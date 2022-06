Tweaker maakt grote legostad met alle 12V-treinen uit jaren tachtig

Tweaker almightyarjen heeft zijn jongensdroom waargemaakt. Hij bouwde een legostad en treinnetwerk met alle lego-12V-treinen uit de jaren tachtig. De stad zelf bestaat uit iconische legosets van die periode. Alles legde hij vast op video.

Het resultaat van het megaproject van almightyarjen, waar hij maandenlang aan werkte, is te zien in een twaalf minuten lange video. Die toont niet alleen alle gebruikte legosets tot in detail, maar bevat ook toepasselijke muziek en verwijzingen naar films uit de jaren tachtig. De totstandkoming van de video heeft flink wat voeten in de aarde gehad.

Omdat Arjen met oud materiaal werkte, was de staat daarvan niet al te best. "De metalen middengeleider van de rails en de contactpunten op de motoren zijn 35 jaar oud en hadden in totaal een uur of zes aan polishing met railgum en alcohol nodig om ze weer goed geleidend te krijgen. Railgum gebruiken ze hiervoor bij modelspoorbanen", vertelt hij.

Ook waren veel onderdelen van de gebruikte sets in de loop der jaren vergeeld. "Bijna alle witte en grijze onderdelen, inclusief spoor, heb ik ontdaan van de vergeling door middel van een waterstofperoxide-oplossing en UV-licht. In de zomer ging dat goed buiten in de zon, maar in de herfst is die er vaak niet of te zwak. Daarom heb ik een de-yellowing device gebouwd", legt Arjen uit. Hoe dat apparaat werkt, beschrijft hij in een video van twintig minuten.

Voor de verlichting van de treinen en de gebouwen gebruikte Arjen originele lego-12V-light bricks, ongeveer 120 in totaal Om die allemaal aan te sluiten op de bijbehorende afstandsbedieningen, had hij 350 meter kabel nodig.

Ontsporende treinen

Niet alleen optisch, maar ook technisch is het gebruik van het oude materiaal een uitdaging. "Tijdens het project zijn twee zeldzame, rode 12V-treinmotoren versleten. Die zijn zo'n honderd euro per stuk waard. 12V-treinen staan erom bekend dat ze vaak ontsporen en blijven hangen op wissels. Daar had ik ook veel last van, enorm frustrerend!"

Dat was voor Arjen toen hij begon met zijn hobby als legotreinverzamelaar dan ook de reden dat hij direct overstapte op het 9V-systeem van de jaren negentig, want dat rijdt veel stabieler. Voor dit project moesten al zijn treinen van 9V omgebouwd worden naar 12V, met andere motoren, wielen en verlichting met bedrading.

En dan was er nog de hitte in de zomer; tijdens het filmen liep de temperatuur op zolder op tot 33 graden. Het gevolg: treintransformatoren die zichzelf uitschakelden op hun thermische beveiliging. "Dus na een half uurtje filmen stond het zaakje weer stil. Ik kon het een beetje verhelpen met bevroren koelblokken van een koelbox."

In totaal schoot Arjen 1,5 terabyte aan 4k-videomateriaal. Dat is niet allemaal gebruikt voor de uiteindelijke video, maar er zijn meer beelden te zien. Arjen heeft namelijk ook een extra YouTube-kanaal voor work in progress-video's en daarvan zijn er dertien te bezichtigen, die ieder een deel van het project uitlichten.

Achter-de-schermenfoto's van almightyarjen

Gebruikte legosets

Arjen gebruikte voor zijn project alle 12V-legotreinen en ook haalde hij de aanvullende wagons en treinsets met zaken als stations, spoorwegovergangen en depots in huis. De stad zelf bestaat uit iconische legosets uit hetzelfde tijdperk.

Nu zijn video klaar is, biedt Arjen veel van de gebruikte sets weer aan op Bricklink. "Het is te kostbaar om alles te houden. Alleen de sets die ik echt mooi vind en uiteraard alle treingerelateerde sets, die ik allemaal al had, houd ik in mijn verzameling."

12V-legotreinen Aanvullende legotreinsets Aanvullende legowagens 7725 Electric Passenger Train 7727 Freight Steam Train 7730 Electric Goods Train 7735 Freight Train 7740 Inter-City Passenger Train 7745 High-Speed City Express Passenger Train 7750 Steam Engine 7755 Diesel Heavy Shunting Locomotive 7760 Electric Diesel Locomotive 7822 Railway Station 7823 Container Crane Depot 7824 Train Station 7834 Level Crossing 7835 Manual Road Crossing 7838 Feight Loading Depot 7839 Car Transport Depot 7866 Remote Controlled Road Crossing 7813 Shell Tanker Wagon 814 Crane Wagon 7815 Passenger Carriage / Sleeper 7817 Crane Wagon 7818 Passenger Carriage 7819 Postal Container Wagon 7820 Mail van 7821 Service wagon

Meer over de legocreaties van almightyarjen

Arjen kwam met zijn legocreaties al eerder in de schijnwerpers te staan. Hij was in 2016 te zien in de videoserie Gathering of the Tweakers. In die reportage vertelt hij onder andere over een terminal bestaande uit twintigduizend onderdelen. Ook maakte Arjen een compressor van lego, waar Tweakers aandacht aan besteedde. Arjen publiceert zelf over zijn projecten op zijn website.