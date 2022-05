Tweaker bouwt sjoelbak om tot arcadekast met geluidseffecten en scorebord

Tweaker klapstoelpiloot heeft een ouderwetse sjoelbak omgebouwd tot een arcadekast met muziek, effecten en een digitaal scorebord. Het proces heeft hij tot in detail gedocumenteerd en wie zelf aan de slag wil, kan de broncode op GitHub vinden.

Pascal van der Heiden verveelde zich tijdens de coronacrisis en zocht wat te doen. Zo kwam hij op het idee om een sjoeltafel te moderniseren. Het resultaat heeft dan ook de toepasselijke naam Pandemic. Begin vorig jaar toonde klapstoelpiloot zijn creatie al in een topic op Gathering of Tweakers, maar nu heeft hij ook uitgebreid beschreven hoe de arcadesjoelbak tot stand is gekomen. De totstandkoming en het resultaat zijn ook in een video te zien.

Voordat Pascal aan de slag ging met de sjoeltafel, bouwde hij een miniversie om te kijken of zijn ideeën werkten. Daarop testte hij sensors om de sjoelstenen te detecteren, als die door de poortjes gaan. Toen dat succesvol bleek, nam hij de maten op van de sjoelbak en maakte hij daar een model van in Fusion 360, om het idee verder uit te werken.

Boven op de tafel is een ledmatrixscherm gezet met een totale resolutie van 128x32 pixels. Dat gaat om twee Adafruit-ledmatrixpanelen met een resolutie van 64x32 pixels per stuk. Hierop worden de scores weergegeven tijdens het spelen. Het scherm is gemonteerd in een 3d-geprint frame.

De Adafruit-panelen zijn aangesloten op een Raspberry Pi met een Adafruit RGB Matrix HAT. Omdat die bijna alle GPIO-pinnen gebruikt en de software een interne timer gebruikt die ook voor de audio-output wordt ingezet, heeft Pascal voor het uitlezen van de sensors en het aansturen van de audio een Arduino gebruikt. Vier knoppen aan de voorkant van de sjoeltafel laten spelers kiezen uit de Casual- en Professional-modus. Ook kan met deze knoppen een naam worden ingevoerd als er een highscore wordt neergezet.

Tijdens het sjoelen krijgen spelers muziek te horen van John S. Weekley, die oorspronkelijk voor het Doom-level Bastion of Chaos is gemaakt. Pascal kreeg toestemming van de maker om die muziek te gebruiken. Verder zijn de nodige geluidseffecten te horen bij het scoren van punten.

Pascal schreef de benodigde software in C++. Volgens de tweaker is de software nog niet perfect. Er zijn nog wat bugs en een aantal zaken die netter kunnen, maar het is dan ook een hobbyproject, benadrukt hij. De broncode van de Pandemic-sjoeltafel is te vinden op GitHub.