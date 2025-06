Messenger en WhatsApp kunnen in 2027 bellen met gebruikers van andere chatapps

Europese Messenger- en WhatsApp-gebruikers kunnen in 2025 groepsgesprekken voeren met leden van alternatieve chatapps. Vanaf 2027 wordt het mogelijk om te bellen en videobellen met gebruikers van deze apps. De chatgesprekken zullen alle moderne functies ondersteunen.

Meta schrijft in een blogpost dat Messenger- en WhatsApp-gebruikers reacties op berichten zullen kunnen geven, maar ook rechtstreeks op eerdere berichten zullen kunnen antwoorden. Het wordt ook mogelijk om typindicatoren en leesbewijzen te zien.

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat de ondersteuning voor deze alternatieve chatdiensten eenvoudig terug te vinden zal zijn. Het zal een aparte notificatie in de WhatsApp- en Messenger-app tonen waarin de functie wordt vermeld. Er zal ook een melding te zien zijn telkens als er een nieuwe alternatieve chatdienst beschikbaar wordt. Gebruikers zullen ook kunnen kiezen of ze de integratie met een nieuwe chatdienst accepteren, of niet. Het wordt ook mogelijk om gesprekken met gebruikers van een alternatieve chatdienst in de inbox te plaatsen, of in een aparte map. Dit kan volgens Meta op een later moment opnieuw gewijzigd worden.

Meta moet omwille van de Europese Digital Markets Act interoperabiliteit toevoegen aan chatapps Messenger en WhatsApp. Dankzij deze interoperabiliteit moeten gebruikers van alternatieve chatdiensten berichten, foto's, video's en voicememo's kunnen uitwisselen met andere apps, zoals Messenger en WhatsApp. Dit moet de concurrentie bevorderen. De Digital Markets Act is in maart van dit jaar in werking getreden. Bedrijven kunnen bij Meta aangeven dat ze hun chatapp willen laten werken met Messenger en WhatsApp. Het Amerikaanse bedrijf heeft vervolgens enkele maanden de tijd om dat mogelijk te maken. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de Digital Markets Act en de Digital Service Act.