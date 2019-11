Talpa Network en Azerion richten nieuw Nederlands bedrijf voor casual gaming op

Mediareus Talpa Network en technologiebedrijf Azerion hebben aangekondigd dat ze gaan samenwerken op het gebied van casual gaming. De ondernemingen richten hiervoor op 1 december een Nederlandse joint venture op met de naam 'Talpa Gaming, powered by Azerion'.

Tweakers heeft Azerion gevraagd wat gebruikers concreet mogen verwachten van de samenwerking, maar het bedrijf kon of wilde daarover nog geen details vrijgeven. Tot de bekendste games van de joint venture behoren Governor of Poker en Hotel Hideaway. Azerion, een techbedrijf in de media- en entertainmentsector met een sterke nadruk op gaming, is ook eigenaar van sociaalnetwerksite Habbo Hotel en het videobedrijf Zoomin.tv.

Het totale portfolio omvat ruim negenduizend games. Gebruikers kunnen die spelen op de websites Spele.nl en Funnygames.nl. De bedrijven kondigden ook aan dat er 'gefaseerd' nieuwe spelletjes bij zullen komen. Louise van Nispen, tot voor kort director data bij Talpa Network, is benoemd tot ceo en vormt samen met Robbert Oomens en Age Sluis het management van de nieuwe onderneming. Talpa noemt casual gaming 'een essentiële pijler' van het bedrijf.