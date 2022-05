Vermeende 3DMark-scores van AMD Radeon RX 6800XT verschijnen online

Verschillende bronnen hebben 3DMark-resultaten van een vermeende AMD Radeon RX 6800XT gepubliceerd. De websites tonen benchmarkresultaten op een 4k-resolutie. Deze resultaten worden onder andere vergeleken met de RTX 3080 van Nvidia.

Verschillende websites claimen vermeende 3DMark-resultaten van de komende RX 6800XT-videokaart in handen te hebben, zo schrijft VideoCardz. Deze resultaten zijn echter nog niet bevestigd en kunnen ook beïnvloed zijn door drivers. Neem dit dus met een korrel zout. Onafhankelijke praktijkresultaten, zoals gameprestaties, zijn nog niet beschikbaar. AMD zelf toonde eerder al wel gameprestaties van een RX 6000-videokaart. Het bedrijf noemde echter niet welke Big Navi-gpu werd gebruikt.

Onder andere Igor's Lab, een Duitse techsite, publiceert vermeende 3DMark-resultaten. De website claimt zich te baseren op twee 'compleet verschillende' bronnen van board partners die 'zowel AMD- als Nvidia-videokaarten aanbieden'. Dat zouden bedrijven als ASUS, Gigabyte of MSI kunnen zijn. Igor's Lab deelt onder andere resultaten uit de Firestrike Extreme 4K-benchmark, waar de RX 6800XT ongeveer 22 procent beter presteert dan de RTX 3080. Omgerekend zou dat neerkomen op een score van 13066 voor de AMD-gpu, waar de RTX 3080 van Nvidia 10688 punten haalt. Het gaat hierbij wel om de combined-scores, waarbij ook de gebruikte cpu een rol speelt. De exacte specificaties van het testsysteem zijn niet bekend.

Vermeende RX 6800XT-prestaties in percentages (links) en omgerekende scores. Afbeeldingen via Igor's Lab

In de Time Spy Extreme 4K-benchmark is het verschil volgens Igor's Lab kleiner. De RX 6800XT presteert daar ongeveer 3,2 procent beter dan de tegenhanger van Nvidia. In Port Royal, een raytracingbenchmark, presteert de RTX 3080 juist 22 procent beter dan de vermeende RX 6800XT. De Radeon-gpu lijkt met raytracing wel iets beter te presteren dan de RTX 2080 Ti.

Wccftech claimt ook 3DMark-resultaten van de RX 6800XT in handen te hebben. Wccftech publiceert vaker informatie over onaangekondigde hardware, maar de juistheid daarvan is wisselvallig. De resultaten van deze website komen wel overeen met die van Igor's Lab; Wccftech claimt ook dat de RX 6800XT tot 22 procent beter zou presteren in Firestrike Ultra 4K. In TimeSpy lijkt het verschil wederom kleiner en in raytracingbenchmarks lijkt de RTX 3080 beter te presteren dan AMD's komende videokaart.

Meer vermeende 3DMark-resultaten van de RX 6800XT. Afbeelding via Wccftech

Twitter-gebruiker KittyYYuko heeft naar eigen zeggen ook benchmarkresultaten van een Navi 21 XT-gpu. Die chip wordt volgens geruchten in de RX 6800XT gebruikt. De Twitter-gebruiker stelt hierbij echter dat de gpu in kwestie 80 compute units heeft. Dit komt niet overeen met eerdere geruchten, die stellen dat de chip 72 cu's heeft. De resultaten die KittyYYuko publiceert, komen wel redelijk overeen met die van Igor's Lab en Wccftech, zo schrijft Videocardz.

AMD onthult zijn komende videokaarten op woensdag 28 oktober tijdens een livestream. Volgens geruchten introduceert het bedrijf dan een RX 6900XT, RX 6800XT en RX 6800. Volgens geruchten krijgen de RX 6800-videokaarten van AMD onder andere 16GB aan gddr6-geheugen. De RTX 3080 beschikt over 10GB aan sneller gddr6x-geheugen. De presentatie van AMD wordt om 17:00 uur Nederlandse tijd gehouden.