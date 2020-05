Caiway-klanten in diverse regio's melden problemen met internet en televisie

Caiway-klanten in onder meer een regio in Noord-Brabant en in Overijssel melden dat er sprake is van een storing bij televisie en/of internet. Voor sommige klanten duren de televisieproblemen al langer.

Caiway meldt op zijn eigen website dat er sprake is van een storing bij de glasvezeldiensten in Overijssel. 'Op dit moment gaat er iets niet goed in ons netwerk waardoor diensten mogelijk niet werken zoals je gewend bent', schrijft de provider. Het bedrijf zegt dat nog onderzocht wordt wat er precies aan de hand is. Een verwachte tijd voor wanneer deze problemen zijn verholpen, is er nog niet. De storing lijkt in de loop van maandagmiddag te zijn begonnen.

De klachten over wegvallend internet door de glasvezelstoring komen bijvoorbeeld uit de plaats Malden in het zuiden van Gelderland, maar ook uit Berghem in Noord-Brabant, vlakbij de stad Oss. Een gebruiker meldt op Allestoringen.nl dat er sinds vorige week woensdag ook geen televisie meer is in Malden. Ook meldt hij dat zijn ip-adres aangeeft dat hij zich in Estland bevindt. Dat probleem met ip-adressen wordt ook gemeld door andere gebruikers. Een gebruiker uit het Noord-Hollandse Uithoorn meldt dat zijn internetverbinding meer dan eens per dag wegvalt, dat de snelheid enorm fluctueert en dat de normale snelheid niet gehaald wordt.