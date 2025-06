Like a Dragon: Yakuza-serie verschijnt in oktober op Amazon Prime

De Like a Dragon: Yakuza-serie is vanaf 25 oktober te zien op Amazons Prime-streamingdienst. De serie is gebaseerd op de Yakuza-gameserie en speelt zich af in 1995 en 2005. In de serie staat Kazuma Kiryu centraal, die gespeeld wordt door Ryoma Takeuchi.

De serie is vanaf oktober wereldwijd te kijken en krijgt een origineel verhaal die gebaseerd is op de gameserie. Masaharu Take wordt de regisseur. Ryoma Takeuchi vertolkt hoofdrolspeler Kazuma Kiryu. Takeuchi is vooral bekend van Japanse films en series, al had hij ook een cameorol in Detective Pikachu als een pokémontrainer. Het verhaal draait om Kiryu, zijn leven, jeugdvrienden 'en de gevolgen van zijn keuzes'. De serie zal uit zes afleveringen bestaan.