Seasonic Prime TX-1600-psu met Noctua-koeler en ATX 3.1 kost 500 euro

Seasonic en Noctua hebben de Prime TX-1600 Noctua Edition aangekondigd. De voeding is gebaseerd op de Seasonic Prime TX-1600, beschikt over een 120mm-A12x25-ventilator van Noctua en ondersteunt de PCIe 5.1- en de ATX 3.1-standaard. De psu gaat 499 euro kosten.

Uit de specificatielijst blijkt dat de voeding zowel een 80 Plus Titanium-certificering als een Cybenetics Lambda A++-label heeft meegekregen. De 80 Plus Titanium-certificering wil zeggen dat de psu een maximale efficiëntie van 94 procent behaalt. De voeding beschikt over een aangepast ventilatierooster, waardoor warmte nog beter afgevoerd wordt en er minder geluidsproductie optreedt. Het apparaat komt volgens het persbericht met een modulair kabelmanagementsysteem en de fabrikanten geven twaalf jaar garantie. De Prime TX-1600 Noctua Edition meet 210x150x86mm. Dat is even groot als de reguliere Prime TX-1600 van Seasonic die eerder dit jaar werd geïntroduceerd. De Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition krijgt een adviesprijs van 499 euro mee.