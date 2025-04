Yakuza-achtige samoeraigame Like a Dragon: Ishin komt februari 2023 uit

Like a Dragon: Ishin komt in februari volgend jaar uit voor PlayStation- en Xbox-consoles en de pc. Het betreft een game waarin de Yakuza-formule wordt ingezet voor een historische setting waarin het einde van de samoerai centraal staat. De game is een remake van de Japanse versie.

Sega meldt dat de game in februari 2023 wereldwijd uitkomt, maar noemt nog geen exacte releasedatum. Het betreft een historische Yakuza-spin-off die zich afspeelt in een fictief Kyoto in 1860. Volgens de uitgever vertellen veel andere games vroegere verhalen uit deze Japanse geschiedenis en richt Ishin zich daarentegen specifiek op de relatief late periode waarin de samoerai verdwenen.

In Like a Dragon: Ishin zullen spelers een aantal bekende gezichten tegenkomen, zoals de protagonist Kazuma Kiryu. Dat is de hoofdpersoon uit de Yakuza-gamereeks; in Ishin is hij Sakamoto Ryoma en er zijn ook enkele bekende leden van zijn crew aanwezig. De typerende gevechten zijn weer van de partij, waarbij naast een zwaard en een revolver ook de blote vuisten in te zetten zijn. In totaal zijn er vier verschillende gevechtsstijlen. Tegenstanders te lijf gaan kan ook door een kanon te gebruiken of een tijger op te roepen.

Ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio is vooral bekend van de Yakuza-gamereeks en bracht Like a Dragon: Ishin oorspronkelijk al in 2014 uit in Japan voor de PS3 en PS4, onder de titel Ryū ga Gotoku Ishin. De komende wereldwijde release betreft een gemoderniseerde versie en zal de eerste game van de ontwikkelaar zijn die op basis van de Unreal Engine 4 is gemaakt.