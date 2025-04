Openwereldracegame LEGO 2K Drive verschijnt op 19 mei voor pc en consoles

LEGO en game-uitgever 2K kondigen LEGO 2K Drive aan, een openwereldracegame in het lego-universum. Doel van het spel is om de Sky Cup Trofee te winnen door het afmaken van racegames en minigames. Spelers kunnen hun eigen voertuigen bouwen.

De racegame speelt zich af in Bricklandia, een spelwereld met verschillende biomen, zoals een woestijnregio en een berglandschap. Het spel kent naast races en minigames ook 'uitdagingen', verzamelobjecten, 'dingen om te vernietigen' en voertuigen uit legothema's, zoals City, Creator en Speed Champions. Tijdens het racen kunnen spelers ook power-ups gebruiken.

In het spel kunnen gebruikers bestaande voertuigen uitkiezen en voertuigen aanpassen met ruim duizend legostukjes. Die legostukjes spelen ze voor een deel vrij tijdens het spelen van de game. De uitgevers spreken over kleurontwerpen, stickers en flairs. LEGO 2K Drive ondersteunt lokale splitscreenco-op en multiplayer.

Visual Concepts is ontwikkelaar van het spel; deze studio is al jarenlang verantwoordelijk voor de jaarlijkse NBA- en WWE-games. LEGO 2K Drive verschijnt op 19 mei voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One- en Series-consoles, Nintendo Switch en pc via Steam en de Epic Games Store. De uitgevers zeggen na de launch het spel uit te willen breiden met dlc, zoals extra voertuigen en een nieuwe biome.