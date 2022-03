'EA's FIFA-games krijgen straks naam EA Sports Football Club'

EA zou de FIFA-naam in zijn voetbalgames in de toekomst vervangen door EA Sports Football Club. De gamemaker zou FIFA's licentiekosten en overige voorwaarden op het gebied van gameplaytechnische zaken niet meer het geld waard vinden.

Dat werd ontdekt door VentureBeat-journalist Jeff Grubb. Hij ontdekte handelsmerken met de nieuwe naam en dacht aanvankelijk dat het een spelmodus binnen FIFA-games zou kunnen zijn, maar 'na rondgevraagd te hebben, blijkt dat dat de naam wordt', vertelt Grubb in zijn Grubbsnax-podcast.

Het is niet voor het eerst dat er gesproken wordt over afstand nemen van de FIFA-naam door EA, die hem sinds 1993, dus bijna 30 jaar lang, gebruikt. In oktober van vorig jaar schreef de New York Times dat de FIFA meer dan 1,2 miljard dollar wil zien voor een vierjarige licentie om de naam te gebruiken. Het oude bedrag is 600 miljoen dollar per vier jaar. Naar aanleiding van de verhoging zou EA al overwegen de naam te laten vallen, schreef de krant.

Vorige maand bleek dat EA-topman Andrew Wilson in een interne vergadering heeft gesteld dat FIFA herkenbaarder zou zijn dankzij de games dan dankzij hun rol in de sport. Buiten een wk-jaar zou FIFA niet meer dan 'vier letters op de doos' zijn. Daarnaast zou het laten vallen van de naam 'mogelijkheden tot nieuwe partnerschappen en gameplaymodes scheppen'. De vergaderingsnotulen kwamen in handen van VGC.

Het effect van de naamsverandering zou merkbaar worden bij de eerstvolgende voetbalgame van EA. FIFA kwam de afgelopen jaren altijd in september of oktober uit, dus het valt te verwachten dat EA Sports Football Club 23 dan in september of oktober van dit jaar verschijnt, als de uitspraak van Grubb klopt.