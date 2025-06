LinkedIn beperkt gerichte advertenties na klacht privacyorganisaties

LinkedIn gaat gerichte advertenties op basis van gevoelige gegevens niet meer toestaan op zijn platform, meldt Bits of Freedom vrijdag. Eerder dit jaar diende de burgerrechtenbeweging een klacht hierover in bij de Europese Commissie.

Het socialemediaplatform staat niet meer toe dat adverteerders wereldwijd gebruikers in de EER targeten met advertenties op basis van LinkedIn-groepsnamen, die gevoelige categorieën van persoonsgegevens kunnen bevatten of onthullen, schrijft Bits of Freedom. Die gegevens betreffen onder andere ras, seksualiteit of politieke opvattingen. De beperkingen gelden echter niet voor gebruikers buiten de EER, schrijft de organisatie.

"De ontwikkelingen tonen dat de nieuwe platformwet, de DSA, werkt en we kijken ernaar uit om soortgelijke zaken op te pakken en aan te vechten", schrijft Lotje Beek, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. LinkedIn en moederbedrijf Microsoft hebben zelf nog niets gezegd over de wijziging.

In februari diende Bits of Freedom samen met EDRi, Global Witness en Gesellschaft für Freiheitsrechte een klacht in bij de Europese Commissie over een mogelijke inbreuk op de Digital Services Act. Een paar weken later liet de EC weten dat er een verzoek was ingediend bij LinkedIn om te bepalen of het platform de wet overtreedt met zijn advertenties.

Update, 16.51 uur: Juiste link naar bron toegevoegd. De vorige link leidde naar dit artikel.