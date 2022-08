Titel FIFA 23 Platform Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Google Stadia Ontwikkelaar EA Sports Uitgever EA Sports Releasedatum 26 september 2022

Wie had gedacht dat het er ooit van zou komen? Het was lang niet altijd de beste game, in vervlogen jaren vaak niet eens de beste voetbalgame, maar toch: FIFA was er altijd. Vanaf het eerste FIFA International Soccer, dat in 1993 verscheen voor de SEGA MegaDrive, ontbrak de titel nooit meer op de jaarlijkse releasekalender. Sterker nog, met enige regelmaat voegde Electronic Arts er extra titels aan toe, zoals FIFA Street, of games die in het teken stonden van Europese- of Wereldkampioenschappen. Maar het is echt zo; FIFA 23 wordt de laatste in de reeks en als je het EA vraagt, moet de laatste een absoluut hoogtepunt zijn.

Natuurlijk stopt EA na dit jaar niet met voetbalspellen maken. De game zal in 2023 gewoon in een nieuw jasje weer op de markt komen, maar dan onder de titel EA Sports Football Club. Feitelijk is dit EA dat tegen de FIFA zegt: wij hebben je naam niet meer nodig. De voetbalbond wilde een miljard dollar hebben van EA, wat de gamemaker dan zou toestaan de naam FIFA te gebruiken voor een periode van vier jaar. Let wel, die deal zou alleen over de naam gaan. Alle andere licenties, zoals het recht om echte club- en spelersnamen te gebruiken, gaan via andere wegen. Een miljard voor een naam ging EA te ver. Directeur Andrew Wilson stelde in een reactie dat zeker jongeren bij de naam FIFA eerder denken aan EA’s voetbalspel dan aan de organisatie die toernooien organiseert en over voetbalregels gaat. Hoe dan ook, het huwelijk tussen de FIFA en EA loopt na 30 jaar op de klippen en FIFA 23 is in die zin dus het afscheidsfeestje.

Tijdens een presentatie die Tweakers en andere journalisten half juli te zien kregen, werd de nadruk dan ook gelegd op de weg die FIFA heeft afgelegd. In vogelvlucht kregen we te zien hoe de game van hoekige, houterig bewegende poppetjes is uitgegroeid tot een spelervaring die de realiteit steeds beter weet na te bootsen. Daarin zijn allerlei grote en minder grote toevoegingen gezichtsbepalend geweest. Voor een van de recentere toevoegingen geldt dat in FIFA 23 vrij letterlijk. Vrouwenvoetbal wordt in het spel namelijk opnieuw uitgebreider neergezet en Sam Kerr, sterspeler van het Australische vrouwenteam en van Chelsea, siert zelfs de cover van sommige versies van het voetbalspel. Hand in hand met de symboliek van een eerste vrouwelijke ‘coveratleet’ gaat dat het WK voor vrouwen in de game zit, alsmede een fiks aantal vrouwelijke clubteams. De kans is dus groot dat we nationale sterren als Miedema, Groenen en Martens dus zowel in het oranje als bij hun club kunnen zien in FIFA 23.

Dat gebeurt dan ook nog eens in sterk verbeterde vorm. EA heeft dit jaar meer moeite gestoken in het toevoegen van kloppende animaties voor vrouwelijke speelsters. Een vrouw beweegt immers anders dan een man en het verschil tussen beide moet in FIFA 23 beter zichtbaar zijn. Dat betekent overigens niet dat er in de rest van het spel geen nieuwe animaties te zien zijn. Hypermotion 2, de opvolger van de techniek achter de animaties in FIFA 22, moet de game op verschillende manieren verbeteren. Daarnaast zijn er buiten de gameplay natuurlijk ook allerlei vernieuwingen, met onder meer een vereenvoudigde manier om teams te bouwen in Ultimate Team en eindelijk wat nieuwe features voor de aloude carrièremodus.