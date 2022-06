China beperkt online gametijd minderjarigen tot drie uur per week

De Chinese overheid heeft nieuwe regels gepresenteerd voor online gamende kinderen in het land. Gamebedrijven mogen de diensten aan minderjarigen alleen aanbieden op vrijdag, zaterdag en zondag tussen acht en negen uur 's avonds. Dat komt neer op drie uur gamen per week.

Behalve in de weekenden mogen minderjarigen gamen op feestdagen tussen acht en negen uur 's avonds, schrijft staatspersbureau Xinhua op Weibo. De regels zijn bedoeld voor 'bescherming van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen' en moeten vooral gameverslaving tegengaan. De regels zijn strenger dan die van 2019, toen gamen beperkt werd tot anderhalf uur per dag of drie uur op feestdagen.

Gamebedrijven mogen online gamen alleen aanbieden aan gebruikers die zich met hun echte naam hebben geregistreerd. Daardoor is het mogelijk te controleren of een gamer minderjarig is. Gamebedrijf Tencent gaf eerder dit jaar aan daar ook gezichtsherkenning voor te willen gebruiken.

De gamebedrijven zullen weinig gevolgen ondervinden van de stap, meldt financieel persbureau Bloomberg. Zo zegt Tencent, een van de grootste Chinese gamebedrijven, dat Chinese minderjarigen nu zorgen voor minder dan drie procent van de omzet. In 2019 werden er ook al beperkingen opgelegd voor de uitgaven die minderjarigen kunnen doen in online games. Voor meerderjarigen gelden de beperkingen niet.

In China is er niet alleen strenge controle op games voor minderjarigen. De overheid bepaalt ook welke games en consoles in het land mogen verschijnen. Ook mogen games niet meer informatie verzamelen over gebruikers dan nodig is.