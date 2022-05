EA gaat crossplay testen in FIFA 22 op nieuwste consoles en Stadia

EA start 'binnenkort' een test met crossplay in FIFA 22. Spelers op de PlayStation 5, Xbox Series X en S en Google Stadia, kunnen het dan tegen elkaar opnemen in Online Seasons en Online Friendlies. De test komt niet naar de pc-versie en de consoles van de vorige generatie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de crossplaytest precies start, maar EA schrijft dat dit in de nabije toekomst zal zijn. De ontwikkelaar wil met de test ervaringen opdoen voor de eventuele implementatie van crossplay in toekomstige titels. Daarmee lijkt het erop dat FIFA 22 geen volwaardige crossplay krijgt, maar dat zou bijvoorbeeld wel in FIFA 23 kunnen verschijnen.

Spelers op de desbetreffende platforms krijgen zodra de test start, in het hoofdmenu een widget te zien over de test. Die widget is te openen en vervolgens kan crossplay ingeschakeld worden. Spelers kunnen hier ook zoeken naar vrienden, ongeacht op welk platform ze spelen. In het menu voor wedstrijdinstellingen komt ook een optie om deelname aan de crossplaytest in of uit te schakelen.

De aankondiging van de test valt samen met het beschikbaar komen van FIFA 22 via het PlayStation Plus-abonnement. Het lijkt er ook op dat de game naar EA Access komt en daarmee ook naar Xbox Game Pass Ultimate. De toevoeging van de game aan deze abonnementen kan een flinke groei van het aantal actieve spelers opleveren.