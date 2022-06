Black Mesa-ontwikkelteam brengt Definitive Edition van game uit als bèta

Van de semi-officiële remaster van Half-Life 1, Black Mesa, is nu een Definitive Edition beschikbaar. Deze editie, die in bèta verkrijgbaar is, tilt vooral de graphics van de eerder uitgebrachte levels naar het niveau van de recenter uitgebrachte omgevingen.

In een blogpost leggen de ontwikkelaars van Crowbar Collective uit dat ze vooral de verbeterde lichteffecten, die nu al in de Xen-levels zitten, naar de eerdere levels die zich op de Aarde bevinden, brengen. Ook het nieuwe dynamic light system wordt breder geïmplementeerd. Dat lichtsysteem wordt ook ingezet in het kader van gameplay-aanpassingen. Zo zullen de lichten in het level Power Up nu overal uit staan, wat ervoor zorgt dat de schaarse overgebleven lichten sterke dynamische schaduwen produceren.

De reden dat men teruggaat naar die eerdere levels, is omdat de eerste releases van wat toen nog een mod was in 2012 plaatsvonden. Sindsdien is de kwaliteit van de ontwikkelstudio verbeterd, waardoor er een kloof is ontstaan tussen eerder en later werk.

Black Mesa begon als een mod voor Half-Life 2, nadat men teleurgesteld was over de verbeteringen die Half-Life: Source met zich meebracht. Die game draaide namelijk wel op Valves toentertijd nieuwe engine, maar grafische verbeteringen waren er nagenoeg niet. Pas in maart van dit jaar kwam er een daadwerkelijke release van Black Mesa, na vijf jaar in Early Access.