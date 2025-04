Gerucht: Apple steekt miljard dollar in films voor release in bioscopen

Apple zou naar verluidt dit jaar een miljard dollar steken in de ontwikkeling van films die eerst in bioscopen te zien zijn en pas daarna een release krijgen op de eigen streamingdienst TV+. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg.

Films voor Apple TV+ kwamen tot nu toe alleen uit in bioscopen om ze in aanmerking te laten komen voor filmprijzen, maar Apple wijzigt die strategie, claimt Bloomberg. Het financiële persbureau deelt vaak correcte informatie over onaangekondigde producten en diensten van Apple en beroept zich op anonieme bronnen. De films moeten minstens een maand in duizenden bioscopen gaan draaien.

De bedoeling van Apple is om via de films zijn streamingdienst TV+ onder de aandacht van liefhebbers te brengen. Ook zou het met een brede release in bioscopen makkelijker worden om grote namen op het gebied van regie en acteren te interesseren voor Apple-films. Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. TV+ heeft naar verluidt enkele tientallen miljoenen abonnees. Amazon zou hetzelfde overwegen met films die het laat maken voor zijn Prime Video-streamingdienst.