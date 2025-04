Team Ninja onthult actie-rpg Rise of the Ronin voor PlayStation 5

Team Ninja, de ontwikkelaar die bekendstaat om zijn actie-rpg-games en bijvoorbeeld de Ninja Gaiden-reeks en de game Nioh, heeft Rise of the Ronin onthuld. Het betreft een actie-rpg die zich afspeelt in een historische setting in Japan. De game komt in 2024 uit voor de PlayStation 5.

Team Ninja schrijft dat spelers in de game in de huid kruipen van een ronin, een samoerai die geen daimyo of een andere meester diende en vrij is om zijn eigen keuzes te maken. Rise of the Ronin is volgens de studio een op gevechten gerichte actie-rpg met een open wereld. Katanazwaarden kunnen ingezet worden bij de gevechten, maar bijvoorbeeld ook vuurwapens.

De gebeurtenissen spelen zich af in de late 19e eeuw, aan het einde van de bijna 300 jaar durende Edoperiode, die in 1868 eindigde. Het is een donkere periode voor Japan, gelet op de burgeroorlog en dodelijke ziekten, terwijl ook Westerse invloeden zich laten gelden.

De ontwikkelaar schrijft dat het los van het uitwerken van het actiegedeelte zijn best doet om een gelaagd verhaal te creëren. Personages die spelers tegenkomen hebben allemaal hun motivaties en als speler heb je de keuze om je aan hun zijde te scharen of juist het tegenovergestelde. Dat soort keuzes hebben volgens Team Ninja ook daadwerkelijk impact.

Team Ninja benadrukt dat het eerder titels heeft gemaakt die op periodes uit de geschiedenis zijn gebaseerd en dat bij Rise of the Ronin op dat vlak 'de volgende grote stap' wordt gezet. De studio tracht 'de meest kritische revolutie in de geschiedenis van Japan grondig weer te geven, inclusief de donkerste en lelijkste hoofdstukken waar velen voor terugdeinzen'.