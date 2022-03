EU begint formeel onderzoek naar Arm-overname door Nvidia

Nvidia heeft zijn voorstel om chipbedrijf Arm over te nemen deze week ingediend bij de EU. De Europese Commissie is daarmee begonnen met een formeel mededingingsonderzoek naar de overname.

Nvidia heeft het voorstel op woensdag ingediend bij de Europese Commissie, schrijft Bloomberg. De commissie zal binnenkort al een eerste oordeel vellen over de overname, waarna wordt bekeken of er een diepgaander onderzoek nodig is. De Europese Commissie houdt daarvoor een voorlopige deadline van 13 oktober aan, blijkt uit een indiening op de EU-website.

De verwachting is dat de Europese Commissie na 13 oktober nog enkele maanden de tijd zal nemen om een uitgebreider onderzoek te doen, schreef persbureau Reuters in augustus. Dat is omdat klanten van Arm en concurrenten van Nvidia kritisch zijn over de beoogde overname, onder andere omdat ze vrezen dat het licentiemodel van Arm hiermee in het gedrang komt. Bedrijven als Microsoft, Google en Qualcomm hebben hun zorgen geuit bij toezichthouders.

Bloomberg schrijft dat de EU zijn onderzoek hierom waarschijnlijk met 'tenminste vier maanden' zal verlengen, om mogelijke concurrentieproblemen te analyseren. Nvidia zelf belooft dat Arm zijn open-licentiemodel en de neutrale houding richting klanten behoudt na de overname. Nvidia gaf aanvankelijk aan dat het de overname tegen maart 2022 wil afronden.

Naast de EU, doen ook mededingingsautoriteiten uit verschillende andere landen onderzoek naar de overname. De Britse marktwaakhond is kritisch over de overname, en gaf eerder al aan dat het een diepgaand onderzoek wil naar de potentiële gevolgen hiervan. Begin augustus schreef Bloomberg dat het VK de Arm-overname mogelijk wil tegenhouden op grond van 'potentiële risico's voor de nationale veiligheid'. Ook de markttoezichthouder van China doet onderzoek naar de overname. The Information schreef eerder dat China van plan is om de overname 'te vertragen'.