'EU en VK gaan overnameplannen Arm door Nvidia grondig onderzoeken'

De EU en het Verenigd Koninkrijk gaan de geplande overname van Arm door Nvidia grondig onder de loep nemen. Dat meldt althans Financial Times, dat zich beroept op functionarissen en adviseurs in Brussel en Londen.

De FT schrijft dat functionarissen in de EU en het VK een kritisch onderzoek van de overnameplannen gerechtvaardigd achten, vanwege het groeiende belang van Arm's chipontwerpen in smartphones en andere apparaten. De krant quote een bron met directe kennis over de plannen die zegt dat de deal onderzocht gaat worden met een verbod als mogelijke uitkomst. De FT houdt echter een slag om de arm omdat het ook geluiden heeft vernomen dat het nog steeds mogelijk is dat de overnameplannen goedgekeurd gaan worden, al dan niet met concessie-eisen.

Nvidia maakte vorig jaar september bekend dat het Arm wil overnemen van het Japanse SoftBank. Met de overnameplannen is een bedrag van 40 miljard dollar gemoeid. Van meet af aan was het waarschijnlijk dat mededingingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, China, Europa en de VS niet makkelijk akkoord zouden gaan met een overname, vanwege de impact op de chipmarkt. Nvidia, Arm en SoftBank verwachtten destijds dat het achttien maanden zou duren voor de transactie afgerond kon worden. De onderzoeken van de verschillende mededingingsautoriteiten bevinden zich nog in een vroege fase, waarbij relevante marktpartijen bijvoorbeeld hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

Nvidia benadrukte bij het bekendmaken van het overnamevoorstel dat Arm zijn open-licentiemodel en neutrale houding richting klanten zou behouden. Critici zijn bang dat op lange termijn Nvidia, dat zelf ook chips ontwerpt, een concurrentievoordeel kan uitbuiten en andere chipfabrikanten kan benadelen. Volgens FT zijn die concurrenten actief aan het lobbyen in Brussel en Londen om de plannen niet goed te keuren.