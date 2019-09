Foto's tonen nieuwe 360-gradencamera van GoPro

GoPro presenteert vermoedelijk binnenkort samen met de Hero 8 Black ook de Max. Dat is een 360-gradencamera die dezelfde eigenschappen heeft, maar dan van twee camerasensoren en -lenzen is voorzien.

De GoPro Max lijkt de opvolger te worden van de GoPro Fusion. Bij die uitvoeringen zijn de lenzen niet uitgelijnd, dat is bij de Max wel het geval. Volgens WinFuture heeft de nieuwe 360-gradencamera twee 12-megapixelsensor die ieder beelden in 4k-resolutie vastleggen.

Net als de GoPro Hero 8 Black, waar ook al details en foto's over verschenen, zou de Max softwarefuncties als HyperSmooth 2.0 krijgen voor vloeiende opnames. Video's worden opgeslagen in h264- of h265-codering.

Verder krijgt de 360-gradencamera krijgt zes microfoons, een touchscreen en dezelfde uitklapbare montagebevestiging als de GoPro Hero 8 Black. De Max zou waterdicht zijn tot 10 meter diep en op een acculading zo'n 1,5 uur kunnen filmen.

Tweakers publiceerde vrijdag een round-up van 360-gradencamera's, waarin ook de GoPro Fusion wordt besproken. Wanneer GoPro zijn nieuwe actiecamera's aankondigt, is nog niet bekend. Vorig jaar presenteerde het merk zijn nieuwe modellen op 20 september.