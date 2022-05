Vorige week publiceerden we een preview van de DJI Action 2, een nieuwe modulaire actioncam van de Chinese fabrikant die vooral bekendheid geniet vanwege zijn drones. DJI heeft in de afgelopen jaren ook veel ervaring heeft opgedaan met cameratechnologie en inmiddels bouwt het, naast drones met eigen camera’s, zelfs camera’s bedoeld voor de filmindustrie. En dus ook actioncams, waarvan de Action 2 het nieuwste model is. De camera kost, afhankelijk van de bundel die je kiest, 399 of 519 euro. Nu we in de afgelopen week nog meer tests hebben uitgevoerd, met de laatste firmware, is het tijd om de balans op te maken in een review.

In onze preview van vorige week beschreven we de opzet en functionaliteit van de Action 2 al uitgebreid. Voor wie dat niet heeft gelezen, herhalen we de basis in dit artikel nogmaals. De Action 2 is de opvolger van de Osmo Action uit 2019. Met die camera introduceerde DJI als eerste het selfieschermpje aan de voorzijde van een actioncam. GoPro zou dat voorbeeld later volgen met de HERO9 en HERO10, en ook Insta360 heeft met de One R een actioncam met een scherm dat op de gebruiker zelf gericht kan worden. Handig om ervoor te zorgen dat je tijdens actieshots goed in beeld bent, maar ook bedoeld om vloggers aan te spreken.

Voor de Action 2 lijkt DJI met een schoon canvas begonnen te zijn. De brede formfactor, die we onder andere kennen van GoPro’s camera’s en DJI's oude Osmo Action, is overboord gegooid en alle benodigde hardware is samengeknepen in een behuizing die slechts 39x39x23mm groot is. Daarmee lijkt de Action 2 uiterlijk nog het meest op de GoPro Hero Session-camera’s, waarvan de laatste versie eind 2016 geïntroduceerd werd en die al geruime tijd niet meer te koop zijn.

De DJI Action 2 heeft een 1/1,7"-CMOS-sensor van twaalf megapixel ingebouwd, die schuilgaat achter een f/2.8-groothoeklens met een kijkhoek van 115 graden. De camera is waterdicht tot tien meter en voorzien van één microfoon, één bedieningsknop en een vierkant touchscreen dat vrijwel de hele achterzijde van de module beslaat. De DJI Action 2 beschikt daarnaast over 32GB interne, niet verwisselbare opslag.

Klein én krachtig?

DJI lijkt met de Action 2 het beste van twee werelden te willen bieden; een camera die tot de kleinste op de markt behoort, maar wat features betreft kan opboksen tegen de huidige topmodellen van marktleider GoPro, die een stuk groter en zwaarder zijn. Als we puur naar de specs kijken, lijkt DJI daar redelijk in geslaagd. Hoewel bijvoorbeeld de Insta360 GO2 nóg wat kleiner is, kan die camera maximaal in 2,6k-resolutie opnemen met 50fps, terwijl de Action 2 in 4k video kan schieten met 120fps. Een significant verschil, waarmee DJI in de buurt komt van de GoPro HERO10, die ook 4k120 ondersteunt en zelfs nog iets verdergaat door ook in 5,3k te kunnen filmen met 60fps. DJI’s Action 2 moet die laatste optie missen, maar in onze review van de HERO10 concludeerden we dat het verschil tussen 4 en 5,3k in de praktijk heel klein is, véél kleiner dan de stap van 2,6 of 2,7k naar 4k.