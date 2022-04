Lego brengt schaalmodel van spaceshuttle en Hubble-telescoop uit

Lego brengt een set uit met daarin een schaalmodel van de spaceshuttle Discovery en ruimtetelescoop Hubble. Het model van het ruimteveer is ruim 55 centimeter lang en de 180 euro kostende set bestaat uit 2354 stukjes.

De set bevat een model van spaceshuttle Discovery met een functioneel landingsgestel en deuren van de payload bay die open en dicht kunnen. Het inbegrepen model van de Hubble-telescoop kan ingeklapt worden en past dan in de spaceshuttle. Na het in elkaar zetten van alle stukjes heeft het model afmetingen van 21,78x34,60x55,46cm.

Lego levert de set met twee standaarden en naamplaatjes, met daarop details over spaceshuttle Discovery en de befaamde ruimtetelescoop. Het ruimteveer wordt daarop aangeduid met de missienaam STS-31. Dat was de missie waarmee NASA in april 1990 de Hubble de ruimte in stuurde, aan boord van Discovery.

Vorig jaar bracht Lego al een schaalmodel uit van het internationale ruimtestation ISS, bestaande uit 864 stukjes. Daarbij zat ook een spaceshuttle, maar vanwege de grootte van het ruimtestation, ging dat om een piepklein schaalmodel.

De nieuwe spaceshuttleset bevat ook meer stukjes dan de Lego-versie van NASA's Apollo Saturn V-raket, die bestaat uit 1969 stukjes. De Discovery-shuttle is daarmee de meest uitgebreide NASA-legoset tot nu toe. De set is vanaf 1 april te koop voor een adviesprijs van 180 euro.