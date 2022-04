“Leuk pakje, waar kan ik er ook een krijgen?” “Geduld, jonge Skywalker. Geduld…” Dit gesprekje verschijnt in beeld als je in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga de Anakin Skywalker uit Episode I samen laat spelen met Darth Vader. De game laat je de volledige negen delen van The Skywalker Saga doorspelen, waarbij je vrij bent om te spelen met je keuzen voor een personage. Je kunt dus besluiten om Episode I eens als Darth Vader te spelen of, als je beschikt over die downloadable content, met de Mandalorian. Het is een van de redenen dat deze game meer een geblokt eerbetoon is aan de legendarische filmreeks dan een ‘must-play’ op zich, want daarvoor begint het concept waarop de game drijft, toch wat uitgekauwd te raken.

Star Wars behoeft als franchise natuurlijk geen introductie en ook het feit dat er LEGO-games verschijnen, is niet nieuw. Sterker nog, in het verleden vonden beide franchises elkaar al vaker en dat leidde tot een aardige reeks LEGO Star Wars-games, waarvan in 2016 de laatste verscheen. Dat was een game op basis van Star Wars Episode VII: The Force Awakens, het begin van de recentste trilogie. Eerder verscheen onder meer al LEGO Star Wars: The Complete Saga. In dat spel werden de eerste zes films als onderwerp gebruikt, wat in 2007 natuurlijk nog het complete verhaal was. De aanwezigheid van die games is een handicap voor The Skywalker Saga. Hoewel de nieuwste twee films nog niet eerder als LEGO-game zijn verschenen en voor alle films hele nieuwe levels zijn gebouwd in een heel nieuwe game, valt niet te voorkomen dat het toch wat been there, done that aanvoelt.

Dat heeft niet eens te maken met de kwaliteit van het spel. Sterker nog: stellen dat dit de beste LEGO-game ooit gemaakt is, is niet overdreven. Nooit eerder zagen we het concept zo uitgebreid en veelzijdig voor de dag komen als in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Het is het concept zelf dat na al die jaren niet meer weet te verrassen. De kenmerkende stijl, de humor: het blijft leuk, maar is na al die jaren ook erg voorspelbaar. De keerzijde van dit argument is dat het gat tussen 2007 en 2022 wel vijftien jaar is en er wellicht een heel grote groep (jongere) gamers is die de oude games nooit gespeeld hebben. Hun zal dit een stuk minder opvallen. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga een zeer vergeeflijke game is en daardoor erg geschikt voor wat jongere gamers, dan is duidelijk dat lang niet iedereen er net zo naar zal kijken als wij doen.

Gekoesterde Star Wars-liefde delen met je kroost

Om die invalshoek maar meteen beet te pakken: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is een heerlijke game voor kinderen of om samen met je kinderen te spelen. Hoeveel vaders en moeders zullen deze game immers aangrijpen om hun eigen, decennia lang opgebouwde en gekoesterde liefde voor Star Wars te delen met hun kroost? De game biedt gamers daar alle gelegenheid voor. De accessibility-features maken het goed mogelijk de game makkelijk te maken, terwijl er ook niet echt een straf is voor doodgaan. Je poppetje verdwijnt even, je verliest wat Studs, maar staat daarna meteen weer op dezelfde plek met een verse levensbalk en alle kans om het gevecht alsnog winnend af te sluiten. De game bevat verder allerlei visuele grapjes en is ook volledig in het Nederlands te spelen.

Hoewel een van de unieke kanten van deze game is dat je de verhalen van de films kunt beleven met heel andere personages dan in de films gebeurt, is dat niet hoe je LEGO Star Wars: The Skywalker Saga aanvankelijk doorspeelt. Wanneer je de game voor het eerst start, kun je de eerste film van elk van de drie trilogieën kiezen. Het maakt dus niet uit of je eerst Star Wars Episode IV: A New Hope of eerst Star Wars Episode I: The Phandom Menace speelt, maar de hoofdstukken die na die delen komen, speel je vrij door eerst de eerste film af te maken. Het doorspelen van een van de films kost je zo’n anderhalf uur of net iets meer.

Het doorspelen van een film brengt je logischerwijs naar alle werelden en iconische momenten uit het Star Wars-universum. De levels die je tegenkomt, bestaan uit open stukken, waarin je vaak vrij van personage mag wisselen, en uit meer verhaalgedreven stukken, waarin je wel met de originele personages moet spelen. Dat moet je een keer doen, want alle delen van het universum die je via het verhaal hebt bezocht, zijn daarna ook beschikbaar in Free Play. Dat is van belang als je zin hebt om alle geheimen te ontdekken die in de spelwereld zijn verstopt. Vaak kom je namelijk hindernissen tegen die je niet kunt tackelen met de standaardpersonages. Je ziet dan een icoontje van een ander personage of type personage en weet dan dat je dat personage nodig hebt om op die plek iets te doen. Het is dan dus de bedoeling dat je later, in Free Play, nog eens terugkomt met dat andere personage, zodat je daarmee het afgesloten gebied wel kunt openen, of een computer wel kunt bedienen.

Jedi, Scavengers en meer

Wat elk personage kan, verschilt sterk, maar globaal vallen ze allemaal in een bepaalde categorie. Dat is nog best ingewikkeld, want Rey uit Episode VII is van het type Scavenger, terwijl Rey uit Episode VIII hoort bij het type Jedi. Als Scavenger kan Rey speciale voorwerpen bouwen, waarmee ze bijvoorbeeld een stukje kan zweven of muren kapot kan schieten, maar als Jedi heeft ze een lightsaber en kan ze grote blokken verplaatsen door de Force te gebruiken. Bounty Hunters kunnen speciale kisten kapotschieten, Storm Troopers kunnen met granaten gooien en medewerkers van de First Order kunnen computers aan boord van hun schepen bedienen. Daarnaast kom je flink wat soorten aliens tegen die geen Engels spreken en die je dus alleen kunt verstaan als je een Protocol Droid als C-3PO bij je hebt.

De reden dat je die kistjes wilt openen, obstakels wilt verwijderen en met de aliens wilt praten, is dat je zo de speciale ‘kyber bricks’ verzamelt. Studs zijn de kleine, ronde voorwerpen die je overal in de spelwereld vindt en die je ook krijgt als je elementen in de omgeving stuk mept, maar kyber bricks liggen niet voor het oprapen: je moet er meestal een puzzeltje voor voltooien of met een specifiek personage terugkomen om iets te kunnen doen wat met de normale personages niet kan. Die kyber bricks zijn nodig als je nieuwe vaardigheden wilt vrijspelen in de skill tree. Er is een reeks algemene vaardigheden en daarnaast kun je per categorie personages ook nog extra vaardigheden vrijspelen. Het is raadzaam om de algemene vaardigheden in elk geval wat te ontwikkelen. Het levert je al snel een extra levensbalk op, terwijl al je personages ook meer schade gaan toebrengen aan vijanden en Studs automatisch naar je personage toe komen vliegen, in plaats van dat je er fysiek overheen moet lopen. Deze upgrades maken de game nog wat gebruiksvriendelijker.

In de gameplay wordt het gros van de tijd gevuld met rondlopen en vechten met de vijanden die je tegenkomt. Afhankelijk van welke trilogie je speelt, zullen dat veelal droids van de Trade Federation, Storm Troopers van het Keizerrijk of soldaten van de First Order zijn. Je komt natuurlijk nog tal van andere vijanden tegen, maar dat is de basis. Af en toe krijg je een wat ander stuk gameplay voor je kiezen en dat is waar deze LEGO Star Wars op zijn best is. Door de LEGO-versie van Tatooiine lopen, dat hadden we al vaker gedaan, maar de verschillende lucht- en ruimtegevechten die je voert met X-Wings, de Millennium Falcon of een van de vele andere toestellen, waren steeds erg lekkere tussendoortjes.

Vechten met Maul, Kylo en Vader

Datzelfde geldt voor de baasgevechten. De meest iconische gevechten uit de films keren in deze game terug als baasgevechten. Die zijn op zich wel vermakelijk, maar zeker niet al te moeilijk, doordat je dus straffeloos mag doodgaan terwijl je afrekent met Darth Maul, Kylo Ren of een van de vele andere slechterikken uit de Star Wars-films. Uiteraard wordt dit alles begeleid door veel bekende citaten, die soms net even anders gebruikt worden dan je gewend bent in de films. Zo is er in deze game een behulpzame Protocol Droid die aan Anakin Skywalker uitlegt dat het Tusken-dorp dat hij nadert, niet alleen bewoond wordt door mannen, maar ook door vrouwen en kinderen…

Dit alles wordt in de typerende legostijl op je beeld getoverd en dat ziet er anno 2022 mooier uit dan je eerder hebt gezien. Je hebt meer dan ooit dat je naar geanimeerde ‘echte’ legopoppetjes zit te kijken en daarin is ook het detailniveau op orde. In de omgeving is veel op een geloofwaardige manier opgebouwd uit legoblokjes. Die bouwsels stukslaan levert je extra Studs op, terwijl je soms ook dingen moet slopen om met de onderdelen iets nieuws te bouwen. Andere delen van de omgeving zijn meer standaard en dus niet opgebouwd uit lego. Die elementen zien er niet altijd even geïnspireerd uit. Geen ramp, maar soms hadden we wel het idee dat er méér lego-elementen in de spelwereld hadden kunnen zitten.

De actie in de spelwereld wordt op een Xbox Series X in 4k vertoond en over het algemeen loopt dat vloeiend op 60 frames per seconde. Zo heel af en toe is daar wel een dipje in te zien, bijvoorbeeld als er een groot aantal losse onderdelen in beweging is en er ook een gevecht gaande is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan momenten dat je eigen personage doodgaat, temidden van een groter gevecht. Op dat moment laat je een aardige hoeveelheid Studs vallen en wordt je personage herladen, maar gaat het overige door met waar het mee bezig was. Op dat soort momenten hikt de game af en toe een beetje, maar heel erg wordt het allemaal niet.

Het geluid is in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga soms een van de sterkste onderdelen en soms een van de minste. Dat heeft te maken met de fraaie muziek van John Williams, die de gameplay vaak uitstekend begeleidt, maar ook met de stemmen. De oude LEGO Star Wars-games hadden nog geen voice-acting, dus dat is alvast een leuk pluspunt voor deze nieuwe game, maar de kwaliteit loopt wel flink uiteen. De meeste stemmen zijn niet ingesproken door de originele acteurs achter de personages, maar sommige acteurs leveren een uitstekende prestatie en komen wel in de buurt van het juiste stemgeluid. Anderen lijken nergens op en halen je soms een beetje uit de spelervaring. Dat is verder niet zo erg, want LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is niet bedoeld als hyperrealistische navertelling. De game neemt zichzelf niet overdreven serieus en dat is een goede zet. Het maakt de minder overtuigende stemmen minder erg en biedt ruimte voor wat extra vrijheid in de dialogen.

Een laatste puntje dat we nog even willen aanstippen, is de coöperatieve multiplayer. We weten van LEGO-games dat ze vrijwel altijd bedoeld zijn om in co-op te worden gespeeld en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is daar geen uitzondering op. Dat maakt het dus extra vreemd dat deze game niet online te spelen is. Wij zaten onlangs al helemaal klaar om een avondje te co-oppen, om er vervolgens achter te komen dat dat helemaal niet op afstand kan. De game kan alleen samen gespeeld worden als je naast elkaar op de bank zit. Oké, dat is ook wel gezelliger, maar erg praktisch is het natuurlijk niet, en in een tijd waarin we steeds meer online kunnen doen, ook een beetje raar.

Conclusie

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is een leuk spel, maar zeker als je al vaker LEGO-games hebt gespeeld, ligt verveling vrij snel op de loer. De game werkt prima en biedt in de gameplay wat leuke verrassingen en vormen van gameplay die je niet eerder in LEGO-games hebt gezien. Dat maakt het al wat meer de moeite waard, maar het meeste voelt iets te vertrouwd aan. Dan nog is LEGO Star Wars: The Skywalker Saga een leuke, humorvolle ode aan de negen Star Wars-films en de mogelijkheid om de vele werelden uit de films te verkennen met andere personages, waarvan er echt honderden zijn, is een leuke extra die soms tot hilarische situaties leidt. Het was fijn geweest als de game ook online in co-op te spelen was, maar dat ondersteunt de game niet, dus als je samen met een vriend wilt spelen, zul je dat samen op de bank moeten doen. Al met al een leuke game die ook zeker geschikt is voor een wat jongere doelgroep, maar voor wat oudere gamers heeft hij net te weinig om het lijf om meer dan een grappig Star Wars-naslagwerk te zijn. Voor hen wordt de game te snel saai.