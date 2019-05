Lego brengt model van NASA's Apollo 11-maanlander uit

Lego komt met een eerbetoon aan de maandlanding door de bemanning van Apollo 11. Het bedrijf brengt namelijk een uit 1087 stenen bestaand model van de maanlander uit waarmee Neil Armstrong en Buzz Aldrin op 20 juli 1969 naar het oppervlak van de maan werden gebracht.

Het verzamelobject bestaat uit een ogenschijnlijk vrij gedetailleerde replica van de Eagle-maandlander met afmetingen van 20x22x20 centimeter. Het model is ontworpen zodat de landings- en opstijgingsdelen van elkaar kunnen worden gescheiden. Verder wordt het maanoppervlak nagebootst door een meegeleverde donkergrijze plaat en twee lego-astronauten inclusief goudkleurige helmen zijn ook aanwezig in de set. Hun voetstappen zijn overigens zichtbaar op het 'maanoppervlak'.

De zogeheten modularized equipment stowage assembly van de oorspronkelijke maanlander is ook in het lego-model aanwezig; dit onderdeel kan worden uitgeklapt om de camera tevoorschijn te halen die op 21 juli Neil Armstrongs afdaling naar het maanoppervlak filmde. De ladder die hij daarvoor gebruikte is ook duidelijk zichtbaar in het model.

Daarnaast is er ook een andere ruimte opgenomen in het model, die zich aan weerszijde van de modularized equipment stowage assembly bevindt. Deze early apollo scientific experiment package is uitgerust met een speelgoedlaserafstandsmeter. Dit is een zogeheten laser ranging retrofinder, een apparaat dat in het echt uit honderd spiegels bestaat en nog altijd wordt gebruikt om de afstand van de maan tot de aarde te meten.

De NASA Apollo 11 Maanlander is vanaf zaterdag beschikbaar via de webwinkel van Lego en kost 100 euro. Overigens bracht Lego in 2017 al een model uit van de Saturnus V-raket waarmee de astronauten in 1969 de maan bereikten. Dit model heeft naast de raket ook een miniatuurversie van de Eagle en is nog altijd te koop voor 130 euro.