Lego Star Wars: The Skywalker Saga verschijnt in de lente van 2022

Lego Star Wars: The Skywalker Saga heeft een nieuwe verschijningsdatum gekregen. Het spel moet in de lente van volgend jaar verschijnen voor consoles en pc. Eerder dit jaar werd de in 2019 aangekondigde game voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Uitgever Warner Bros. en ontwikkelaar TT Games tonen een nieuwe gameplaytrailer en maken daarin de nieuwe verschijningsperiode bekend. De game bevat herkenbare momenten uit negen Star Wars-films en komt uit voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie, de Nintendo Switch en Windows.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga werd tijdens de E3 van 2019 voor het eerst aangekondigd. Een jaar daarna werd bekendgemaakt dat het spel in de lente van 2021 zou uitkomen, maar in april dat jaar zeiden de makers dat dit niet gehaald zou worden en werd het spel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens ontwikkelaar TT Games was dat nodig om 'de grootste en beste Lego-game ooit' te maken.