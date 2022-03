Chinese gamestudio's moeten 'gewelddadige en obscene content' uit games halen

China heeft deze week nieuwe regels voor zijn gamesector geïntroduceerd. Ontwikkelaars moeten onder andere 'gewelddadige en obscene content' uit hun games verwijderen. De bedrijven moeten zich richten op het behoeden voor gameverslaving bij minderjarigen.

De overheid heeft Chinese gamebedrijven verteld dat ze deze nieuwe voorschriften moeten naleven, schrijft ook Bloomberg. De bedrijven moeten stoppen met 'de exclusieve focus op het najagen van winst en speelverkeer', om zo te voorkomen dat minderjarigen verslaafd raken aan games.

Ook moeten gamestudio's 'onderzoek naar de inhoud' van hun games opvoeren, en onder andere 'gewelddadige en obscene content' uit hun titels verwijderen. Daarnaast moet 'geldverheerlijking en verwijfdheid' in games vermeden worden, zo luiden de maatregelen van de Chinese overheid. Tencent en NetEase, twee grote gamebedrijven uit China, geven aan 'volledig mee te werken' met het verzoek van de Chinese regelgevers, schrijft persbureau Reuters.

De Chinese overheid is al langer bezig met het reguleren van de gamesector. Vorige maand verbood Beijing minderjarigen bijvoorbeeld om meer dan drie uur per week online te gamen. Gamebedrijven mogen diensten aan minderjarigen alleen aanbieden op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 20.00 en 21.00 uur. In China is er niet alleen strenge controle op games voor minderjarigen. De overheid bepaalt ook welke games en consoles in het land mogen verschijnen. Ook bepaalde de Chinese overheid in maart dat games niet meer informatie over gebruikers mogen verzamelen dan nodig is.