16 oktober 2024 19:22
Eh, nee. Want ze draaien het om. Als onderdeel van een bepaalde groep mag je bepalen hoe je graag genoemd wilt worden. Zo vragen donkere mensen tegenwoordig om bruin genoemd te worden of zwart. Dat mag. Maar ik mag dat niet voor hun bepalen. Zij mogen ook niet bepalen dat mijn groep nu ineens wit is in plaats van blank. Of cis ipv normaal.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 16 oktober 2024 19:30]

aaradorn @lordawesome17 oktober 2024 10:42
Ik ben cis gender en heb totaal geen moeite om dat genoemd te worden. Ik ben onderdeel van jouw groep... en nu?


(Jij noemt nu trouwens ook een hele groep mensen "donker" dus je doet het zelfde....)

[Reactie gewijzigd door aaradorn op 17 oktober 2024 10:43]

deMercer @Llopigat16 oktober 2024 16:04
Helaas wordt die term ook op andere manieren gebruikt dan waar die volgens jou voor is bedoeld.
Llopigat
@deMercer16 oktober 2024 16:05
Waar dan bijvoorbeeld? Dat zie ik niet terug. Maar ik zit dan ook niet op Twitter :)
deMercer @Llopigat16 oktober 2024 17:11
Mijn eerste kennismakingen met de term cis kwam uit artikelen waarin de term als stigmatiserend voor "onwetende, niet-trans mens" werd gebruikt.

Edit: ook ik zit niet op Twitter / X.

[Reactie gewijzigd door deMercer op 16 oktober 2024 17:12]

aaradorn @deMercer16 oktober 2024 16:04
Even uit interesse, weet je waar het voor staat? En, waar heb je dan moeite mee?
deMercer @aaradorn16 oktober 2024 17:12
Mijn eerste kennismakingen met de term cis kwam uit artikelen waarin de term als stigmatiserend voor "onwetende, niet-trans mens" werd gebruikt.
aaradorn @deMercer16 oktober 2024 17:37
Cis is iemand die het geslacht accepteert waar ze mee geboren zijn. Dus, waarschijnlijk, kan niks met zekerheids zeggen, ben jij dat.

Het alternatief wat veel gebruikt werd vroeger was "normaal" of "normal" maar dat betekent dat iedereen die niet straight is niet "normaal" zou zijn, wat natuurlijk onzin is want zolang er leven bestaat op aarde zijn er LGBTQI mensen. Ze zijn tegenwoordig gewoon wat zichtbaarder want nou ja, het is om te beginnen niet meer illegaal en sociaal een stuk acceptabeler.
Frame164 @deMercer16 oktober 2024 16:56
Dus heb je een probleem met vrijheid van meningsuiting. Ik heb moeite met mensen die het woord cis aanstootgevend vinden maar ik ga niet naar de moderator van tweakers om jouw bericht te laten verwijderen..
deMercer @Frame16416 oktober 2024 17:23
Dus heb je een probleem met vrijheid van meningsuiting.
Hoezo heb ik een probleem met vrijheid van meningsuiting? Ik zeg toch helemaal niet dat ik het eens ben met het blokkeren van het gebruik van die term? Ik wilde alleen aangeven dat niet iedereen die term even neutraal ziet/ervaart.
Ik heb moeite met mensen die het woord cis aanstootgevend vinden maar ik ga niet naar de moderator van tweakers om jouw bericht te laten verwijderen..
Dat heb ik ook niet gezegd, dat ik zelf dat woord aanstootgevend vind.
Timmmeeehhh @familyman16 oktober 2024 15:31
En wie bepaald dan volgens jou wat waar is en wat niet?…Veel dingen hebben geen binair waar of onwaar, vaak ligt het maar net aan de interpretatie.
aaradorn @Timmmeeehhh16 oktober 2024 16:16
Moeilijk te zeggen, maar feiten zijn feiten. Daar heeft een perspectief weinig mee te maken.
Timmmeeehhh @aaradorn16 oktober 2024 16:56
Het probleem zit hem in dat interpretaties vaak als feiten worden bestempeld en vaak is die interpretatie dus politiek gekleurd. Aangezien de meeste dingen ter interpretatie over te laten is dus een authroiteit over de “feiten” geen goed idee.
aaradorn @Timmmeeehhh16 oktober 2024 17:45
Tja dat is nu eenmaal het grote probleem. Er is nu eenmaal een groot deel van onze samenleving wat nu gewoon niet beter weet, die geloven sommige leugens een stuk gemakkelijker, maakt niet uit hoe belachelijk, kijk maar wat er nu gebeurt aan de overkant van het water. Je kan die mensen niet zomaar laten zeggen wat ze willen, dat is hartstikke gevaarlijk. Zo zijn er doden gevallen omdat mensen zich inspoten met paardenmiddelen tijdens covid, zwakke mensen hebben het vaccin niet genomen en zijn gestorven. Mensen evacueren zich niet meer want ze geloven het nieuws niet wanneer er word gezegd dat er een enorme orkaan aan komt, "de democraten besturen de orkaan".

Ik zeg niet dat er een "ministerie van de waarheid" moet komen, maar eeeh, consequenties zouden hier al veel helpen. Zit je onzin te lullen en het kost iemand het leven? Dan heb je die persoon tot de dood geholpen.

Zit je bewust onwaarheden te verspreiden (en dat is makkelijk genoeg te bewijzen) en brengt dat mensen levens in gevaar? Dan moet daar een straf tegen over staan. En dat moet ook actief gebruikt worden.

Ze zitten nu uit hun nek te lullen want ja, wat is het ergste wat er gebeurt?
Timmmeeehhh @aaradorn16 oktober 2024 18:25
Ik vind wat je zegt een enge manier van denken. Ik vind niet dat welke persoon of instantie dan ook zou moeten mogen beslissen wat waarheid is en wat niet.
Je haalt situaties aan waar mensen door dingen te lezen in de problemen zijn gekomen, maar we hebben al gewoon wetten om mensen aan te pakken als je mensen moedwillig informatie verspreiden die kwalijk kan uitpakken. Dus het geen waar je bang voor bent wordt al aangepakt.
Ik vind niet dat een platform gedwongen moet gaan bepalen wat wel en niet onder “waarheid” zou vallen. Als er moedwillig kwalijke of onwettelijke dingen verspreid worden zijn daar al wetten voor.
DevWouter @Timmmeeehhh16 oktober 2024 18:59
Ministerie van waarheid is een verwijzing naar Wikipedia: 1984 (boek) welk verantwoordelijk is voor propaganda. Verder is de definitie van geweld veel breder dan alleen fysiek geweld.

Denk bijvoorbeeld aan mensen die beweren dat een vaccin dodelijk is. Of de ontgroeningen waarbij dodelijk slachtoffers vallen. Die zijn voor de rechter gekomen.
Timmmeeehhh @DevWouter16 oktober 2024 19:25
Zoals ik al zei, die dingen zijn al strafbaar onder de huidige wet. Je hoeft daar niet een platform zoals X voor te gaan verplichten om te factchecken. Iedereen kan plaatsen wat hij/zij wil, maar dat er gevolgen kunnen zijn aan wat je plaatst lijkt me duidelijk.
Cosimo @familyman16 oktober 2024 16:07
Wie bepaalt wat waar is dan?
Hoe weet je dat wat jou verteld wordt uit "betrouwbare" bron waar is?
In mijn ogen is het censuur.
Iedereen, zolang niet tot geweld wordt aangezet, mag roepen wat hij wil.
Hoe dom het in mijn oren ook klinkt.
Ik kan dan denken "tsss, hoe kom je erbij" en verder gaan met leven.
Ik hou er niet van als andere voor mij de informatie zeven.
Dat doen ze maar lekker in Noord-Korea.
Frame164 @Cosimo16 oktober 2024 16:57
Wat waar is en niet waar kan vrij eenvoudig worden aangetoond. Alleen mensen die graag onwaarheden verspreiden beginnen de discussie over of feiten waar of niet waar zijn.

Maar je vindt het dus prima als ik ieder dag hier ga roepen dat Cosimo een <<<vul zelf iets vreselijks en onwaars in >>> ?

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 16 oktober 2024 16:58]

Timmmeeehhh @Frame16416 oktober 2024 21:51
De meeste dingen liggen aan je interpretatie. Er zijn maar weinig dingen dingen die puur binair waar of onwaar zijn
Cosimo @Frame16417 oktober 2024 10:55
Dat het "vrij eenvoudig kan worden aangetoond". Dat lijkt me stug.
z1rconium @familyman16 oktober 2024 19:57
Maar dat heeft dan ook niets met de DMA te maken, het gaat hier om concurrentie positie.
CH4OS @familyman16 oktober 2024 22:37
Maar daar gaat het niet om bij de bepaling of een bedrijf niet (stiekem) poortwachter is en eea open moet stellen om concurrentie ook de kans te geven. De inhoud van de berichten op Twitter voegen daar niets aan toe.
dehardstyler 16 oktober 2024 15:32
LOL. Goed verhaal wel van de EU dan, en vooral die Thierry toen, die was er zo zeker van allemaal.
geen belangrijke toegangspoort voor zakelijke gebruikers om eindgebruikers te bereiken',
Hoewel natuurlijk n=1, ik heb nog nooit een Meta product gebruikt om nieuws of iets dergelijks te volgen van een bedrijf. Dat is juist waar Twitter altijd voor was en waarvoor ik het ook nog steeds dagelijks gebruik. Aankondigingen etc, bedrijfsnieuws. En ik hoor dat van veel meer mensen, dat is toch juist waar Twitter altijd voor was? :P

[Reactie gewijzigd door dehardstyler op 16 oktober 2024 15:33]

Frame164 @dehardstyler16 oktober 2024 16:59
Het wordt wel steeds eenzijdiger op X doordat steeds meer nieuwsleveranciers en bedrijven het de rug toe keren. Het wordt steeds meer een bubbel.
SherlockHolmes 16 oktober 2024 15:32
Fijn, heel blij met X
ronaldvr 16 oktober 2024 17:04
Que Elon Musk sues EU om tóch als zodanig aangemerkt te worden want hij is wél belangrijk!! Echt!!
ArawnofAnnwn 16 oktober 2024 17:34
Fijn nieuws voor X. Het groeit echt hard dus verwacht dat ze zich er binnenkort wel aan moeten houden. Ik vind het leuk dat je bekende mensen direct een bericht kunt sturen. Hele gesprekken gehad met acteurs en muzikanten. Vorige week nog, wilde weten wat een stukje tekst van een lyric van een artiest betekende. Vraag het, binnen 5 minuten een antwoord. Je kunt direct vragen stellen aan game studio's, nieuws organisaties, echt een gezellig platform.
ASNNetworks @ArawnofAnnwn16 oktober 2024 18:09
X medewerker gevonden
ArawnofAnnwn @ASNNetworks17 oktober 2024 12:21
Het is volgens de laatste statistieken zag het grootste social media platform op aarde. Ik werk er zeker niet voor. rare opmerking uberhaupt. Aangezien het zo groot is en zo hard groeit, is het logisch dat mensen het leuk vinden.
Relaxations 16 oktober 2024 18:58
Wellicht domme vraag, maar waarom wordt WhatsApp (naast Facebook en Instagram ook van Meta) niet als poortwachter aangemerkt cf. de DMA?

Zal vast gedeeltelijk aan mijn eigen 'voorkeur' (of eigenlijk, afkeur van de meeste sociale media) liggen, maar inmiddels kun je via WhatsApp met flink veel organisaties rechtstreeks in contact komen, en ook lopen (bijna) alle 'buurtpreventie'-groepen via dit sociale medium, en zelfs veel scholen en sportverenigingen maken hier gebruik van voor appgroepen.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik wel zeggen dat WhatsApp eigenlijk het enige sociale medium is waar ik niet 'zonder' kan (en dus van afhankelijk ben) om 'normaal' in de Nederlandse samenleving te kunnen meedoen.
En vooralsnog lukt het mij meer dan 10 jaar prima om geen/amper gebruik te hoeven maken van alle sociale media die nu cf. DMA als 'poortwachter' zijn aangemerkt (Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok).

Iemand dus die de onderbouwing kent waarom WhatsApp niet als poortwachter cf. DMA is aangemerkt?

Dank alvast!
CH4OS @Relaxations16 oktober 2024 23:01
Omdat WhatsApp allang en breed aangemerkt is als poortwachter. Ook WhatsApp is verplicht om zich open te stellen en langzaam maar zeker gaat dit ergens in de redelijk nabije toekomst komen. Ik ben benieuwd waarom je denkt dat WhatsApp geen poortwachter zou zijn?

Zie ook nieuws: EU wijst eerste poortwachters onder DMA-wet aan, waaronder Apple, Goo...

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 oktober 2024 23:02]

Relaxations @CH4OS17 oktober 2024 19:13
Dank voor info.

De reden dat ik mijn -blijkbare domme- vraag stelde is de laatste zin van het artikel, waarin staat:
"Wat sociale media betreft moeten Facebook, Instagram, LinkedIn en TikTok voldoen aan de DMA."
CH4OS @Relaxations18 oktober 2024 06:02
WhatsApp valt niet onder social media, maar messengers.

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