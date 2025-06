Seasonic werkt aan 'solid state heatsinks' voor voedingen

Seasonic wil zijn voedingen uitrusten met heatsinks, door het bedrijf OptiSink Design genoemd. Die moeten in de plaats komen van traditionele heatsinks, waaraan mosfets worden geschroefd, en moeten die mosfets beter koelen.

De eerste voedingen met die techniek moeten modellen uit de goedkopere Focus- en Core-serie worden. Met de OptiSink Design-heatsinks wil Seasonic het productieproces van de voedingen vereenvoudigen, de kosten van handwerk verlagen en nog belangrijker: de koelefficiëntie verbeteren. OptiSink Design maakt namelijk gebruik van een copper plated pcb, dat als heatsink dienstdoet, in plaats van een traditionele metalen heatsink. Op die 'ouderwetse' heatsink moeten de mosfets van de voeding vastgeschroefd worden met een laagje thermisch geleidende pasta met lijm ertussen. Dat proces is handwerk en lastig consistent te krijgen. Soms kan een schroef harder aangedraaid worden en er kan meer of minder pasta gebruikt worden.

Met de pcb-koeling, die overigens net als de metalen koelribben haaks op het grote pcb van de voeding geplaatst wordt, stapt Seasonic over op smd-mosfets die machinaal op de pcb's geplaatst worden en via reflow worden vastgesoldeerd. Dat levert consistentere producten op en het soldeertin moet betere warmtegeleiding mogelijk maken. Kleine gaatjes in de koperen laag op het pcb moeten de oppervlakte vergroten, zodat meer warmte kan worden afgegeven aan de omgeving. Bovendien zijn de pcb-heatsinks kleiner dan metalen exemplaren. Dat komt de airflow binnen de voeding, en zo de koeling, ten goede. Aanvankelijk komt de techniek naar de Core- en Focus-voedingen, maar later ook naar de high-end voedingen in de Prime-serie.

Die Prime-serie is uitgebreid met een voeding van maar liefst 2200W, uiteraard volledig modulair en gemaakt volgens de ATX 3.1-standaard. De voeding is 80 Plus Platinum-gecertificeerd en krijgt twaalf jaar garantie. Een versie van de Prime TX met iets minder vermogen, 'slechts' 1600W, is voorzien van een Noctua-ventilator, de NF-A12x25, die de voeding 8 tot 10dB(A) stiller moet maken.