GoPro HERO11 vs. DJI Osmo Action 3

Toeval of niet, woensdag introduceren GoPro en DJI allebei nieuwe actioncams. Bij GoPro gaat het om de HERO11 en HERO11 Mini, terwijl DJI met de Osmo Action 3 komt. Wat aan die modelnamen meteen opvalt, is dat GoPro na jaren ook weer met een kleinere camera komt, terwijl DJI juist teruggrijpt op de oude naamgeving, en daarmee ook op het grotere formaat van zijn eerste Osmo-actiecamera. In deze preview bespreken we de veranderingen en verbeteringen die beide fabrikanten hebben doorgevoerd en delen we onze ervaringen op basis van twee dagen hands-on testtijd met de GoPro HERO11 Black en DJI Osmo Action 3.

GoPro-actioncams zijn de afgelopen generaties stapje voor stapje steeds iets groter en zwaarder geworden, met de HERO10 van vorig jaar als grootste en zwaarste camera die GoPro tot nu toe uitbracht. Reden voor het gestage uitdijen van de camera’s zit hem in meerdere factoren, waaronder de toepassing van een groter touchscreen voor gemakkelijkere bediening en ruimte voor een grotere accu en daarmee meer werktijd. Daarnaast gebruikte GoPro relatief veel ruimte en warmtegeleidend materiaal om de chip die verantwoordelijk is voor de beeldverwerking te koelen. In onze review concludeerden wij vorig jaar dat de HERO10 Black zonder twijfel de beste actioncam van dat moment was qua beeldkwaliteit, accuwerktijd en mogelijkheden. Het nadeel van de grote en zware camera is wel dat deze minder comfortabel op bijvoorbeeld een fietshelm of op een borstharnas te dragen is en bovendien ook niet in de allerkleinste ruimtes, hoekjes en gaatjes gemonteerd kan worden. Om die reden heeft de kleine HERO Session, die al jaren geen opvolger meer heeft gehad, nog altijd een trouwe schare fans.

Dat zijn fans die GoPro dus eigenlijk niet meer bediende, zodat DJI vorig jaar een gat in de markt zag en met de DJI Action 2 juist wel een compacte camera op de markt bracht. In onze review waren we gematigd enthousiast over die camera: hij is heel klein en levert goede beeldkwaliteit, maar zonder een extra module, die hem groot en zwaar maakt, is de werktijd op de accu ronduit slecht, terwijl de capaciteit van het interne geheugen ook beperkt is en de camera snel oververhit raakt. Hoewel de verschillende versies van de DJI Action 2 in onze Pricewatch nog een redelijke populariteit genieten, heeft deze camera DJI duidelijk niet gebracht waar het op gehoopt had.

Groter … en kleiner

En dat brengt ons bij de dag van vandaag en de introductie van nieuwe camera’s van beide merken. Laten we beginnen met GoPro, dat zoals gezegd twee nieuwe camera’s aankondigt. Allereerst is er de HERO11 Black die vanaf woensdag te koop is en een adviesprijs heeft van 549 euro. De camera lijkt qua uiterlijk als twee druppels water op zijn voorganger, en is even groot en zwaar. Tegelijkertijd komt GoPro nu voor het eerst in jaren ook met een kleinere variant, de HERO11 Mini. GoPro laat ons weten dat de Mini in Nederland en België nog niet direct te koop zal zijn, maar pas ‘later in het jaar’ beschikbaar zal komen. Wij hebben dit model ook nog niet kunnen testen.

De kleinere GoPro HERO11 Mini komt later dit jaar op de markt.

De HERO11 Mini biedt vrijwel alle functionaliteit van zijn grotere broer, maar mist de fullcolourbeeldschermpjes aan de voor- en achterzijde en moet het in plaats daarvan stellen met een klein monochroom schermpje voor tekstweergave boven op de camera. Door het weghalen van die schermen is de camera in de breedte gekrompen; in plaats van de iets meer dan zeven centimeter, is de Mini vijf centimeter breed. In de hoogte is de Mini juist marginaal groter en de camera is ook net wat dikker dan de reguliere HERO11 Black, maar daarvoor krijg je wel een extra bevestigingspunt achter op de camera terug. Het zijn geen enorme verschillen, en ook qua gewicht doet de HERO11 Mini met 133 gram niet veel onder voor de 153 gram van de grotere variant. Daarmee is de nieuwe HERO11 Mini dus wel groter en vooral aanzienlijk zwaarder dan de laatste versie van de HERO Session, die 3,8cm in het vierkant was en maar 73 gram woog. Een échte opvolger voor de Session is het daarmee dus niet.

GoPro HERO10 en HERO11: zoek de verschillen.

GoPro HERO11 Black

De reguliere HERO11 Black borduurt iteratief voort op de HERO10 Black van vorig jaar. De camera heeft exact dezelfde behuizing en maakt gebruik van dezelfde GP2-processor, maar is voorzien van een nieuwe, grotere 1/1,9”-sensor met een resolutie van 27Mpix. De camera kan opnemen met iets hogere bitrates dan zijn voorganger, ondersteunt 10bit-kleur en kan video schieten met 8:7-formaat in 5,3k30 of 4k60. Die 8:7-videomodi zijn volgens GoPro handig om uit één shot zowel uitsneden voor horizontale als verticale videoformaten te maken.

De GoPro HERO11 kan opnemen in bijna-vierkant 8:7-formaat.

De HERO11 Black heeft ook heeft een ‘Hyperview’-fisheyemodus, waarbij het 8:7-beeld van de sensor (slim) wordt gecomprimeerd tot een 16:9-beeld met een zo groot mogelijke kijkhoek. Daarbij wordt het beeld in het midden zo min mogelijk vervormd, terwijl de vervorming naar de randen toe juist groter is.

GoPro belooft bovendien dat het ‘binnenkort’ mogelijk wordt met de Quick-app voor Android en iOS achteraf 8:7-videobeelden om te zetten in HyperView of het oudere SuperView-breedbeeldformaat. Deze optie was op het moment dat wij met de camera aan de slag gingen nog niet beschikbaar.

Het aantal videomodi is ook licht uitgebreid, maar de verschillen zijn beperkt en de maximale resolutie is nog altijd 5,3k. Het belangrijkste wapenfeit is dat het in die hoogste resolutie nu ook mogelijk is om in 4:3-beeldverhouding op te nemen, zij het bij maximaal 30fps. Ook ondersteunt SuperView in de meeste 5,3k- en 4k-resoluties nu hogere beeldsnelheden van respectievelijk 60fps en 120fps. Wat verder opvalt aan het lijstje met ondersteunde resoluties, is dat GoPro de Narrow-modus niet langer ondersteunt. Wil je een kleinere field of view dan de Linear-modus biedt, dan zul je het beeld dus achteraf moeten croppen, of gebruik moeten maken van de in-camera digitale zoomfunctie.

Welkome verbeteringen voor (semi)professionele gebruikers zijn de verhoogde maximale bitrate die is gestegen van 100Mbit/s naar 120Mbit/s en ondersteuning voor 10bits-kleurdiepte. GoPro claimt bovendien een groter dynamisch bereik en verbeterde automatische belichting. De HERO11 wordt standaard geleverd met de eind vorig jaar geïntroduceerde ‘Enduro Battery’ die ook compatibel is met de HERO9 en HERO10. Mede dankzij deze nieuwe accu is de accuduur die GoPro belooft voor de HERO11 in elke modus langer dan die van de HERO10 met de ‘oude’ accu.

AutoBoost en Horizon Lock

Nieuw is de AutoBoost-instelling voor beeldstabilisatie. Net als zijn voorgangers biedt de HERO11 Black de mogelijkheid om softwarematige beeldstabilisatie toe te passen, waarbij verschillende smaken beschikbaar zijn. Naast de Off-stand is er de standaard On-stand en de Boost-stand die meer trillingen weet weg te filteren, maar, afhankelijk van de gekozen beeldstand, ook verder op de sensor inzoomt en dus een kleinere beeldhoek oplevert. Om te zorgen dat je wel altijd een zo groot mogelijk beeldhoek overhoudt, heeft de HERO11 ook AutoBoost. Hierbij wordt beeld opgenomen met dezelfde cropfactor als bij de normale On-stand, maar past de camera dynamisch extra stabilisatie toe als de camera (sterke) trillingen registreert, waarbij gebruikgemaakt wordt van data van de in de camera ingebouwde accelerometer en gyroscoop.

AutoBoost is onderdeel van HyperSmooth 5.0, de nieuwste versie van GoPro’s stabilisatiealgoritmes. Ten opzichte van HyperSmooth 3.0 en 4.0 is er voor de meeste 16:9-modi feitelijk niets veranderd aan de daadwerkelijke stabilisatie. Voor de 4:3- en SuperView-beeldmodi claimt GoPro wel aanzienlijk betere stabilisatie, wat vooral lijkt te komen doordat de nieuwe sensor een bredere native kijkhoek biedt, en er in 4:3 en SuperView standaard dus al een kleiner deel van de sensor effectief gebruikt wordt, wat extra bewegingsvrijheid oplevert.

Een andere nieuwe functie is ‘Horizon Lock’, wat het letterlijk mogelijk maakt om de horizon vast te zetten, ook als je de camera helemaal rond zijn as draait. De HERO10 Black bood deze optie alleen in combinatie met de optionele Max Lens Mod-opzetlens. De HERO11 kan dit standaard in vrijwel alle beeldmodi, met uitzondering van 5,3k30, 4k120, 2,7k240 en 1080p240. In de hoogste beeldsnelheid voor elke resolutie is Horizon Lock dus niet beschikbaar.

Met Horizon Lock ingeschakeld blijft het beeld waterpas, ook als je de camera schuin of zelfs volledig ondersteboven houdt.

Easy en Pro Controls

GoPro heeft de interface van de HERO-camera’s de afgelopen jaren steeds een stapje intuïtiever gemaakt, maar het bleven menu’s met meerdere presets en onderliggende opties waar je uit moest kiezen. Voor gebruikers die niet willen nadenken over resolutie, beeldsnelheid en beeldstabilisatie heeft de HERO11 daarom nu ook een nieuwe Easy Controls-modus. Hierbij krijg je veel minder instellingen te zien. In de videomodus kies je simpelweg of je slowmotions, tot 8x, wilt gebruiken en welke beeldhoek je wenst en de camera zoekt verder de meest optimale instellingen. Wil je wel zelf aan de knoppen zitten, dan zijn er de ‘Pro Controls’, waarbij je dezelfde instelmogelijkheden krijgt als bij de HERO10 Black, met, voor video, vijf aanpasbare presets met daarbij ook toegang tot de geavanceerde ‘Protune’-instellingen waar je nu naast bitrate, sluitertijd, EV-compensatie, witbalans, minimale en maximale ISO, beeldscherpte, kleurprofiel (flat, natural en vibrant) nu ook kunt kiezen voor opname met 10bit-kleurdiepte.