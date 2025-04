WhatsApp begint met eigen account op WhatsApp

WhatsApp begint met een eigen account op WhatsApp voor onder meer tips en aankondigingen. Dat was er tot nu toe niet. WhatsApp heeft deze week voor het eerst een bericht gestuurd naar een onbekend aantal gebruikers.

WhatsApps officiële account, maart 2023

Het officiële account is al te zien geweest op iOS en Android, meldt WABetaInfo. Het account is te herkennen aan de naam WhatsApp en een vinkje achter die naam. De omschrijving meldt bovendien dat het gaat om een officieel account van het Meta-dochterbedrijf.

Het eerste bericht is een tip over hoe gebruikers berichten kunnen laten verdwijnen. In andere chatapps hebben ontwikkelaars vaak ook een officieel account, veelal om nieuwe functies in de app uit te lichten en aankondigingen te doen. Het is onbekend wanneer het officiële WhatsApp-account bij iedereen te zien zal zijn. Het bedrijf heeft daar nog niets over gezegd.