'LG Display stelt start massaproductie van oledpanelen in Chinese fabriek uit'

LG Display lijkt de massaproductie van grote oledpanelen in zijn fabriek in het Chinese Guangzhou opnieuw uit te stellen. Die productie had oorspronkelijk al moeten zijn begonnen, maar verschillende recente issues maken dat de start van de productie later zal beginnen.

Het Koreaanse Chosun Business News meldt dat de massaproductie volgens de huidige planning vermoedelijk in het derde kwartaal van dit jaar zal beginnen. De massaproductie had eigenlijk al in oktober vorig jaar moeten aanvangen. Vervolgens werd dat januari dit jaar, maar ook dat werd niet gehaald.

Onder meer het probleem van het bereiken van goede yields zou nog altijd een probleem zijn. Daar komen nu andere factoren bij, zoals een inzakkende vraag als gevolg van de coronacrisis. Om de problemen het hoofd te bieden heeft LG Display 170 extra technici naar de fabriek gestuurd; zij zouden niet te maken krijgen met Chinese quarantainemaatregelen en dus snel in de fabriek aan te slag kunnen.

De fabriek in Guangzhou kan maandelijks 60.000 platen afleveren, maar in 2021 moet dat oplopen tot 90.000 platen. Het is de vraag of die aantallen gelet op de huidige marktomstandigheden gehaald gaan worden. LG Display wilde oorspronkelijk in totaal meer dan 6 miljoen oledpanelen leveren in 2020, maar er wordt vanuit gegaan dat dat aantal niet gehaald wordt.