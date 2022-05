De Action 2 van DJI is de kleinste actioncam tot nu toe, maar ondanks zijn compacte formaat kan de camera video opnemen in 4k met maximaal 120 beelden per seconde en geavanceerde beeldstabilisatie. Omdat het kleine formaat uiteraard beperkingen met zich meebrengt, is de camera te combineren met opklikbare accessoires die de accuduur vergroten, een extra scherm toevoegen of verschillende bevestigingsmogelijkheden bieden. De camera kost, afhankelijk van de versie bundel die je kiest, 399 of 519 euro. Wij hebben de DJI Action 2 inmiddels een kleine week in gebruik en in deze preview lees je onze eerste bevindingen.

Modulair

De Action 2 is de opvolger van de Osmo Action, de eerste actioncam die DJI begin 2019 op de markt bracht. De Action 2 lijkt uiterlijk echter in niets op zijn voorganger of op de actioncams van marktleider GoPro. De cameramodule meet 3,9x3,9x2,3cm en weegt slechts 59g. In die module is een 12-megapixel 1/1.7" CMOS-sensor ingebouwd die schuilgaat achter een f/2.8-groothoeklens met een kijkhoek van 115 graden. De camera is verder voorzien van één microfoon, één bedieningsknop en een vierkant touchscreen dat vrijwel de hele achterzijde van de module beslaat. De DJI Action 2 beschikt over 32GB interne opslag, waarvan 24,1GB daadwerkelijk voor de gebruiker beschikbaar is. De interne 2,23Wh-accu biedt volgens DJI 'ongeveer 70 minuten' opnametijd in de gunstigste modus, maar dat is erg optimistisch, is onze ervaring.

DJI Action 2 naast de GoPro HERO10 Black

Om de accuduur te verlengen, kun je extra modules aan de Action 2 vastklikken. Dat gebeurt magnetisch én met twee fysieke klemmetjes die de zijkant van de camera vastgrijpen. Koop je de Action 2 als Dual Screen Combo, dan vind je in de verpakking een tweede, eveneens vierkante Front Touchscreen Module, met daarop een extra scherm, een microSD-kaartlezer én een 5Wh-accu, waarmee de accuduur met maximaal een factor drie toeneemt. Het extra scherm is hierbij bedoeld als selfiescherm. Als je de modules aan elkaar klikt, zit het scherm altijd aan de voorzijde naast de lens; omdraaien is niet mogelijk. Die dualscreencombo is niet goedkoop; de adviesprijs bedraagt 519 euro. Kies je voor de Power Combo, dan krijg je voor 399 euro naast de camera een Power Module, bestaande uit een accu en een microSD-kaartlezer, maar zonder scherm dus.

Links de Touchscreen Module naast de DJI Action 2 camera en de Power Module

Het is niet mogelijk de camera los aan te schaffen, omdat de camera zelf geen USB-C-laadpoort heeft. Je hebt altijd een extra module nodig als laadinterface. Om de camera willekeurig ergens op te monteren, heb je ook altijd accessoires nodig. In de verpakking vind je drie verschillende mounts, waarvan de Magnetic Adapter Mount voor velen de meest gebruikte zal zijn. Deze adapter met twee GoPro-vingers aan de onderzijde klikt magnetisch én met klemmen aan de cameramodule, of aan de combinatie van de cameramodule en de touchscreen/powermodule vast. Hij zorgt er dan voor dat de camera met alle GoPro mounts te gebruiken is. DJI levert ook een draaibare Magnetic Ball-Joint Adapter Mount mee, die de camera voorziet van standaard cameraschroefdraad voor montage op een statief. Ten slotte is er de Magnetic Lanyard, een magnetisch plaatje aan een koord dat je als een ketting om je nek hangt en ónder je shirt draagt. Een eveneens magnetisch opzetstuk klik je vervolgens bóven je shirt op dat plaatje vast, waarna de cameramodule alweer magnetisch met het opzetstuk wordt verbonden. Het idee is dat je de Action 2 hiermee als handsfree bodycam kunt gebruiken.

Extra opties

Buiten de meegeleverde accessoires verkoopt DJI los ook een Waterproof Case voor de Action 2. De cameramodule zelf zou standaard tot 10m waterdicht zijn; het opklikbare touchscreen en de accumodule zijn dat niet. Wil je de camera in combinatie met een van beide modules onder of nabij water gebruiken, dan is die waterdichte behuizing dus noodzakelijk. Hoewel de cameramodule zelf wel waterdicht is, raadt DJI aan om die waterdichte behuizing te gebruiken bij watersportactiviteiten en 'other situations involving high-impact with water'. Wij hebben de waterdichtheid van de camera nog niet getest en zullen hierop terugkomen in onze komende review.

Naast de waterdichte behuizing verkoopt DJI onder andere een magnetische hoofdband, een uitschuifbare selfiestick met ingebouwde tripod, een tripod met draadloze afstandsbediening en een oplikbare macrolens voor de Action 2.

Eerste indruk

Zoals gezegd hebben we de DJI Action 2 inmiddels een kleine week in gebruik, maar mede omdat we gisteren nog nieuwe firmware binnenkregen die een aantal bugs oplost en nieuwe functionaliteit toevoegt, nemen we meer tijd om onze volledige review af te maken. Onze eerste bevindingen delen we alvast met jullie.

De allereerste indruk als je de Action 2 in handen hebt, is hoe ongelofelijk klein en licht de camera is. Hij verdwijnt letterlijk in je zak en dat is ideaal als je bijvoorbeeld tijdens het sporten af en toe wat foto's of video wilt schieten, maar niet continu een camera ergens op je lijf of helm wilt monteren. Bij een directe vergelijking met de HERO10 van GoPro steekt die laatste als een lompe zware baksteen af tegen de cameramodule van de DJI Action 2. Gebruik je de DJI Action 2 in combinatie met de Power of touchscreenmodule en een mount, dan worden de verschillen een stuk kleiner.

Het touchscreen aan de achterkant werkt prettig; de interface is eenvoudig maar duidelijk en werkt lekker vlot. Een korte druk op de enige knop die de camera heeft, zorgt ervoor dat hij start; een tweede keer drukken start vervolgens de opname. Direct vanuit stand-by opnemen kan ook, door de knop langdurig in te drukken. Het stoppen van een opname doe je met een korte druk op de knop, een lange druk op de knop schakelt de camera uit. Het is een korte leercurve, maar het werkt in de praktijk prima.

Verschillende modi

De camera kan in verschillende modi opnemen. Naast normale video-opnames, waarbij je de keuze hebt uit verschillende resoluties en beeldsnelheden variërend van 1080p24 tot 4k120 kun je foto's, timelapses, slowmotionopnames en 'quick clips' maken. In die laatste modus schiet de camera korte clipjes van tien, vijftien of dertig seconden, die eenvoudig via de AI Editor in de DJI Mimo app gemonteerd kunnen worden.

Wij hebben ons tijdens onze eerste tests vooral gericht op de 'gewone' videomodi, waarbij je kunt opnemen in resoluties tot 4k, waarbij je de keuze hebt uit het reguliere 16:9-formaat en 3840x2160 pixels, of het 4:3-formaat met een (iets) hogere resolutie van 4096x3072 pixels. In 4k 4:3-modus is de maximale beeldsnelheid 60fps, in 16:9-formaat kan in 4k opgenomen worden met maximaal 120fps.

Beeldstabilisatie

DJI heeft de Action 2 voorzien van RockSteady-elektronische beeldstabilisatie, waarbij op de sensor gecropt wordt om zo de omliggende pixels te gebruiken om schokken van de camera op te vangen. RockSteady kwamen we eerder al tegen bij de Osmo Action. Voor de nieuwe camera heeft DJI zijn algoritmes verder verbeterd. Daarnaast is HorizonSteady toegevoegd, een optie die de horizon letterlijk horizontaal houdt, wat je ook met de camera doet. Waar GoPro's HERO10 dat zonder de speciale Max Lens Mod opzetlens kan tot hellingshoeken van 45 graden, kun je de DJI Action 2 helemaal rond zijn as draaien; de horizon blijft altijd recht. Om dat mogelijk te maken, wordt wel extra op de sensor ingezoomd, waardoor de beeldkwaliteit iets lager is in deze modus. HorizonSteady is bovendien maximaal in 2,7k-resolutie beschikbaar.

Beeldkwaliteit

Wij hebben de DJI Action 2 in de afgelopen week rechtstreeks tegenover de GoPro HERO10 Black getest en zijn positief verrast over de beeldkwaliteit en beeldstabilisatie van de DJI Action 2. Beelden zijn scherp, (erg) kleurrijk en, bij voldoende licht, verrassend stabiel. Wel zet DJI het contrast in de standaardkleurmodus wat hard aan, waardoor details in donkere delen en highlights snel verloren gaan. In de D-Cinelike modus is het dynamisch bereik groter en worden kleuren heel ondergesatureerd opgenomen. Dat levert beelden waar je bij bewerking meer mee kunt, maar die er zonder bewerking niet goed uitzien. Waar we een paar weken geleden in onze review van de GoPro HERO10 schreven dat die camera geen low-lightwonder is, geldt dat ook voor de DJI Action 2. Sterker nog, een directe vergelijking leert dat de Action 2 in donkere omstandigheden zichtbaar méér beeldruis laat zien dan GoPro's nieuwe topmodel.

De maximale bitrate waarmee de camera opneemt, is 120Mbit/s en is afhankelijk van de gekozen resolutie en beeldsnelheid; je kunt hem niet zelf kiezen. Wel heb je de keuze uit H.264-compressie of de efficiëntere H.265-codec, waarbij die laatste verplicht is als je in 4k met meer dan 60fps wilt opnemen. Gebruik je de cameramodule los, dan is de intern beschikbare 24GB geheugenruimte vrij snel vol. Afhankelijk van de gekozen resolutie en beeldsnelheid kun je bij gebruik van H.265-compressie tussen 20 en 55 minuten aan video opslaan voordat het geheugen vol is. Wil je langer opnemen, dan zul je dus een externe module met daarin een microSD-kaart aan de camera moeten koppelen.

Onderstaande video geeft een eerste indruk van de beeldkwaliteit van de DJI Action 2 bij verschillende beeldinstellingen, in directe vergelijking met de GoPro HERO10. Beide camera's zijn voor alle tests ingesteld op hun 'Normal' (DJI) en 'Natural' (GoPro) kleurprofiel.

Accuduur en warmteproblemen

DJI claimt dat de accuduur van de cameramodule zelf tot 70 minuten bedraagt en in combinatie met de opklikbare touchscreen en powermodules moet dat oplopen tot respectievelijk 160 en 180 minuten. In alle gevallen gaat het daarbij om 1080p30-opnamen in de speciale 'power reserve'-modus, waarbij de beeldkwaliteit iets lager ligt en bovendien geen beeldstabilisatie wordt gebruikt. Bij gebruik in een realistischer scenario, 4k60 mét beeldstabilisatie, zijn die 70 minuten lang niet haalbaar. Sterker nog, bij verschillende sessies waarbij we buiten diverse clips met een lengte van enkele minuten per stuk opnamen, kwamen we tot een totale opnameduur van ongeveer 20 tot 25 minuten en dat is met beperkte stand-byperiodes tussen die opnames in. Nu kun je besparen door het scherm zich snel uit te laten schakelen en lagere resoluties en framerates vergen ook minder, maar zonder opzetmodule met extra accu is de autonomie van de DJI Action 2 vrij beperkt.

In onze review over de GoPro HERO10 schreven we over problemen met de warmteontwikkeling van die camera, waarbij de HERO10 zich onder bepaalde omstandigheden uitschakelt om oververhitting te voorkomen. Onze conclusie was dat die problemen alleen onder specifieke omstandigheden voorkwamen: binnenshuis, zonder airflow rond de camera en bij opname in hoge resolutie. Bij de DJI Action 2 is warmteontwikkeling ook een probleem en zelfs een veel groter probleem. DJI lijkt dat te onderkennen, want in het menu vind je twee opties voor Auto-Stop Record Temperature. Deze is in te stellen op 'normal' en 'high', wat overeenkomt met 48 en 53°C.

Bij opname buitenshuis, bij temperaturen tot maximaal 15° en luchtstroom langs de camera, zijn we bij onze tests tot nu toe geen problemen tegengekomen. Binnenshuis bij een kamertemperatuur van 20° is het echter een heel ander verhaal. Bij opname in 4k60 met beeldstabilisatie houdt de DJI Action 2 het tussen 5 en 7 minuten uit voordat de camera zichzelf uitschakelt om oververhitting te voorkomen bij de normal-instelling en een uitschakeltemperatuur van 48°. Kiezen we de high-setting, dan loopt dat op tot iets meer dan 12 minuten. Het kleine formaat van de DJI Action 2 waarbij alle elektronica dicht op elkaar zit, heeft duidelijk tot gevolg dat de camera moeite heeft om zijn warmte goed kwijt te raken.

Tot slot

De DJI Action 2 lijkt een interessante actioncam te zijn, die vooral opvalt door zijn supercompacte en lichte behuizing. Onze eerste indruk is dat de camera een goede beeldkwaliteit levert bij voldoende licht, maar moeite heeft in het donker. DJI's beeldstabilisatie is goed en vergelijkbaar met die van concurrent GoPro. Het compacte formaat van de Action 2 heeft niet alleen voordelen. Zo merken we dat de accuduur beperkt is en de camera binnenshuis snel oververhit raakt als je in hoge resolutie en met hoge framerates opneemt. Die accuduur is te vergroten door het meegeleverde touchscreen of de powermodule aan de camera te klikken, maar daarmee wordt de camera in één klap ruim tweemaal zo groot en zwaar, en is hij bovendien niet waterdicht meer zonder gebruik van de optioneel verkrijgbare, waterdichte behuizing.

Dit is zoals gezegd een eerste indruk, volgende week publiceren we een uitgebreide review. Zijn er zaken die jij graag terug zou zien in die review? Laat het ons dan weten in de reacties onder dit artikel, dan proberen we zoveel mogelijk van jullie verzoeken mee te nemen.