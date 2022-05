Kritieke kwetsbaarheden treffen 'miljoenen' Aruba- en Avaya-switches

Onderzoekers hebben vijf kritieke kwetsbaarheden in een TLS-bibliotheek aangetroffen die misbruik van switches van Aruba en Avaya mogelijk maken. Kwaadwillenden kunnen ongepatchte switches misbruiken voor het stelen van data.

De oorzaak van de vijf kwetsbaarheden ligt bij bugs in NanoSSL. Volgens beveiligingsbedrijf Armis, dat de kwetsbaarheden vond, maken zo'n tien miljoen netwerkapparaten van HPE's Aruba en Extreme Networks Avaya gebruik van deze TLS-bibliotheek van ontwikkelaar Mocana, een dochterbedrijf van DigiCert.

Armis heeft de bundel kwetsbaarheden TLStorm 2.0 genoemd. De publicatie volgt dan ook op die van TLStorm, een set van drie kwetsbaarheden die Armis in maart bekendmaakte. Ook bij die kwetsbaarheden ging het om bugs in NanoSSL. Daarmee waren Smart-UPS-voedingen voor de enterprisemarkt van APC over te nemen.

Volgens Armis kunnen aanvallers met de TLSorm 2.0-kwetsbaarheden bijvoorbeeld de portal van switches omzeilen en op afstand code uitvoeren om toegang tot bedrijfsnetwerken te verkrijgen. Ook noemt het bedrijf een scenario waarbij aanvallers via de switch vanaf het virtuele gastnetwerk kunnen inbreken op het bedrijfs-vlan. Aruba en Avaya hebben patches voor getroffen producten uitgebracht. Armis is niet bekend met misbruik in de praktijk.